Cât a ajuns să coste chiria în București, înainte de începerea anului universitar. Prețurile sunt în creștere

Specialiștii preconizează creșteri suplimentare ale chiriilor în această toamnă, odată cu începerea unui nou an universitar. Iată care sunt prețurile actualizare la chiriile din București, dar și care sunt cele mai accesibile zone pentru studenți.

Publicat: Luni, 25 August 2025, 11:47 | Actualizat Luni, 25 August 2025, 17:59
a | Shutterstock

Pe măsură ce toamna se apropie, piața chiriilor din București intră într-o perioadă de activitate intensă. Cererea pentru locuințe crește semnificativ, mai ales în rândul studenților care revin în oraș pentru anul universitar, dar și al tinerilor profesioniști. Iată o analiză actualizată a prețurilor pentru garsoniere și apartamente cu două sau trei camere, conform celor mai recente date publicate în august 2025.

Înainte de începerea noului an universitar, Bucureștiul afișează un peisaj locativ dificil, cu chiriile în creștere. Pentru studenți, opțiunile rezonabile sunt garsoniere sau apartamente cu 2 camere în sectoare accesibile, cu bugete între 380 de euro și 600 de euro, însă cu o nevoie de anticipare avansată și flexibilitate în opțiuni.

O serie de date comparabile pentru luna iunie 2025, citate de Antena 3 CNN arată următoarele niveluri de preț medii:

  • Garsoniere: de la 335 euro la 383 euro (+14,3%)
  • Apartamente cu 2 camere: de la 449 euro la 544 euro (+21,2%)
  • Apartamente cu 3 camere: de la 574 eurp la 679 euro (+18,3%)

În august 2025, conform unei analize publicate de Imobiliare.ro și citată de Romania Insider, Bucureștiul este în continuare cel mai scump oraș din România pentru chiriași. Chiria medie în cartiere de lux, precum Primăverii, ajunge la 2.900 euro pe lună, în timp ce în zone mai accesibile precum Militari costă aproximativ 380 euro / lună.

De asemenea, în cartiere precum Berceni sau Rahova, chiriile se situează în jurul valorii de 430 euro / lună Romania Insider

„Sectorul 1 rămâne cel mai scump sector, garsonieră ~ 450 euro, 2 camere ~ 710 euro, 3 camere ~ 1.200 euro, în timp ce sectorul 6 oferă cele mai accesibile opțiuni: garsonieră ~ 400 euro, 2 camere ~ 500 euro, 3 camere ~ 600 euro”, transmite profit.ro.

Deși potrivit specialiștilor, prețurile au înregistrat un trend de creștere normal în lunile din vara 2025, potrivit experților, odată cu revenirea studenților în oraș și presiunea inflaționistă, se preconizează creșteri suplimentare ale chiriilor în toamna 2025: „piața înseamnă sezonul de vârf al chiriilor, cererea ridicată din centrele universitare și presiunea inflației fac probabilă majorarea tarifelor în toamnă”.

Care sunt cele mai accesibile zone de chirii pentru studenți

Conform datelor actualizate pentru august 2025, cele mai accesibile zone pentru studenți în București sunt în general cartierele periferice sau semi-periferice, unde chiriile sunt mai mici decât în centrul orașului sau în cartierele premium.

Dacă bugetul este sub 400 euro, cele mai bune opțiuni rămân Militari, Berceni și Rahova. Pentru un echilibru între acces la universități, metrou și chirie moderată, cartierele Titan și Drumul Taberei sunt ideale. Zonele centrale sau premium precu, Unirii, Aviatorilor, Dorobanți sau Primăverii sunt mult mai scumpe și greu accesibile pentru studenți — acolo chiriile pot depăși chiar și 700–800 euro pentru 2 camere sau peste 1.000 euro pentru 3 camere.

Recomandări utile pentru studenții care își caută chirie în București pentru noul an universitar

Dacă în noul an universitar, care începe la 1 octombrie 2025 optați pentru o chirie în Capitală, este indicat să începeți să căutați oferte din luna august. Piața este competitivă și prețurile vor crește în toamnă odată cu creșterea cererii.

Concentrați-vă pe zone accente mai accesibile, cum ar fi Militari (380 euro), Berceni și Rahova (430 euro).

Dacă vizați apartamente cu 2 camere, bugetul realist este între 500 - 600 euro, cu excepția zonelor super-centrale unde poate urca spre 700 - 800 euro. Garsonierele în zone mid-range rămân opțiuni populare, 380 - 450 euro fiind prețuri curente.

Așteptați-vă la majorări suplimentare până în septembrie, din cauza cererii ridicate.

