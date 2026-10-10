Peștele care a supraviețuit milioane de ani și trăiește doar în România. De ce este considerat unic în lume

O specie rară de pește, considerată o adevărată comoară a naturii, trăiește în România. A supraviețuit de-a lungul a milioane de ani și atrage atenția cercetătorilor prin particularitățile sale. De ce este considerat unic în lume și unde poate fi întâlnit?

Aspretele, peștele rar din România care a supraviețuit timp de milioane de ani, este una dintre cele mai valoroase specii ale faunei românești. Trăiește în râul Vâlsan, din județul Argeș, iar solzii săi aspri i-au dat numele popular. Un exemplar de doar 10-12 centimetri a fost identificat aici pe 12 octombrie 2022.

Aspretele, o specie aflată în pericol de dispariție

Descoperit în 1956 de studentul Nicolae Stoica, aspretele a fost considerat încă de la început o specie aflată în pericol de dispariție, din cauza numărului mic de exemplare și a habitatului restrâns.

În toamna anului 2020, cercetătorii Andrei Togor și Marcus Drimbea au identificat 12 exemplare în râul Vâlsan, readucând acest pește rar în atenția publicului. Ulterior, BBC a relatat despre eforturile de salvare a speciei, descrisă drept un supraviețuitor din vremea dinozaurilor.

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„Este unic și nu doar în România, este unic în lume, deci unicitatea lui și faptul că are o vechime atât de mare, aproximativ 65 de milioane de ani. Aproximativ, pentru că în pline studii de cercetare nu putem spune cu exactitate”, spunea Ovidiu Stan, geograf și co-project manager la Fundația Alex Găvan, pentru Europa Liberă, cu ceva vreme în urmă.

„Încă este foarte puțin studiată specia aspretelui. În literatura de specialitate a academicianului Petre Bănărescu este estimată vârsta de 65 de milioane de ani. Noi am mai găsit între 25 și 75 de milioane de ani. Toate studiile vorbesc la modul e posibil... s-ar putea că... și atunci, în viitorul apropiat, vrem să facem lumină și în această speță”, afirma și alpinistul și activistul de mediu Alex Găvan, fondatorul proiectului Aspretele Trăiește.

Aspretele, peștele rar din România care ar putea fi contemporan cu dinozaurii

În 2022, descoperirea a 58 de exemplare de asprete în râul Vâlsan, din județul Argeș, a adus o veste încurajatoare pentru salvarea acestei specii rare. Peștele, considerat o adevărată fosilă vie, trăiește în sălbăticie doar în această zonă a României și se află în continuare în pericol critic de dispariție.

Potrivit specialiștilor, numărul real al exemplarelor ar putea ajunge la câteva sute, însă această estimare urma să fie verificată prin studii suplimentare. Rezultatele din 2022 au oferit speranțe pentru protejarea speciei și pentru dezvoltarea unui program de reproducere în captivitate.

„După o intensă modelare matematică, geospațială a habitatului, vom ajunge cel mai probabil să identificăm în jur de 250-300 de exemplare. Deci probabilitatea este mare, dar o să vedem după ce introducem toate datele”, spunea geograful Ovidiu Stan.

Cercetătorii au observat și o extindere a habitatului cunoscut al aspretelui, de la aproximativ 5-7 kilometri la circa 15 kilometri de-a lungul râului Vâlsan. Reducerea poluării și oprirea unor activități care distrugeau mediul natural au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestui pește unic, scrie romania.europalibera.org.

De ce trăiește aspretele doar în această zonă din România?

Aspretele este unul dintre cei mai rari pești din lume, iar supraviețuirea sa depinde de condițiile speciale din râul Vâlsan, județul Argeș. În trecut, specia era întâlnită și în râurile Argeș și Râul Doamnei, pe o lungime de aproximativ 30 de kilometri. Construirea barajelor pentru producerea energiei electrice, în perioada comunistă, a redus însă considerabil habitatul său.

Specialiștii încă încearcă să afle de ce aspretele a supraviețuit în această zonă. Geograful Ovidiu Stan a explicat că în regiune există izvoare oligominerale, inclusiv izvoare sulfuroase, însă nu există suficiente dovezi pentru a confirma o legătură directă între acestea și prezența speciei.

„Toți afluenții din zona de nord a râului Argeș traversează o falie cu aceste izvoare oligominerale, pucioase, adică cele care miros un pic. Însă nu putem concluziona în mod direct că aceste izvoare influențează”, mai spunea geograful Ovidiu Stan.

Eforturile de salvare a aspretelui au început în 2019, la inițiativa alpinistului Alex Găvan, mai notează romania.europalibera.org.

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