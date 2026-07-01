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Elevii care nu au ajuns la proba de azi de la Bacalaureat 2026 vor susține proba de la ora 13:00. Informații despre subiect

AElevii care nu au ajuns la proba de azi de la Bacalaureat 2026 vor susține proba de la ora 13:00. Ce informații s-au aflat despre subiectul pe care îl vor primi elevii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 01 Iulie 2026, 11:52 | Actualizat Miercuri, 01 Iulie 2026, 12:21
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Descoperă ce a anunțat ministrul Educației despre a două probă de la examenul de Bacalaureat 2026 | hepta
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Din cauza ploilor abundente și a inundațiilor ce au blocat numeroase străzi și drumuri, ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat că elevii care nu au ajuns la examenul de Bacalaureat 2026 astăzi la ora 9:00 vor da proba obligtorie a profilului tot astăzi, dar la ora 13:00. De asemenea, s-au aflat și informații improtante despre subiectul pe care îl vor primii elevii.

Elevii care nu au ajuns la proba de azi de la Bacalaureat 2026 vor susține proba de la ora 13:00. Informații despre subiect

Anunț important pentru toți elevii absolvenți de clasa a XII-a, care nu au reușit să ajungă la examenul de Bacalaureat 2026, la proba obligatorie a profilului, din cauza condițiilor meteo.

„Proba examenului de bacalaureat se susține începând cu ora 9. În situații excepționale, în care au existat candidați care nu au putut ajunge la centrele de examen din motive care nu le sunt imputabile, metodologia permite susținerea probei cu subiect de rezervă, începând cu ora 13.00. În astfel de situații, președinții centrelor de examen vor informa candidații în legătură cu procedura de urmat pentru susținerea probei cu subiect de rezervă”, a fost mesajul transmis de ministrul Educației, Mihai Dimian, pe pagina sa oficială de Facebook.

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Așadar, este important de mențoinat faptul că elevii nu vor primi același subiect primit de elevii care au susținut proba la Matematică sau Istorie la ora 9:00, ci un subiect de rezervă, cu cerințe complet diferite, dar având aceeași structură (Subiectul 1, Subiectul 2 și Subiectul 3).

Miercuri, pe 1 iulie 2026, emoțiile continuă pentru absolvenții de clasa a XII-a, căci elevii de la profil real au susținut astăzi proba la Matematică, a doua probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat 2026.

Descoperă ce subiecte s-au dat la Bac și care sunt baremele. Află ce cerințe au primit elevii și ce a picat la Subiectul 1, Subiectul 2 și Subiectul 3.

Bacalaureat 2026: unde se afișează subiectele și baremele pentru proba de Matematică
Astăzi, pe 1 iulie 2026, aproximativ 131.000 de elevi au susținut proba laMatematică din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Elevii s-au prezentat la unitățile de examen între orele 7:30 și 8:30, iar proba a început la ora 9:00.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, a declarat pentru Edupedu.ro că elevii care nu ajung la timp să dea proba obligatorie a profilului (BAC 2026), din cauza furtunilor din țară, vor putea să susțină examenul la ora 13:00

„Soluția este subiectul de rezervă de la ora 13, presupunând că până la ora 13 pot ajunge toți”, a fost mesajul transmis de secretarul de stat.

Ca la fiecare probă scrisă, absolvenții de liceu au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

După probă, subiectul și baremul de corectare pentru Matematică vor fi publicate și pe site-ul subiecte.edu.ro. Baremele vor fi publicate după ora 14:00.

Subiectele pentru examenul de Bacalaureat 2026 sunt elaborate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE). Această instituție subordonată Ministerului Educației selectează grupuri de profesori din toată țara cu mult timp înainte, iar variantele finale sunt extrase și validate în dimineața fiecărei probe, arată edupedu.ro.

Vezi AICI ce a picat la Subiectul 1, Subiectul 2 și Subiectul 3 la proba de Matematică de la Bacalaureat 2026.

Calendar examenul de Bacalaureat 2026 – Prima sesiune, cea din iunie-iulie 2026 (sesiunea de vară 2026)

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar examenul de Bacalaureat 2026 – A doua sesiune, cea din iulie-august 2026 (sesiunea de toamnă 2026)

14-21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

3-4 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

4-5 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

5-6 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

6-7 august 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

10 august 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

13 august 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

18 august 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

19-20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

imagine cu elevi in curtea unui liceu la examenul de bacalaureat

24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Bacalaureat 2026: Subiect și barem la Istorie. Surpriză la subiectul 3. Ce cerințe au primit elevii...
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