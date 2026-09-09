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Câte absențe poate avea un elev înainte să-i scadă nota la purtare în anul școlar 2026-2027

Ce se întâmplă cu absențele nemotivate în anul școlar 2026-2027? Află când scade nota la purtare, câte absențe afectează bursele și cum pot fi motivate absențele medicale.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 09 Septembrie 2026, 10:06 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 10:09
Câte absențe poate avea un elev înainte să-i scadă nota la purtare în anul școlar 2026-2027 | Hepta
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Elevii s-au întors la școală și sunt pregătiți pentru un nou an școlar, care vine cu mai multe schimbări importante. Printre regulile care îi vizează direct se numără și cele referitoare la absențele nemotivate, care pot avea consecințe atât asupra mediei la purtare, cât și asupra burselor.

Câte absențe poate avea un elev înainte să-i scadă nota la purtare în anul școlar 2026-2027

Începând cu anul școlar 2026-2027, media anuală la purtare poate fi diminuată în funcție de numărul absențelor nemotivate acumulate de elevi. De asemenea, părinții pot solicita, în anumite condiții, motivarea unui număr limitat de absențe, fără acte medicale, însă acestea nu pot depăși 20% din numărul orelor alocate unei discipline, menționează STATUTUL ELEVULUI.

O schimbare importantă vizează și bursele. Elevii care au acumulat 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu beneficiază de bursa de merit, bursa socială sau bursa tehnologică pentru luna respectivă, potrivit regulilor în vigoare.

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Totodată, începând din anul școlar anterior, elevii primesc câte o notă la purtare pentru fiecare interval de învățare. Media anuală la purtare este stabilită la finalul anului școlar, pe baza notelor acordate pentru fiecare interval de învățare.

Media la purtare poate fi diminuată în cazul în care elevul acumulează un număr important de absențe nemotivate sau lipsește nemotivat de la un anumit procent din orele unei discipline. Aceste reguli sunt importante și pentru elevii care își doresc să urmeze anumite profiluri de învățământ. Cei care au avut media la purtare mai mică de 8 în anul școlar anterior nu pot fi admiși în unitățile de învățământ cu profil militar, teologic sau pedagogic, spune Edupedu.ro.

Există însă și situații speciale. Pentru elevele gravide și elevii părinți, se poate solicita motivarea unui număr de până la 100 de absențe pe an școlar, cu condiția ca acestea să nu depășească 40% din numărul orelor alocate unei discipline.

Ce absențe nu sunt incluse în această categorie

Absențele determinate de probleme medicale pot fi motivate pe baza documentelor justificative prevăzute de regulament. Printre acestea se numără adeverința eliberată de medicul cabinetului școlar, medicul de familie sau medicul specialist, certificatul medical, foaia de externare ori scrisoarea medicală eliberată de unitatea sanitară în care elevul a fost internat.

Documentele medicale trebuie să respecte procedura de validare prevăzută de regulamentele școlare.

Anul școlar 2026-2027 a început pe 7 septembrie 2026 și se va încheia pe 18 iunie 2027 pentru majoritatea elevilor.

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