2 comete nou descoperite vor fi vizibile luna aceasta. Când le vei putea admira pe cer

Experții au anunțat că 2 comete nou descoperite vor fi vizibile pe cer luna aceasta, într-un spectacol astronomic inedit.

Publicat: Marti, 07 Octombrie 2025, 13:40 | Actualizat Marti, 07 Octombrie 2025, 13:45
2 comete au fost descoperite recent în 2025 | Shutterstock

2 comete nou descoperite vor fi vizibile pe cer luna aceasta, susțin experții. Cele 2 comete sunt C/2025 R2 (SWAN) și C/2025 A6 (Lemmon), ambele descoperite în 2025.

Ambele vor zbura aproape de Pământ în luna octombrie și vor deveni din ce în ce mai vizibile pe măsură ce se apropie de planeta noastră, scrie Gizmodo.

SWAN se va apropia cel mai mult de Pământ pe 19 octombrie.

Lemmon va fi vizibilă pe data de 21 octombrie și ambele sunt vizibile cu ochiul liber, în funcție de condițiile meteo.

2 comete nou descoperite vor fi vizibile luna aceasta

Cele 2 comete care vor fi vizibile luna aceasta sunt nou descoperite în 2025. Astronomii au descoperit obiectul spațial Lemmon cu ajutorul observatorului Mt. Lemmon SkyCenter, din Arizona. Cometa se îndreaptă către centrul Sistemului Solar cu viteze de 209.000 kilometri pe oră.

La sfârșitul lunii septembrie, astronomul amator Vladimir Bezugly a descoperit cometa SWAN în imagini obținute de instrumentul SWAN de pe satelitul SOHO al NASA. Cometa a devenit semnificativ mai strălucitoare pe măsură ce a ieșit din direcția Soarelui.

Citește și: Luna din Sistemul Solar pe care s-ar găsi viață extraterestră. Descoperirea care a uimit experții

La cea mai mare apropiere de Pământ, SWAN va fi la o distanță de aproximativ 39 de milioane de kilometri de planeta noastră. Adică aproximativ un sfert din distanța dintre Soare și Pământ. În prezent, cometa are o magnitudine a strălucirii de aproximativ 5.9.

Această cometă neașteptat de luminoasă se află momentan pe cerul sudic, dar se deplasează treptat spre nord, conform NASA. Așa că va fi vizibilă și în emisfera nordică în curând.

După trecerea lui SWAN, va urma cometa Lemmon. Aceasta va ajunge la aproximativ jumătate din distanța dintre Soare și Pământ înainte de a ocoli Soarele pe 8 noiembrie. De acolo, își va începe următoarea călătorie în jurul stelei.

Lemmon va continua să se lumineze pe măsură ce se apropie de Soare, dar va rămâne vizibilă și, posibil, chiar mai strălucitoare în jurul datei de 31 octombrie - 1 noiembrie, susțin experții. Astfel, 2 comete nou descoperite vor fi vizibile luna aceasta.

Cum pot fi văzute cometele SWAN și Lemmon

SWAN este cel mai bine vizibilă din emisfera sudică. Cometa a intrat în constelația Balanță pe 28 septembrie și va traversa constelația Scorpion pe 10 octombrie. În jurul datei de 9 - 10 octombrie, apare pe cer lângă Beta Librae, cea mai strălucitoare stea din constelația Balanța.

Totuși, poate fi destul de dificil de observat, deoarece poziția ei pe cer va fi aproape de Soarele care apune. Cei care speră să o vadă ar trebui să privească spre vest, imediat după apusul Soarelui.

Citește și: Planeta record care crește cu 6 miliarde de tone pe secundă. Unde se află gigantul uimitor

Condițiile sunt mai favorabile pentru cometa Lemmon. Aceasta e cel mai ușor de observat din emisfera nordică, unde va fi poziționată lângă constelația Carul Mare pentru cea mai mare parte a lunii octombrie. Cei care doresc să o observe ar trebui să privească spre est, chiar înainte de răsăritul Soarelui.

Până la mijlocul lunii octombrie, cometa ar putea deveni mai ușor de văzut. Pe 16 octombrie, Lemmon va trece aproape de Cor Caroli, un sistem stelar binar din constelația nordică Canes Venatici. În acea perioadă, cometa ar putea fi vizibilă cu ochiul liber.

