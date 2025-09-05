Marele Premiu de la Monaco, în calendarul Formula 1™ până în 2035: „Este o cursă emblematică”

Știre de ultimă oră în Formula 1™: Marele Premiu de la Monaco va continua în calendarul sportului cu motor până în 2035.

Formula 1™ a făcut un anunț important în cursul zilei de astăzi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu al Italiei. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 5-7 septembrie 2025

Marele Premiu de la Monaco, în calendarul Formula 1™ până în 2035

Articolul continuă după reclamă

Formula 1™ a anunțat prelungirea contractului pentru Marele Premiu de la Monaco până în 2035 inclusiv, bazându-se pe acordul existent cu Automobil Clubul din Monaco, care se desfășoară până în sezonul 2031.

Una dintre cele mai vechi curse ale acestui sport, fiind inclusă în calendarul Campionatului Mondial în anul inaugural al Formulei 1™, în 1950, Marele Premiu de Monaco a găzduit numeroase momente memorabile de-a lungul anilor.

Străzile înguste și întortocheate ale orașului Monte Carlo necesită piloți cu o îndemânare și o concentrare maxime, iar strălucirea și cadrul unic îl fac unul dintre cele mai faimoase evenimente sportive din lume.

Citește și: Program Formula 2™, Formula 3™ și Porche Supercup, Marele Premiu al Italiei, exclusiv în AntenaPLAY, 5 - 7 septembrie 2025

În 2024, eroul local Charles Leclerc a intrat în istorie când a devenit primul monegasc din istoria Formula 1™ care a câștigat Marele Premiu, iar anul acesta Lando Norris și-a asigurat prima victorie în Principat.

Din restul grilei actuale, Fernando Alonso, Sir Lewis Hamilton și Max Verstappen au câștigat de mai multe ori pe străzile din Monaco. Acestora li se alătură legende precum Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher, Niki Lauda, ​​Sir Jackie Stewart și Graham Hill, care au triumfat cu toții pe circuitul de 3,3 kilometri.

Padocul și F1 Paddock Club au beneficiat de investiții semnificative pentru a avea o gamă largă de oferte pentru fani, iar pentru prima dată în acest an, partenerul global al F1, nava EXPLORA II a MSC Cruises, a acostat în inima Portului Hercule, oferind oaspeților un loc privilegiat lângă padoc pe tot parcursul săptămânii cursei și o serie de evenimente relaționate cu Marele Premiu de la Monaco.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Oscar Piastri a câștigat pe Zandvoort

„Străzile din Monaco răsună de sunetul Formulei 1 încă din primele zile ale acestui sport, așa că sunt încântat să anunț prelungirea acestui eveniment fantastic până în 2035”, a declarat președintele și directorul general al F1, Stefano Domenicali, conform f1.com.

„Este o cursă emblematică, îndrăgită de toți piloții și fanii, cu o atmosferă unică datorită locației sale în cel mai strălucitor Principat din lume”, a mai adăugat el.

„Aș dori să le mulțumesc în mod special Alteței Sale Regale Serene, Prințului Albert al II-lea de Monaco, lui Michel Boeri, președintelui Automobil Clubului din Monaco, și tuturor celor implicați în asigurarea viitorului pe termen lung al acestui parteneriat istoric”, a conchis el.

Citește și: Cu cât s-a vândut la licitație monopostul Ferrari pilotat de Michael Schumacher în 2001

Prințul Albert al II-lea de Monaco a comentat: „Reînnoirea Marelui Premiu de Monaco până în 2035 este în conformitate cu o tradiție sportivă și istorică de care Principatul rămâne profund atașat. Nu pot decât să salut acest angajament reînnoit, care este o dovadă a succesului nostru colectiv, a colaborării noastre reușite cu Formula 1 și a locului unic pe care Monaco îl ocupă în peisajul motorsportului internațional.”

Michel Boeri, președintele Automobil Club de Monaco, a adăugat: „Aș dori să transmit mulțumirile mele sincere Alteței Sale Serene Prințul Albert al II-lea de Monaco pentru sprijinul său neclintit, precum și lui Stefano Domenicali pentru încrederea sa continuă.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu de la Monaco a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY! Lando Norris a câștigat

Automobil Club de Monaco este încântat de această prelungire de patru ani, care reflectă relația puternică și durabilă dintre Formula 1 și Principatul Monaco.”

„Acest acord reafirmă, mai mult ca niciodată, angajamentul nostru de a oferi un weekend de curse excepțional, de neegalat și de renume mondial fanilor pasionați care călătoresc din întreaga lume pentru a participa la Marele Premiu de la Monaco, organizat pentru prima dată în 1929.

Aș dori, de asemenea, să recunosc munca remarcabilă a comunității F1 și a tuturor voluntarilor, precum și a instituțiilor monegasce, a căror implicare este esențială pentru succesul acestui eveniment extraordinar”, a mai adăugat el.