Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei. Lupta pentru pole este LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3CNN

Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei

Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei. Bătălia pentru pole position la Monza

Update 18:03: Max Verstappen în pole la Monza!

Update 17:50: A început al treilea segment de calificări.

Update 17:43: Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Alexander Albon și Esteban Ocon nu fac pasul în Q3.

Update 17:27: A început al doilea segment de calificări.

Update 17:18: Isack Hadjar, Lance Stroll, Franco Colapinto, Pierre Gasly și Liam Lawson nu fac pasul în Q2.

Update 17:00: A început primul segment de calificări de la Monza.

Sesiunea de calificări începe la 17:00.

În a treia sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Charles Leclerc și de Oscar Piastri.

În a doua sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. Pilotul McLaren a fost urmat de Charles Leclerc și de Carlos Sainz.

În prima sesiune de antrenamente, Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Charles Leclerc și de Carlos Sainz.

Circuitul de la Monza are 306.72km, iar recordul îi aparține lui Rubens Barrichello, din 2004, 1:21.046. Autodromo Nazionale Monza a fost construit în doar 110 zile, în 1922. Prima cursă de Formula 1™ s-a desfășurat aici în 1950, iar de atunci s-a aflat constant în calendarul sportului cu motor.

Localnicii numesc circuitul „La Pista Magica” (Pista magică), piloții având pedala de accelerație la maximum pe 80% dintr-un tur.

În acest weekend, Pierre Gasly și Alpine au anunțat prelungirea contractului până în 2028.

