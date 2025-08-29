Antena Căutare
Home News Formula 1 Știri Formula 1 revine! Marele Premiu al Țărilor de Jos se vede duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Formula 1 revine! Marele Premiu al Țărilor de Jos se vede duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Ana Maria Gheorghe şi Liviu Vârciu trăiesc live experiența Marelui Circ.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 August 2025, 15:42 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 15:47
Galerie
Marele Premiu al Țărilor de Jos se vede duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ana Maria Gheorghe şi Liviu Vârciu trăiesc live experiența Marelui Circ | Antena 1

În acest weekend, Formula 1 revine cu Marele Premiu al Țărilor de Jos, după vacanța de vară. Cursa live de duminică, în care emoțiile se întâlnesc cu adrenalina pură, se va vedea pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 15:45, iar spectacolul vitezei se anunță a fi unul de zile mari! Fanii motorsportului sunt invitați începând de astăzi să urmărească primele sesiuni de antrenamente. Ana Maria Gheorghe şi Liviu Vârciu trăiesc live experiența Formula 1 alături de echipa Antena Sport, la Zandvoort.

Marele Premiu al Țărilor de Jos se vede duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ana Maria Gheorghe şi Liviu Vârciu trăiesc live experiența Marelui Circ.

„Când aud „Formula 1”, nu mă gândesc doar la motoare turate și la zgomotul care îți face inima să bată mai tare decât cafelele de dimineață. Pentru mine e un amestec de emoție, fascinație și un strop de magie pe patru roți. Iar weekendul acesta am norocul să fiu în Olanda, la Zandvoort, trăind din plin această lume spectaculoasă chiar din culise. Chiar dacă cerul s-a cam supărat și ploaia ne ține companie, bucuria mea e mai puternică decât orice nor. Întâlnirile cu piloții sunt adevărate momente de suflet – oameni incredibil de modești și cu bun-simț, deși concurează în cel mai nemilos și rapid sport din lume. În spatele fiecărei curse stă o echipă care muncește cu o pasiune greu de descris: sacrificii, nopți nedormite și o determinare care ridică spectacolul la rang de artă.

Le sunt recunoscătoare colegilor mei pentru că am din nou șansa să fiu acolo unde îmi place cel mai mult – în mijlocul acțiunii. Formula 1 nu e doar despre viteză, e despre oameni, despre emoție și despre pasiune pură. Fiecare clipă de aici îmi hrănește sufletul și îmi amintește de ce iubesc atât de mult Formula 1.”, a dezvăluit Ana Maria Gheorghe, în vreme ce Liviu Vârciu a spus: „Am ajuns cu mașina, dar locația era foarte departe, așa că a trebuit să mai luăm un autobuz. După autobuz, m-a preluat un buggy electric. Într-un final, am ajuns, iar prima reacție a fost WOW! Sper să mă ajute Dumnezeu să îl dau pe fiul meu la karting, să ajungă la F3, F2 și, într-o zi, să devină singurul român din Formula 1. Mi-aș dori enorm să reușesc asta! Așa m-aș asigura că pot intra la toate evenimentele. Atmosfera e minunată și mă bucur că am avut ocazia să fiu aici. Dacă ești pasionat de mașini și de F1, trebuie să trăiești experiența asta măcar o dată în viață!”.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu al Olandei. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 29 - 31 august 2025

Marele Premiu al Țărilor de Jos, cunoscut drept “Marele Circ”, are loc la Zandvoort, în perioada 29-31 august. Circuitul are o lungime de 4,259 km, iar piloții trebuie să parcurgă 72 de tururi pentru a încheia cursa ce a avut pentru prima dată loc în 1952.

Ziua de duminică va aduce, cu siguranță, strategii, momente imprevizibile și clipe pline de adrenalină, iar comentariile și informațiile exclusive nu vor lipsi de pe platforma digitală AntenaPLAY pentru ca pasionații de motorsport să trăiască o experiență completă. În urmă cu un an, Lando Norris a fost câștigătorul Marelui Premiu al Țărilor de Jos, pilotul britanic fiind urmat de Max Verstappen și Charles Leclerc.

Atunci când vine vorba despre acest sezon, Oscar Piastri de la McLaren se află pe primul loc în clasamentul format după 14 etape disputate, cu 284 de puncte. Coechipierul său, Lando Norris, este următorul, cu 275 de puncte, iar Max Verstappen se află pe locul al treilea, cu 187 de puncte. Cât despre clasamentul constructorilor, liderul detașat este McLaren, cu 559 de puncte, în timp ce Ferrari, cu 260 de puncte, dar și Mercedes, cu 236 de puncte, duc lupta pentru locul al doilea.

colaj foto Ana Maria Gheorghe şi Liviu Vârciu la Marele Premiu al Țărilor de Jos

Citește și: Este oficial: Sergio Pérez și Valtteri Bottas au semnat cu cea mai nouă echipă din Formula 1™, Cadillac, pentru 2026

Este oficial: Sergio Pérez și Valtteri Bottas au semnat cu cea mai nouă echipă din Formula 1™, Cadillac, pentru 2026...
Înapoi la Homepage
AS.ro Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
Observatornews.ro "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic Vineri, 29.08.2025, 11:22
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Joi, 28.08.2025, 18:00 Mireasa sezonul 11, 28 august 2025. Ștefania și Liviu, destăinuiri din fostele lor relații Mireasa sezonul 11, 28 august 2025. Ștefania și Liviu, destăinuiri din fostele lor relații Joi, 28.08.2025, 15:11
Mai multe
Citește și
Este oficial: Sergio Pérez și Valtteri Bottas au semnat cu cea mai nouă echipă din Formula 1™, Cadillac, pentru 2026
Este oficial: Sergio Pérez și Valtteri Bottas au semnat cu cea mai nouă echipă din Formula 1™, Cadillac, pentru...
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de sănătate
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de... Catine.ro
Program Formula 1™, Marele Premiu al Olandei. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 29 - 31 august 2025
Program Formula 1™, Marele Premiu al Olandei. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY,...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO.
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei Libertatea.ro
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România unde există un Turn Eiffel de 50 de metri înălțime FOTO
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și pepeni pentru iarnă
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și... Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
"Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua... ProSport
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?!
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?! Gandul
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x