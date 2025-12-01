Program Formula 1™, Marele Premiu din Abu Dhabi. Ultima cursă a sezonului e LIVE pe canalele Antena și AntenaPLAY, 5-7 decembrie

Antena este casa Formula 1™ în România. Am ajuns la ultima rundă din sezonul 2025, iar lupta pentru campionatul mondial continuă între piloți. Cursele se văd integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Antena este casa Formula 1™ în România și în sezonul 2026. Toate cele 24 de curse pline de adrenalină pot fi urmărite pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat pe Lusail

Program Formula 1™, Marele Premiu din Abu Dhabi. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 5 - 7 decembrie 2025

În weekendul 5 - 7 decembrie 2025, pe canalele Antena și în AntenaPLAY se pot urmări antrenamentele, calificările și cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi. Lupta pentru campionatul mondial este strânsă, jucându-se până în ultima cursă a sezonulu 2025.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Spectacolul este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY

Vineri, 5 decembrie, de la ora 11:30 va avea loc prima sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 15:00, va avea loc a doua sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 12:30, va avea loc a treia sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 16:00, va avea loc sesiunea de calificări pentru Marele Premiu din Abu Dhabi, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Duminică, 7 decembrie, de la ora 15:00, va avea loc cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Program Formula 2™, Marele Premiu din Abu Dhabi, exclusiv în AntenaPLAY, 5 - 7 decembrie 2025

Circuitul Yas Marina a fost finalizat în octombrie 2009, când a avut loc și prima cursă de Formula 1™. Circuitul are 5.281 km, iar recordul îi aparține lui Kevin Magnussen, în 2024, 1:25.637.

Pentru mai multe detalii despre Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Oscar Piastri în pole position pe Lusail

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Citește și: Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Bătălia pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!