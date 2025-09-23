Ministerul Educației, program-pilot pentru elevii care se pregătesc de BAC. Ce măsuri se vor lua ca să se concentreze pe examene

Ministerul Educației vine cu o propunere inedită pentru clasele terminale de la liceu. Iată ce program-pilot ar putea fi implementat în toate școlile din țară.

Sistemul de învățământ românesc este într-o continuă încercare, fie că e vorba de incertitudine la nivel admnistrativ, fie de noi metode occidentale preluate. Recent, Ministerul Educației a venit cu un program-pilot pentru elevii de clasa a XII-a.

Citește și: Fondul clasei, o măsură legală sau nu. Ce spune, de fapt, legea

Ce măsuri ar putea fi implementate în toate școlile din România

Conform unei surse, Ministerul Educației ar putea introuce la nivel național un program-pilot pentru clasele terminale de liceu. Este vorba de un model care deja a fost aplicat în câteva licee din țară, printre care și în cele din Timișoara și București.

Articolul continuă după reclamă

Liceenii de clasa a XII-a ar putea învăța numai patru zile în școală, urmând ca restul orelor să le efectueze în mediul online. În acest mod se dorește ca elevii să se concentreze pe materiile de Bac, dar și pe admiterea la facultate.

Citește și: Ministrul Educaţiei, declarații în exclusivitate pentru Observator, Antena 1: „Școala va începe pe data de 8 septembrie”

Colegiul Național Bănățean din Timișoara a decis ca, din anul școlar 2025-2026, elevii de clasa a XII-a să participe la cursuri doar patru zile pe săptămână, iar a cincea zi să fie online. Conform conducerii instituției de învățământ, elevii din clasele terminale resimt presiunea examenelor și sunt, de regulă, epuizați. Noul program i-ar ajuta să se relaxeze și chiar ar diminua stresul.

„În momentul în care se pune presiunea examenelor, avem copii care ne spun că sunt tot mai obosiți, pentru că avem o cantitate mare de cerințe spre finalul anilor terminali. (...)

Citește și: Cea mai mare nemulțumire a copiilor față de părinți. O mărturisesc doar la terapie

Pe de o parte, ne așteptăm să avem elevi care se concentrează mult mai mult pe materiile care îi provoacă la examenul de Bacalaureat și la admiterea la facultate. Pe de altă parte, ne dorim să obținem o școală în care profesorii să lucreze mai mult împreună pentru realizarea competențelor din programele naționale”, a declarat Sorin Ionescu, directorul Colegiului Național Bănățean din Timișoara.

Programul a fost deja testat în capitală, unde elevii de clasa a XII-a de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr învață astfel încă din 2021. În 2022, acest program a fost adoptat și de Colegiul Național Gheorghe Șincai.

Citește și: O femeie a luat examenele de Bacalaureat la 75 de ani. Ce poveste de viață are: „Îmi spuneau «baba»”

În instituțiile de învățământ respective, materiile care nu intră în programa de Bacalaureat se comprimă până în luna martie, după care elevii merg la școală doar trei zile pe săptămână, în care se pregătesc la materiile pentru Bac.

„Este o ipocrizie să pretinzi că elevii de clasa a XII-a ar trebui să fie interesați de toate cele 17 discipline”, a spus Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național Gheorghe Lazăr.

Citește și: Ce este parentingul modern? Parentingul modern vs. parentingul tradițional

Mai mult decât atât, aceasta a precizat că, înainte de implementarea acestui program, elevii aduceau scutiri medicale, astfel încât să aibă răgazul de a învăța în liniște acasă pentru examenele de Bacalaureat și admitere la facultate.