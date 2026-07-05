Când se afișează rezultatele de la Bacalaureat 2026! Unde se afișează notele și la ce oră. Anunțul ministrului

Află când se afișează notele de la examenul de Bacalaureat 2026, dar și ce anunț important a făcut ministrul Educației.

Descoperă cele mai noi informații despre examenul de Bacalaureat 2026 | hepta

Sunt emoții uriașe pentru absolvenții clasei a XII-a, căci marți, pe 7 iulie 2026, este data oficială în care vor fi afișate rezultatele. După aflarea notelor, elevii au posibilitatea să depună cereri de a vizualiza lucrările și cereri de contestații.

Recent, ministrul Educației, Mihai Dimian, a oferit cele mai noi informații despre stadiul în care se află lucrările de la examenul de Bacalaureat 2026. Descoperă mai multe informații despre subiect în rândurile de mai jos.

Când se afișează rezultatele de la Bacalaureat 2026! Unde se afișează notele și la ce oră. Informații importante pentru elevi

Vă reamintim faptul că notele de la examenul de Evaluare Națională 2026 au fost afișate mai devreme cu o zi decât era prevăzut în calendarul oficial, spre marea surpriză a elevilor absolvenți de clasa a VIII-a și a părinților acestora.

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Acum a venit rândul absolvenților de clasa a XII-a să treacă prin numeroase emoții în așteptarea notelor. Nu puțini sunt cei care se întreabă dacă există șanse ca și la Bacalaureat 2026 să fie publicate rezultatele mai devreme. Iată mai jos mesajul transmis sâmbătă, 4 iulie 2026, de Mihai Dimian, ministrul Educației:

„Stadiul evaluării lucărilor la examenul de Bacalaureat:

Limba și literatura română: 100%

Matematică / Istorie: 99,9% (208 evaluări rămase)

Proba la alegere: 99,2% (1980 evaluări rămase)

Limba și literatura maternă: 78,1% (3176 evaluări rămase)

(...) Continuăm luni”, a fost mesajul transmis de ministrul Educației, Mihai Dimian, pe pagina sa oficială de Facebook.

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Iată mai jos informații complete despre calendarul oficial al examenului de Bacalaureat 2026:

Calendar examenul de Bacalaureat 2026 – Prima sesiune, cea din iunie-iulie 2026 (sesiunea de vară 2026)

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar examenul de Bacalaureat 2026 – A doua sesiune, cea din iulie-august 2026 (sesiunea de toamnă 2026)

14-21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

3-4 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

4-5 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

5-6 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

6-7 august 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

10 august 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

13 august 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

18 august 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

19-20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale