S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Lando Norris în pole position pe Interlagos

Lando Norris în pole pe Interlagos. Pilotul McLaren va fi urmat pe grilă în cursa de mâine de Andrea Kimi Antonelli și de Charles Leclerc. Oscar Piastri va pleca de pe IV.

Lando Norris a câștigat cursa de sprint de pe Interlagos. A fost urmat de piloții Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, pe II, și George Russell, pe III.

Cursa de sprint a fost plină de evenimente. Oscar Piastri și Franco Colapinto au abandonat, după ce au pierdut controlul monoposturilor și au ajuns în parapet. De asemenea, Nico Hülkenberg a pierdut controlul monopostului, însă a reușit să reia cursa.

Lando Norris a plecat din pole position în cursa de sprint din Brazilia. Pilotul McLaren a fost urmat de Andrea Kimi Antonelli și de Oscar Piastri.

Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în csesiunea de antrenamente. A fost urmat de Oscar Piastri și de Nico Hülkenberg.

Circuitul José Carlos Pace, cunoscut și ca Interlagos, are 4.309 km, iar recordul îi aparține lui Valtteri Bottas, din 2018, 1:10.540. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1973. Atmosfera în weekendul de Grand Prix este foarte asemănătoare cu cea a unui carnaval.

