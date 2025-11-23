Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Las Vegas. Spectacolul este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY

Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Las Vegas | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ și în 2025. Cursa Marelui Premiu din Las Vegas are loc începând cu ora 06:00 pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Este pregătită în studio de la 05:45.

Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Las Vegas, LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY

Update 07:26: Max Verstappen a câștigat!

Update 07:04: Alexander Albon, retras din cursă, după ce și-a inspășit penalizarea de 5 secunde.

Update 07:01: Lando Norris trece de George Russell și urcă pe II.

Update 06:54: Duel între vechi rivali: Lewis Hamilton trece de Fernando Alonso.

Update 06:39: Avertisment pentru încălcarea procedurii de start pentru Alexander Albon.

Update 06:38: Alexander Albon, penalizare de 5 secunde pentru incidentul cu Lewis Hamilton.

Update 06:35: Alexander Albon, investigat pentru un incident de la start.

Update 06:31: Steag verde.

Update 06:30: Virtual Safety Car. Resturi pe circuit.

Updae 06:30: Incidentul dintre Lewis Hamilton și Alexander Albon, investigat.

Update 06:29: Penalizare de 5 secunde pentru Andrea Kimi Antonelli pentru că a mișcat monopostul pe grilă înainte de strat.

Update 06:25: Charles Leclerc trece de Oscar Piastri și urcă pe VI.

Update 06:21: Alexander Albon, investigat pentru încălcarea procedurii de start.

Update 06:20: Andrea Kimi Antonelli, investigat pentru o posibilă mișcare a monopostului pe grilă înaintea startului.

Update 06:19: Incidentul dintre Gabriel Bortoleto și Lance Stroll va fi investigat după cursă.

Update 06:17: Nu se iau măsuri în urma incidentului dintre Oscar Piastri și Liam Lawson.

Update 06:15: George Russell este pe urmele lui Max Verstappen.

Update 06:13: Sub investigație incidentul dintre Gabriel Bortoleto și Lance Stroll.

Update 06:12: Abandon pentru Gabriel Bortoleto.

Update 06:11: Lewis Hamilton a câștigat mai multe poziții la start, ajungând pe 12 în turul 4.

Update 06:10: Steag verde. Max Verstappen conduce, George Russell pe II, Lando Norris pe III, Carlos Sainz pe IV.

Update 06:10: Incidentul dintre Oscar Piastri și Liam Lawson, sub investigație.

Update 06:09: După imaginile de la start, se poate observa cum Gabriel Bortoleto a intrat în Lance Stroll, provocând abandonul pilotului.

Update 06:08: Carlos Sainz a pierdut poziția a III-a în favoarea lui George Russell.

Update 06:08: Virtual Safety Car.

Update 06:07: Persistă steagul galben. Lance Stroll a abandonat.

Update 06:06: Steag galben din nou. Sunt resturi pe circuit și a fost surprins și un comisar pe circuit.

Update 06:05: Lando Norris pierde prima poziție! Max Verstappen conduce cursa. Steag galben, ridicat repede, la începutul cursei din Las Vegas.

Update 06:00: S-a plecat în turul de formare în Las Vegas.

Lando Norris va pleca din pole position în cursa Marelui Premiu din Las Vegas. Pilotul McLaren va fi urmat pe grilă de Max Verstappen și Carlos Sainz. Oscar Piastri va pleca de pe locul V.

George Russell a fost cel mai rapid pilot în cea de-a treia sesiune de antrenamente. A fost urmat de Max Verstappen și de Alexander Albon.

Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în cea de-a doua sesiune de antrenamente. A fost urmat de Andrea Kimi Antonelli și de Charles Leclerc.

Charles Leclerc a fost cel mai rapid pilot în prima sesiune de antrenamente. A fost rmat de Alexander Albon și de Yuki Tsunoda.

Circuitul stradal din Las Vegas oferă un spectacol de vis atât pentru spectatori, cât și pentru piloți. Circuitul are 6.201 kilometri, iar recordul îi aparține lui Lando Norris, din 2024, 1:34.876. În 2023, piloții au concurat pe un circuit cu totul nou aici. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1981, în ceea ce se numea atunci Caesars Palace Grand Prix.

