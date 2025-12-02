Red Bull și-a prezentat piloții pentru 2026. Isack Hadjar va fi alături de Max Verstappen. Cine îi ia locul la Racing Bulls

A mai rămas o singură cursă din sezonul 2025 în Formula 1™, iar lupta pentru campionatul mondial la piloți este în plină desfășurare. În urmă cu doar câteva minute, Red Bull a făcut un anunțat anticipat de mulți încă de la primele curse ale acestui sezon.
Citește și: Scandal în Formula 1™. Ce s-a întâmplat în ultimul tur al Marelui Premiu din Qatar și i-a înfuriat pe fani
Isack Hadjar va fi coechipierul lui Max Verstappen în 2026 la Red Bull
Red Bull a făcut anunțul pe care mulți îl anticipau de câteva luni bune, și anume mutarea lui Isack Hadjar alături de Max Verstappen din sezonul următor.
Citește și: Program Formula 2™, Marele Premiu din Abu Dhabi, exclusiv în AntenaPLAY, 5 - 7 decembrie 2025
La Racing Bulls în 2026 vor activa Liam Lawson și Arvid Lindblad, care face pasul în Formula 1™ din seria suport Formula 2™. Liam Lawson a fost înlocuit în prima etapă a acestui sezon la Red Bull de Yuki Tsunoda. În 2026, pilotul japonez nu mai apare deocamdată pe grila Formula 1™.
Deocamdată Yuki Tsunoda nu a comentat veștile, iar Max Verstappen și Isack Hadjar au împărtășit pe rețelele de socializare aceeași postare făcută de Red Bull, fără alte comentarii.
Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat pe Lusail
Până la startul noului sezon, Formula 1™ continuă pe canalele Antena și în AntenaPLAY cu ultima cursă din 2025! În weekendul 5 - 7 decembrie, fanii vor vedea cine va fi noul campion mondial.
Citește și: Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Spectacolul este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY
În lupta pentru titlu au rămas Lando Norris, cu 408 puncte, Max Verstappen, cu 396 puncte, și Oscar Piastri, cu 392 puncte.Scandal în Formula 1™. Ce s-a întâmplat în ultimul tur al Marelui Premiu din Qatar și i-a înfuriat pe fani...