Antena Căutare
Home News Inedit 5 detalii neobișnuite despre Jocurile Olimpice despre care puțini au auzit. Ce competiții au fost interzise de-a lungul anilor

5 detalii neobișnuite despre Jocurile Olimpice despre care puțini au auzit. Ce competiții au fost interzise de-a lungul anilor

Unele detalii neobișnuite despre Jocurile Olimpice nu sunt cunoscute de multe persoane, deși au o tradiție lungă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 23 Februarie 2026, 09:00 | Actualizat Vineri, 20 Februarie 2026, 19:45
Jocurile Olimpice moderne au numeroase tradiții importante | Shutterstock

Jocurile Olimpice au o tradiția de mii de ani la nivel de concept și una de aproape 150 de ani de când au fost introduse Jocurile Olimpice moderne.

Deși au avut o pauză de aproape 14 secole, Jocurile Olimpice reprezintă cea mai importantă competiție sportivă globală, scrie Reader’s Digest.

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina au loc în această perioadă, cu noi recorduri mondiale doborâte.

Cu această ocazie, au devenit virale mai multe detalii despre Jocurile Olimpice.

Articolul continuă după reclamă

5 detalii neobișnuite despre Jocurile Olimpice despre care puțini au auzit

Deși Jocurile Olimpice moderne au o tradiție de aproape 150 de ani, puțin știu unele dintre cele mai interesante detalii legate de această competiție internațională.

Iată 5 detalii neobișnuite despre Jocurile Olimpice despre care puțini au auzit:

Fiecare ediție a Jocurilor Olimpice are un design unic al medaliilor

Medaliile fiecărei ediții simbolizează orașul și țara gazdă, iar designurile sunt, de obice, unice. La Jocurile Olimpice de la Tokyo, câștigătorii au primit medalii realizate din materiale reciclate, devenind cele mai ecologice din istoria Olimpiadei. Pentru Jocurile de la Paris 2024, în medalii au fost încorporate mici fragmente din fierul original al Turnului Eiffel.

Fiecare față a medaliilor de la Milano Cortina e împărțită în 2 jumătăți. Una reprezintă individul, iar cealaltă echipa care l-a adus la Jocurile Olimpice. Medaliile sunt și ușor înclinate, concepute pentru a reflecta lumina.

Înainte de începerea Jocurilor are loc o ștafetă a torței care durează luni întregi

Mulți știu că există o ștafetă olimpică, dar puțini știu exact cât timp e purtată. Ștafeta începe în Olympia, Grecia, un omagiu adus locului de origine al Jocurilor Olimpice antice. Grecia are și onoarea de a intra prima la Parada Națiunilor, în timp ce țara gazdă intră ultima. Acesta e unul dintre cele mai fundamentale și importante aspecte ale Jocurilor Olimpice.

Citește și: De ce își mușcă olimpicii medaliile. Tradiția e mai nouă decât cred mulți

Torța Milano Cortina a fost aprinsă în noiembrie, a ajuns la Roma pe 4 decembrie 2025 și și-a început turul oficial al țării 2 zile mai târziu. A străbătut Italia până pe 5 februarie 2026, când a ajuns la Milano, chiar la timp pentru ceremonia de deschidere din 6 februarie.

Deși ștafeta torței Milano Cortina a trecut prin toate marile orașe ale Italiei și a implicat peste 10.000 de purtători ai torței, nu se apropie de cea mai lungă ștafetă olimpică din istorie. Aceasta a avut loc la Jocurile de la Beijing 2008, pe o distanță de 136.794 de kilometri.

Jocurile Olimpice includeau și competiții artistice

Printre competițiile la care Jocurile Olimpice au renunțat de-a lungul anilor se numără înotul sincron solo (unde sincronizarea se făcea cu muzica, nu cu un partener), ciclismul tandem, trasul la frânghie, zborul cu balonul cu aer cald și o cursă de înot cu obstacole.

Între 1912 și 1948, Jocurile Olimpice au inclus și competiții artistice. Pictori, sculptori, arhitecți, scriitori și muzicieni concurau pentru medalii în domeniile lor.

Competițiile artistice au fost afectate de conflicte interne și cele dintre jurați. Uneori nici măcar nu se acordau medalii de aur. Artiștii au început să nu mai aibă încredere în legitimitatea concursului. Până în 1952, competițiile artistice au fost eliminate definitiv.

Medaliile „de aur” au fost create din aur pur doar de 3 ori

Medaliile au fost realizate din aur masiv la edițiile din 1904, 1908 și 1912, dar niciodată după aceea. De peste un secol, premiul e de fapt un aliaj compus în mare parte din argint. Prețul aurului a crescut odată cu izbucnirea Primului Război Mondial și nu a mai revenit la nivelurile anterioare. Organizatorii au fost obligați să adopte soluții mai eficiente financiar, precum placarea cu aur.

Citește și: Apariție-surpriză la JO de Iarnă 2026. Un câine s-a întrecut cu sportivele pe pârtia de schi. Ce au spus stăpânii lui Nazgul

Comitetul Olimpic Internațional impune însă ca medaliile de aur să fie realizate din cel puțin 92.5% argint și apoi placate cu aur.

7 sportivi au câștigat medalii atât la Jocurile Olimpice de vară, cât și la cele de iarnă

Cel mai recent exemplu din această categorie e Alexandra Burghardt, din Germania, care a câștigat o medalie de argint la bob la Jocurile de la Beijing 2022 și o medalie de bronz în ștafeta 4×100 metri la Jocurile de la Paris 2024.

Christa Luding-Rothenburger rămâne singura sportivă care a câștigat medalii atât la Jocurile de vară, cât și la cele de iarnă în același an. Performanță a fost realizată în 1988, la patinaj viteză și ciclism sprint. Sportivilor de astăzi le va fi greu să egaleze această realizare cât timp Jocurile de vară și cele de iarnă rămân decalate, așa cum sunt din 1994.

Cine sunt, de fapt, Valeria și Camila, gemenele siameze care au pus pe jar internetul! Toți rămân uimiți când le văd...
Înapoi la Homepage
AS.ro Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Observatornews.ro Oraşul din România care dă tichete de 500 de lei pentru 10.000 de locuitori. Cine poate beneficia de ajutor Oraşul din România care dă tichete de 500 de lei pentru 10.000 de locuitori. Cine poate beneficia de ajutor
Antena 3 O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
SpyNews Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cine sunt, de fapt, Valeria și Camila, gemenele siameze care au pus pe jar internetul! Toți rămân uimiți când le văd
Cine sunt, de fapt, Valeria și Camila, gemenele siameze care au pus pe jar internetul! Toți rămân uimiți când...
Când este cel mai bun moment pentru a mânca un măr. Cum poți să-ți reglezi zahărul din sânge și să-ți sporești energia, potrivit specialiștilor
Când este cel mai bun moment pentru a mânca un măr. Cum poți să-ți reglezi zahărul din sânge și să-ți... Catine.ro
Catastrofa globală care ar putea schimba lumea până în 2100. Pericolul poate distruge orașe întregi
Catastrofa globală care ar putea schimba lumea până în 2100. Pericolul poate distruge orașe întregi
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să depășească cele mai dificile momente din viața personală
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc... Antena3.ro
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... useit
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool!”
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai... BZI
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare Jurnalul
Accident grav în halfpipe la JO 2026: Finley Melville Ives, scos pe targă după o căzătură violentă
Accident grav în halfpipe la JO 2026: Finley Melville Ives, scos pe targă după o căzătură violentă Kudika
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab Redactia.ro
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri UseIT
Salată de paste cu ciuperci, roșii cherry și ardei umpluți cu brânză
Salată de paste cu ciuperci, roșii cherry și ardei umpluți cu brânză Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x