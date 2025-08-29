Formula 1 revine! Marele Premiu al Țărilor de Jos se vede duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Ana Maria Gheorghe şi Liviu Vârciu trăiesc live experiența Marelui Circ.

În acest weekend, Formula 1 revine cu Marele Premiu al Țărilor de Jos, după vacanța de vară. Cursa live de duminică, în care emoțiile se întâlnesc cu adrenalina pură, se va vedea pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 15:45, iar spectacolul vitezei se anunță a fi unul de zile mari! Fanii motorsportului sunt invitați începând de astăzi să urmărească primele sesiuni de antrenamente. Ana Maria Gheorghe şi Liviu Vârciu trăiesc live experiența Formula 1 alături de echipa Antena Sport, la Zandvoort.

„Când aud „Formula 1”, nu mă gândesc doar la motoare turate și la zgomotul care îți face inima să bată mai tare decât cafelele de dimineață. Pentru mine e un amestec de emoție, fascinație și un strop de magie pe patru roți. Iar weekendul acesta am norocul să fiu în Olanda, la Zandvoort, trăind din plin această lume spectaculoasă chiar din culise. Chiar dacă cerul s-a cam supărat și ploaia ne ține companie, bucuria mea e mai puternică decât orice nor. Întâlnirile cu piloții sunt adevărate momente de suflet – oameni incredibil de modești și cu bun-simț, deși concurează în cel mai nemilos și rapid sport din lume. În spatele fiecărei curse stă o echipă care muncește cu o pasiune greu de descris: sacrificii, nopți nedormite și o determinare care ridică spectacolul la rang de artă.

Le sunt recunoscătoare colegilor mei pentru că am din nou șansa să fiu acolo unde îmi place cel mai mult – în mijlocul acțiunii. Formula 1 nu e doar despre viteză, e despre oameni, despre emoție și despre pasiune pură. Fiecare clipă de aici îmi hrănește sufletul și îmi amintește de ce iubesc atât de mult Formula 1.”, a dezvăluit Ana Maria Gheorghe, în vreme ce Liviu Vârciu a spus: „Am ajuns cu mașina, dar locația era foarte departe, așa că a trebuit să mai luăm un autobuz. După autobuz, m-a preluat un buggy electric. Într-un final, am ajuns, iar prima reacție a fost WOW! Sper să mă ajute Dumnezeu să îl dau pe fiul meu la karting, să ajungă la F3, F2 și, într-o zi, să devină singurul român din Formula 1. Mi-aș dori enorm să reușesc asta! Așa m-aș asigura că pot intra la toate evenimentele. Atmosfera e minunată și mă bucur că am avut ocazia să fiu aici. Dacă ești pasionat de mașini și de F1, trebuie să trăiești experiența asta măcar o dată în viață!”.

Marele Premiu al Țărilor de Jos, cunoscut drept “Marele Circ”, are loc la Zandvoort, în perioada 29-31 august. Circuitul are o lungime de 4,259 km, iar piloții trebuie să parcurgă 72 de tururi pentru a încheia cursa ce a avut pentru prima dată loc în 1952.

Ziua de duminică va aduce, cu siguranță, strategii, momente imprevizibile și clipe pline de adrenalină, iar comentariile și informațiile exclusive nu vor lipsi de pe platforma digitală AntenaPLAY pentru ca pasionații de motorsport să trăiască o experiență completă. În urmă cu un an, Lando Norris a fost câștigătorul Marelui Premiu al Țărilor de Jos, pilotul britanic fiind urmat de Max Verstappen și Charles Leclerc.

Atunci când vine vorba despre acest sezon, Oscar Piastri de la McLaren se află pe primul loc în clasamentul format după 14 etape disputate, cu 284 de puncte. Coechipierul său, Lando Norris, este următorul, cu 275 de puncte, iar Max Verstappen se află pe locul al treilea, cu 187 de puncte. Cât despre clasamentul constructorilor, liderul detașat este McLaren, cu 559 de puncte, în timp ce Ferrari, cu 260 de puncte, dar și Mercedes, cu 236 de puncte, duc lupta pentru locul al doilea.

