Program Formula 2™, Marele Premiu din Abu Dhabi, exclusiv în AntenaPLAY, 5 - 7 decembrie 2025

Antena este casa Formula 1™ în România. Sezonul 2025 se apropie de final, dar ne revedem și în 2026, cursele fiind transmise integral pe canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 01 Decembrie 2025, 11:43 | Actualizat Luni, 01 Decembrie 2025, 11:43
Urmărește ultima cursă de Formula 2™ din sezonul 2025 | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ în România. Cursele seriilor suport sunt pline de spectacol motorizat. Formula 2™, Formula 3™, Porche Supercup și Formula 1 Academy pot fi urmărite exclusiv în AntenaPLAY.

Program Formula 2™, Marele Premiu din Abu Dhabi, exclusiv în AntenaPLAY, 5 - 7 decembrie 2025

În acest weekend, pe Circuitul Yas Marina se va desfășura a 14-a rundă din Formula 2™ și ultima din acest sezon. Leonardo Fornaroli a devenit campionul mondial din 2025 Formula 2™, după Marele Premiu din Qatar. Italianul a terminat cursa pe locul II, în spatele lui Victor Martins, iar pe III a urcat Alexander Dunne.

Vineri, 5 decembrie, de la ora 09:05, se va desfășura sesiunea de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la ora 13:00 se vor desfășura calificările, exclusiv în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 14:15 va avea loc cursa de sprint și va putea fi urmărită în exclusivitate în AntenaPLAY.

Duminică, 7 decembrie, de la ora 11:15 va avea loc cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi, exclusiv în AntenaPLAY.

Circuitul Yas Marina a fost finalizat în octombrie 2009. Prima cursă din Formula 2™ a avut loc aici în 2017. Circuitul are 5.281 km, iar recordul îi aparține lui Oscar Piastri (Prema Racing), din 2021, 1:35.077.

Pentru mai multe detalii legate de Formula 1™ accesați Antena Sport.

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box.

