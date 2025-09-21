Antena Căutare
Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat în Baku

Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Duminica, 21 Septembrie 2025, 15:38 | Actualizat Duminica, 21 Septembrie 2025, 15:40
Max Verstappen, victorie în Baku | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ și în 2025. Cursa Marelui Premiu al Azerbaijanului a avut loc începând cu ora 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Max Verstappen a câștigat în Baku, după ce a dominat întreaga cursă. Pilotul Red Bull a fost urmat pe podium de George Russell, pe II, și de Carlos Sainz, pe III.

Citește și: S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului. Max Vestappen în pole position în Baku

Max Verstappen a plecat din pole position în Baku. Pilotul Red Bull a fost urmat pe grilă de Carlos Sainz și de Liam Lawson.

Sesiunea de calificări a fost una marcată de steaguri roșii, șase la număr, ceea ce a anunțat o posbilă cursă plină de evenimente.

În a treia sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Mac Verstappen și de Oscar Piastri.

În a doua sesiune de antrenamente, Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot. Pilotul Ferrari a fost urmat de Charles Leclerc și de George Russell.

În prima sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Oscar Piastri și de Charles Leclerc.

Citește și: Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și Antena3CNN

Circuitul din Baku are 6.003 km, este unul stradal, iar recordul îi aparține lui Charles Leclerc, din 2019, 1:43.009. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 2016. Marele Premiu al Azerbaijanului va rămâne în calendarul Formula 1™ până în 2030.

De asemenea, a fost anunțat calendarul curselor de sprint din sezonul 2026 în Formula 1™:

- Marele Premiu al Chinei (13-15 martie)

- Marele Premiu de la Miami (1-3 mai)

- Marele Premiu al Canadei (22-24 mai)

- Marele Premiu al Marii Britanii (3-5 iulie)

- Marele Premiu al Olandei (21-23 august)

- Marele Premiu din Singapore (9-11 octombrie)

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu al Azerbaijanului. Vezi spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 1 -21 septembrie

Jak Crawford a câștigat cursa Marelui Premiu al Azerbaijanului în Formula 2™. A fost urmat pe podium de Joshua Dürksen și de Dino Beganovic.

Dino Beganovic a câștigat cursa de sprint din Formula 2™ în Baku. A fost urmat pe podium de Luke Browning și de Alexander Dunne.

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: Program Formula 2™ Marele Premiu al Azerbaijanului, exclusiv în AntenaPLAY, 19 - 21 septembrie 2025

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

max verstappen în baku 2025
+101
Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

