Cât plătesc studenții pe chirie în campusul Universității de Vest din Timișoara. Ce beneficii au

Mai este foarte puțin până la începerea noului an universitar. Iată ce optițiuni incredibile au studenții de la Universitatea de Vest din Timișoara.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Septembrie 2025, 14:34 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 14:34

Din luna octombrie, studenții se reîntorc la facultate și, bineînțeles, la cămin sau în chirie. Cazarea este una dintre principalele provocări pentru tineri, dar și pentru părinți, în fiecare toamnă.

Cum arată căminul de lux al Universității de Vest din Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara are aproximativ 16.000 de studenți, iar până acum avea 3.000 de locuri de cazare. S-au făcut două investiții importante care ar crea încă 1.500 de locuri de cazare. Până la 70% dintre studenții Universității de Vest din Timișoara vin din afara orașului, astfel că fiecare loc contează.

Instituția a schimbat conceptul de cămin în țară. Dacă până acum studenții se gândeau la camere înghesuite, cu mobilier datat sau încercau să găsească loc în căminele private ori în chirie, ei bine, cei care vor urma cursurile Universității de Vest din Timișoara vor putea sta într-un cămin care să le ofere beneficiile de care au nevoie.

Clădirea pare asemănătoare cu cea a unui hotel de 4 stele, conform Observatornews.ro, cu spații moderne, băi private, bucătării complet utilate și tehnologii inteligente. De asemenea, beneficiază de terasă, sală de fitness la etaj și două săli de lectură. Mai mult decât atât, subsolul căminului este, de fapt, o parcare destul de încăpătoare, cu 50 de locuri, supravegheată video. Pentru toate acestea, studenții trebuie să plătească pe lună 150 de euro.

Conceptul „Căminul Elitelor” este în beneficiul studenților care obțin note mari. Imobilul are 7 etaje și a costat 16 milioane de euro. „Căminul Elitelor” dispune de 660 de locuri, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.

Bucătăriile - toate cele șase - sunt complet utilate, de la hote, cuptoare clasice și cu microunde, mașini de spălat vase și până la seturi de gătit.

Iluminatul este LED, dar există și panouri fotovoltaice, și solare, astfel că este un cămin verde.

„Am venit cu o serie de facilităţi care sunt poate un pic mai atipice în căminele studențești, intrare pe bază de cartelă şi coduri unice pentru fiecare dintre studenţi , inclucisv senzori pentru detectarea faptului că geamul este deschis sau închis”, explică Vlad Petcu, director administrativ adjunct.

„Am auzit că au televizor , ceea ce mi se pare foarte cool, pentru că, drept să vorbim, la noi în cămin nu este”, spune Andreea Bogdan, studentă.

„Chiar mi-ar plăcea foarte mult să stau acolo, dacă aş avea oprtunitatea. M-am interesat însă nu sunt neapărat eligibilă pentru criteriile de acolo”, precizează Ionela Olar, studentă.

colaj universitatea de vest din timișoara și reporter în cămin elitelor din timisoara
+5
Mai multe fotografii

Startul pentru cazările de la „Căminul Elitelor” începe la 18 septembrie 2025. Universitatea de Vest din Timișoara are în plan construirea celui mai mare cămin din România, nu departe de acesta, cu 900 de locuri de cazare. Investiția se ridică la 230 de milioane de lei.

