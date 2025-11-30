Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat pe Lusail

Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Antena este casa Formula 1™ și în 2025. Cursa Marelui Premiu din Qatar a avut loc începând cu ora 18:00 pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat

Max Verstappen, victorie pe Lusail. Pilotul Red Bull a fost urmat pe podium de Oscar Piastri, pe locul II, și de Carlos Sainz, pe locul III. Lando Norris a terminat cursa pe IV. Ultima cursă din acest sezon se anunță a fi spectaculoasă! Oricare dintre cei trei piloți din fruntea clasamentului poate fi noul campion mondial duminica viitoare.

Oscar Piastri a plecat din pole pe Lusail. Pilotul McLaren a fost urmat pe grilă de coechipierul său, Lando Norris, și de Max Verstappen.

Oscar Piastri a câștigat cursa de sprint din Qatar cu plecare din pole. Pilotul McLaren a fost urmat de George Russell și de Lando Norris.

Oscar Piastri a plecat din pole position în cursa de sprint, urmat de George Russell și de Lando Norris.

Oscar Piastri a fost cel mai rapid pilot în sesiunea de antrenamente. A fost urmat de coechipierul său, Lando Norris, și de Fernando Alonso.

Circuitul Lusail, localizat la periferia capitalei Doha, a fost construit inițial doar pentru competițiile MotoGP. Circuitul are 5.419 kilometri, iar recordul i-a aparținut lui Lando Norris, din 2024, 1:22.384, până ieri, când Oscar Piastri i-a doborât recordul. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc aici în 2021.

Leonardo Fornaroli a devenit campionul mondial din 2025 Formula 2™.

Victor Martins a câștigat cursa din Formula 2™ la Lusail. A fost urmat pe podium de Leonardo Fornaroli și de Alexander Dunne.

Richard Verschoor a câștigat cursa de sprint din Formula 2™, cu plecare din pole position, după ce Oliver Goethe a pierdut pole-ul după o penalizare de trei locuri pe grilă.

