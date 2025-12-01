Antena este casa Formula 1™ în România. Sezonul 2025 se apropie de final, dar ne revedem și în 2026, cursele fiind transmise integral pe canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Program Formula 2™, Marele Premiu din Abu Dhabi, exclusiv în AntenaPLAY, 5 - 7 decembrie 2025

În acest weekend, pe Circuitul Yas Marina se va desfășura a 14-a rundă din Formula 2™ și ultima din acest sezon. Leonardo Fornaroli a devenit campionul mondial din 2025 Formula 2™, după Marele Premiu din Qatar. Italianul a terminat cursa pe locul II, în spatele lui Victor Martins, iar pe III a urcat Alexander Dunne.

Vineri, 5 decembrie, de la ora 09:05, se va desfășura sesiunea de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la ora 13:00 se vor desfășura calificările, exclusiv în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 14:15 va avea loc cursa de sprint și va putea fi urmărită în exclusivitate în AntenaPLAY.

Duminică, 7 decembrie, de la ora 11:15 va avea loc cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi, exclusiv în AntenaPLAY.

Circuitul Yas Marina a fost finalizat în octombrie 2009. Prima cursă din Formula 2™ a avut loc aici în 2017. Circuitul are 5.281 km, iar recordul îi aparține lui Oscar Piastri (Prema Racing), din 2021, 1:35.077.

