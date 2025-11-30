Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Spectacolul este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY

Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ și în 2025. Cursa Marelui Premiu din Qatar are loc începând cu ora 18:00 pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Este pregătită în studio de la 17:45.

Citește și: S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Oscar Piastri în pole position pe Lusail

Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar, LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY

Update 19:16: În turul 49, Max Verstappen conduce, Oscar Piastri este pe II, iar pe III este Carlos Sainz. Andrea Kimi Antonelli este pe IV, iar Lando Norris pe V.

Articolul continuă după reclamă

Update 19:11: Avertisment pentru George Russell pentru depășirea limitelor circuitului.

Update 19:07: Oscar Piastri intră la boxe și iese în spatele lui Max Verstappen, care este în urmărirea lui Lando Norris.

Update 19:03: Penalizare de 10 secunde stop and go pentru Oliver Bearman.

Update 18:55: Oliver Bearman, investigat pentru unsafe release.

Update 18:54: Oscar Piastri este lider, Lando Norris pe II, iar Max Verstappen pe III.

Update 18:53: Oscar Piastri trece la conducerea cursei, după intrearea lui Max Verstappen și a lui Carlos Sainz la boxe.

Update 18:45: Lance Stroll, penalizare de 5 secunde pentru depășirea limitei de viteză pe linia boxelor.

Update 18:44: Lance Stroll, investigat pentru depășirea limitei de viteză pe linia boxelor.

Update 18:43: Oscar Piastri, pe IV, iar Lando Norris este pe V.

Update 18:42: Max Verstappen conduce cursa, după intrarea lui Lando Norris la boxe.

Update 18:41: Lando Norris conduce cursa, după intrarea lui Oscar Piastri la boxe.

Update 18:36: Alexander Albon, avertisment pentru depășirea limitelor circuitului.

Update 18:33: Nu se iau măsuri după investigația lui Lance Stroll, precum nici în cazul lui Gabriel Bortoleto.

Update 18:29: Lance Stroll și Gabriel Bortoleto, investigați pentru încălcarea regulamentului sub steag galben.

Update 18:25: Esteban Ocon a scăpat de o nouă penalizare.

Update 18:24: Nu se iau măsuri în cazul incidentului dintre Nico Hülkenberg și Pierre Gasly.

Update 18:23: Esteban Ocon nu a ispășit pedeapsa corespunzător, iar acum este sub investigație și e posibil să primească o nouă penalizare.

Update 18:21: Steag verde.

Update 18:19: Incidentul dintre Nico Hülkenberg și Pierre Gasly, sub investigație.

Update 18:19: Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen, Carlos Sainz și Andrea Kimi Antonelli sunt în top 5.

Update 18:17: Esteban Ocon, penalizare de 5 secunde, pentru că a mișcat monopostul pe grilă înainte de startul în cursă.

Update 18:13: Safety Car!

Update 18:13: Steag galben! Nico Hülkenberg a lovit monopostul, după un incident cu Pierre Gasly.

Update 18:11: Pierre Gasly primește avertisment pentru revenirea periculoasă pe circuit.

Update 18:08: Pierre Gasly, investigat pentru revenirea pe circuit într-un mod periculos.

Update 18:03: Start în penultima cursă a sezonului. Max Verstappen trece de Lando Norris și urcă pe II.

Update 18:03: Franco Colapinto pleacă de pe linia boxelor în Qatar.

Update 18:01: În Qatar, piloții sunt nevoiți să schimbe pneurile după 25 de tururi. Asta îi obligă la două opriri la boxe în timpul cursei.

Update 18:00: S-a plecat în turul de formare pe Lusail.

Această cursă ar putea desemna campionul mondial al sezonului 2025! Spectacolul este LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN. Oscar Piastri va pleca din pole pe Lusail. Pilotul McLaren va fi urmat pe grilă de coechipierul său, Lando Norris, și de Max Verstappen. Toți trei au o miză uriașă.

Citește și: Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Bătălia pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN

Oscar Piastri a câștigat cursa de sprint din Qatar cu plecare din pole. Pilotul McLaren a fost urmat de George Russell și de Lando Norris.

Oscar Piastri a plecat din pole position în cursa de sprint, urmat de George Russell și de Lando Norris.

Oscar Piastri a fost cel mai rapid pilot în sesiunea de antrenamente. A fost urmat de coechipierul său, Lando Norris, și de Fernando Alonso.

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu din Qatar. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 28-30 noiembrie 2025

Circuitul Lusail, localizat la periferia capitalei Doha, a fost construit inițial doar pentru competițiile MotoGP. Circuitul are 5.419 kilometri, iar recordul i-a aparținut lui Lando Norris, din 2024, 1:22.384, până ieri în calificări, când Oscar Piastri i-a doborât recordul. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc aici în 2021.

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: Program Formula 2™, Marele Premiu din Qatar, exclusiv în AntenaPLAY, 28 - 30 noiembrie 2025

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Las Vegas a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!