Bacalaureat 2026: Subiect și barem la Limba și literatura română. Surpriză la subiectul 3. Ce cerințe au primit elevii

Află ce subiect au primit elevii la examenul de Bacalaureat 2026, la proba la Limba și literatura română. Vezi baremul și alte informații importante. Află ce a picat la Subiectul 3.

Descoperă ce a picat la Subiectul 1, Subiectul 2 și Subiectul 3 de la Bacalaureat 2026 | hepta

Luni, pe 29 iunie 2026, este o zi plină de emoții pentru absolvenții de clasa a XII-a, căci elevii au susținut astăzi proba la Limba și literatura română, prima din cadrul examenului de Bacalaureat 2026.

Descoperă ce subiecte s-au dat la Bac și care sunt baremele. Află ce cerințe au primit elevii și ce a picat la Subiectul 1, Subiectul 2 și Subiectul 3.

Bacalaureat 2026: unde se afișează subiectele și baremele pentru proba de Limba și literatura română

Astăzi, pe 29 iunie 2026, aproximativ 131.000 de elevi au susținut proba la Limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Elevii s-au prezentat la unitățile de examen între orele 7:30 și 8:30, iar proba a început la ora 9:00.

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Absolvenții de liceu au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

După probă, subiectul și baremul de corectare pentru limba și literatura română vor fi publicate și pe site-ul subiecte.edu.ro. Baremele vor fi publicate după ora 14:00.

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Subiectele pentru examenul de Bacalaureat 2026 sunt elaborate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE). Această instituție subordonată Ministerului Educației selectează grupuri de profesori din toată țara cu mult timp înainte, iar variantele finale sunt extrase și validate în dimineața fiecărei probe, arată edupedu.ro.

După probă, subiectul și baremul de corectare pentru limba și literatura română vor fi publicate și pe site-ul subiecte.edu.ro. Baremele oficiale vor fi publicate după ora 15:00, când vor termina toți elevii examenul.

Bacalaureat 2026, proba la Limba și literatura română: Ce a picat la Subiectul 1, Subiectul 2

La subiectul 1, elevii au primit un text la prima vedere și cinci cerințe bazate pe respectivul text-suport. Nivelul de dificultate a fost ușor spre mediu.

Apoi, la exercițiul B, elevii au avut de realizat un text argumentativ pe un subiect dat, în care primul argument trebuia să fie unul pe baza textului, iar al doilea argument trebuia să fie unul bazat pe experiența personală sau culturală.

La subiectul 2, elevii au primit un alt text la prima vedere și o cerință de a argumenta. Anul acesta, cerința a fost să se demonstreze perspectiva narativă.

Bacalaureat 2026, proba la Limba și literatura română: Ce a picat la Subiectul 3

UPDATE: Din primele zvonuri se pare că elevii ar fi primit la Subiectul 3 George Bacovia (profil real) și Tudor Arghezi (profil uman).

La subiectul 3 de la examenul de Bacalaureat 2026, proba la Limba și literatura română, elevii au avut de realizat un eseu pe o temă impusă.

Anul acesta, elevii se așteaptă să primească Moromeții, Ion, Enigma Otiliei sau O scrisoare pierdută la Subiectul 3.

Calendar examenul de Bacalaureat 2026 – Prima sesiune, cea din iunie-iulie 2026 (sesiunea de vară 2026)

29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar examenul de Bacalaureat 2026 – A doua sesiune, cea din iulie-august 2026 (sesiunea de toamnă 2026)

14-21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

3-4 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

4-5 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

5-6 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

6-7 august 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

10 august 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

13 august 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

18 august 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

19-20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale