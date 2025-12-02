Red Bull și-a prezentat piloții pentru 2026. Isack Hadjar va fi alături de Max Verstappen. Cine îi ia locul la Racing Bulls

Înainte de Marele Premiu din Abu Dhabi, Red Bull a făcut anunțul mult așteptat. Iată cine îi ia locul pilotului francez la Racing Bulls.

A mai rămas o singură cursă din sezonul 2025 în Formula 1™, iar lupta pentru campionatul mondial la piloți este în plină desfășurare. În urmă cu doar câteva minute, Red Bull a făcut un anunțat anticipat de mulți încă de la primele curse ale acestui sezon.

Isack Hadjar va fi coechipierul lui Max Verstappen în 2026 la Red Bull

Red Bull a făcut anunțul pe care mulți îl anticipau de câteva luni bune, și anume mutarea lui Isack Hadjar alături de Max Verstappen din sezonul următor.

La Racing Bulls în 2026 vor activa Liam Lawson și Arvid Lindblad, care face pasul în Formula 1™ din seria suport Formula 2™. Liam Lawson a fost înlocuit în prima etapă a acestui sezon la Red Bull de Yuki Tsunoda. În 2026, pilotul japonez nu mai apare deocamdată pe grila Formula 1™.

Deocamdată Yuki Tsunoda nu a comentat veștile, iar Max Verstappen și Isack Hadjar au împărtășit pe rețelele de socializare aceeași postare făcută de Red Bull, fără alte comentarii.

În lupta pentru titlu au rămas Lando Norris, cu 408 puncte, Max Verstappen, cu 396 puncte, și Oscar Piastri, cu 392 puncte.