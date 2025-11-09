Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Spectacolul de pe Interlagos e LIVE pe Antena3CNN și AntenaPLAY

Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ și în 2025. Cursa Marelui Premiu al Braziliei are loc începând cu ora 19:00 pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei, LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY

Update 19:42: Lewis Hamilton, penalizare de 5 secunde pentru cauzarea unei coliziuni.

Update 19:28: Max Verstappen urcă în puncte, pe locul IX.

Update 19:28: Nu se iau măsuri în cazul incidentului dintre Carlos Sainz și Lewis Hamilton.

Update 19:26: Oscar Piastri, penalizare de 10 secunde, după incidentul cu Andrea Kimi Antonelli și Charles Leclerc.

Update 19:24: Incidentul dintre Carlos Sainz și Lewis Hamilton, sub investigație.

Update 19:18: Incidentul dintre Yuki Tsunoda și Lance Stroll, sub investigație.

Update 19:17: Steag verde! După Gabriel Bortoleto, Charles Leclerc abandonează cursa.

Update 19:14 Virtual Safety Car. Monopostul lui Charles Leclerc urmează să fie scos de pe circuit și curățate resturile rămase în urma incidentului dintre cei trei piloți.

Update 19:13: Steag galben!

Update 19:12: Contact între trei piloți: Oscar Piastri, Charles Leclerc și Andrea Kimi Antonelli. Oscar Piastri urcă pe II.

Update 19:12: Steag verde! S-a reluat cursa.

Update 19:07: Un început de cursă cu probleme și pentru Lewis Hamilton.

Update 19:05: Safety Car!

Update 19:04: Steag galben! Gabriel Bortoleto lovește monopostul.

Update 19:03: Lando Norris își păstrează poziția de lider al cursei după primele viraje.

Update 19:00: S-a plecat în turul de formare pe Interlagos.

Este deja a 21-a rundă din acest sezon, iar spectacolul este la cote maxime. Lando Norris a dominat weekendul pe Interlagos, iar acum speră la o victorie. Cursa Marelui Premiu al Braziliei este pregătită în studio de la 18:45.

Lando Norris va pleca din pole position pe Interlagos. Pilotul McLaren va fi urmat pe grilă de Andrea Kimi Antonelli și Charles Leclerc.

Max Verstappen va pleca de pe linia boxelor, alegând să plece în cursa de pe Interlagos cu un motor complet nou, după o sesiune de calificări dezamăgitoare. Și Esteban Ocon va lua startul de pe linia boxelor.

Lando Norris a câștigat cursa de sprint de pe Interlagos. A fost urmat de piloții Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, pe II, și George Russell, pe III.

Cursa de sprint a fost plină de evenimente. Oscar Piastri și Franco Colapinto au abandonat, după ce au pierdut controlul monoposturilor și au ajuns în parapet. De asemenea, Nico Hülkenberg a pierdut controlul monopostului, însă a reușit să reia cursa.

Lando Norris a plecat din pole position în cursa de sprint din Brazilia. Pilotul McLaren a fost urmat de Andrea Kimi Antonelli și de Oscar Piastri.

Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în sesiunea de antrenamente. A fost urmat de Oscar Piastri și de Nico Hülkenberg.

Circuitul José Carlos Pace, cunoscut și ca Interlagos, are 4.309 km, iar recordul îi aparține lui Valtteri Bottas, din 2018, 1:10.540. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1973. Atmosfera în weekendul de Grand Prix este foarte asemănătoare cu cea a unui carnaval.

