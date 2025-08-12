Descoperă când începe școala în 2025. Descoperă care este structura anului școlar 2025-2026, când sunt vacanțe și când se desfășoara „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Descoperă care este structura anului școlar 2025-2026, când începe școala, când e vacanță și când se desfășoară Școala altfel și Săptămâna verde | hepta

Ordinul ministrul educației nr. 3.463 din 4 martie 2025 a stabilit când începe școala în 2025. Descoperă când sunt vacanțe și când se desfășoara „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Descoperă în rândurile de mai jos tot ce trebuie să afli despre structura anului școlar 2025-2026.

Structura anului școlar 2025-2026. Când începe școala, când e vacanță și când se desfășoară Școala altfel și Săptămâna verde

Potrivit ordinului ministrului educației nr. 3.463 din 4 martie 2025, elevii și preșcolarii vor începe școala în data de 8 septembrie 2025. Cursurile se vor încheia pe 19 iunie 2026 și vor fi în total 36 de săptămâni de școală​.

Iată mai jos calendarul oficial al anului școlar 2025-2026, în care poți descoperi perioada pentru fiecare modul în parte, dar și când e vacanță.

Articolul continuă după reclamă

Calendarul anului școlar 2025-2026

Anul şcolar 2025 – 2026 se structurează, pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:

Intervale de cursuri în anul școlar 2025-2026:

Modul 1 – de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025;

– de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025; Modul 2 – de luni, 3 noiembrie 2025 până vineri, 19 decembrie 2025;

– de luni, 3 noiembrie 2025 până vineri, 19 decembrie 2025; Modul 3 – de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

– de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ; Modul 4 – de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

– de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026; Modul 5 – de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026;

Intervale de vacanță în anul școlar 2025-2026:

de sâmbătă, 25 octombrie 2025 până duminică, 2 noiembrie 2025 (la finalul modulului I)

de sâmbătă, 20 decembrie 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026 (la finalul modulului II)

o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026 (la finalul modulului III)

de sâmbătă, 4 aprilie 2026 până marți, 14 aprilie 2026 (la finalul modulului IV)

de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026 (la finalul modului V)

În ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri, potrivit Art. 3.

Când termină școala în 2026 elevii din clasele a VIII-a și a XII-a / a XIII-a

Pentru elevii din ani terminali, adică pentru elevii din clasele VIII-a și a XII-a / a XIII-a, anul şcolar 2025 – 2026 începe la data de 8 septembrie 2025, dar se va termina mai devreme față de ceilalți elevi și preșcolari.

Astfel, prin excepţie, ministrul a stabilit următoarele:

- Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2026;

- Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie 2026;

- Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie 2026;

- Pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Când se desfășoară Școala altfel și Săptămâna verde în anul școlar 2025-2026

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare o face unitatea de învățământ. Cele două programe se planifică în module diferite.

Școlile au termen până la 1 aprilie 2025 să îi anunțe pe elevi și părinți când au ales să fie săptămâna de vacanță mobilă din luna februarie 2026 și programele „Săptămâna Verde” și Săptămâna „Școala altfel”.

La clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică și din învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică, urmărind și scopul acestor programe.

La clasele din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică, informează cei de la edupedu.ro.

Vezi mai multe stiri de ultima ora pe observatornews.ro