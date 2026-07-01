Bacalaureat 2026: Subiect și barem la Istorie. Surpriză la subiectul 3. Ce cerințe au primit elevii

Află ce subiect au primit elevii la examenul de Bacalaureat 2026, la proba la Istorie. Vezi baremul și alte informații importante. Află ce a picat la Subiectul 3.

Descoperă unde poți găsi subiectul și baremul de la proba la Istorie de la examenul de Bacalaureat 2026 | hepta

Miercuri, pe 1 iulie 2026, emoțiile continuă pentru absolvenții de clasa a XII-a, căci elevii de la profil uman au susținut astăzi proba la Istorie, a doua probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat 2026.

Descoperă ce subiecte s-au dat la Bac și care sunt baremele. Află ce cerințe au primit elevii și ce a picat la Subiectul 1, Subiectul 2 și Subiectul 3.

Bacalaureat 2026: unde se afișează subiectele și baremele pentru proba de Istorie

Astăzi, pe 1 iulie 2026, numeroși elevi de la profil uman au susținut proba la Istorie din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Elevii s-au prezentat la unitățile de examen între orele 7:30 și 8:30, iar proba a început la ora 9:00.

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Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, a declarat pentru Edupedu.ro că elevii care nu ajung la timp să dea proba obligatorie a profilului (BAC 2026), din cauza furtunilor din țară, vor putea să susțină examenul la ora 13:00

„Soluția este subiectul de rezervă de la ora 13, presupunând că până la ora 13 pot ajunge toți”, a fost mesajul transmis de secretarul de stat.

Ca la fiecare probă scrisă, absolvenții de liceu au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

După probă, subiectul și baremul de corectare pentru Istorie vor fi publicate și pe site-ul subiecte.edu.ro. Baremele vor fi publicate după ora 14:00.

Subiectele pentru examenul de Bacalaureat 2026 sunt elaborate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE). Această instituție subordonată Ministerului Educației selectează grupuri de profesori din toată țara cu mult timp înainte, iar variantele finale sunt extrase și validate în dimineața fiecărei probe, arată edupedu.ro.

Vezi AICI ce a picat la Subiectul 1, Subiectul 2 și Subiectul 3 la proba de Istorie de la Bacalaureat 2026 (se publică în curând).

Primele cerințe de la Subiectul 1 au avut un nivel de dificultate similar cu cel din anii precedenți. Potrivit unor zvonuri, subiectul 3, adică eseul pe care elevii l-au avut de redactat, a avut un nivel de dificultate ceva mai ridicat decât se așteptau elevii.

Calendar examenul de Bacalaureat 2026 – Prima sesiune, cea din iunie-iulie 2026 (sesiunea de vară 2026)

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar examenul de Bacalaureat 2026 – A doua sesiune, cea din iulie-august 2026 (sesiunea de toamnă 2026)

14-21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

3-4 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

4-5 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

5-6 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

6-7 august 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

10 august 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

13 august 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

18 august 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

19-20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale