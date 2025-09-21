Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat în Baku

Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Antena este casa Formula 1™ și în 2025. Cursa Marelui Premiu al Azerbaijanului a avut loc începând cu ora 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Max Verstappn a câștigat în Baku

Max Verstappen a câștigat în Baku, după ce a dominat întreaga cursă. Pilotul Red Bull a fost urmat pe podium de George Russell, pe II, și de Carlos Sainz, pe III.

Max Verstappen a plecat din pole position în Baku. Pilotul Red Bull a fost urmat pe grilă de Carlos Sainz și de Liam Lawson.

Sesiunea de calificări a fost una marcată de steaguri roșii, șase la număr, ceea ce a anunțat o posbilă cursă plină de evenimente.

În a treia sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Mac Verstappen și de Oscar Piastri.

În a doua sesiune de antrenamente, Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot. Pilotul Ferrari a fost urmat de Charles Leclerc și de George Russell.

În prima sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Oscar Piastri și de Charles Leclerc.

Circuitul din Baku are 6.003 km, este unul stradal, iar recordul îi aparține lui Charles Leclerc, din 2019, 1:43.009. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 2016. Marele Premiu al Azerbaijanului va rămâne în calendarul Formula 1™ până în 2030.

De asemenea, a fost anunțat calendarul curselor de sprint din sezonul 2026 în Formula 1™:

- Marele Premiu al Chinei (13-15 martie)

- Marele Premiu de la Miami (1-3 mai)

- Marele Premiu al Canadei (22-24 mai)

- Marele Premiu al Marii Britanii (3-5 iulie)

- Marele Premiu al Olandei (21-23 august)

- Marele Premiu din Singapore (9-11 octombrie)

Jak Crawford a câștigat cursa Marelui Premiu al Azerbaijanului în Formula 2™. A fost urmat pe podium de Joshua Dürksen și de Dino Beganovic.

Dino Beganovic a câștigat cursa de sprint din Formula 2™ în Baku. A fost urmat pe podium de Luke Browning și de Alexander Dunne.

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

