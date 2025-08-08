Antena Căutare
Home News Inedit A dat în judecată compania la care era agajată, după 20 de ani în care a fost plătită, deși nu făcea nimic. De la ce a pornit tot

A dat în judecată compania la care era agajată, după 20 de ani în care a fost plătită, deși nu făcea nimic. De la ce a pornit tot

Deși a fost plătită, o femeie este acum în plin proces de judecată cu compania care a angajat-o, după 20 de ani în care a lucrat acolo.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 08 August 2025, 14:29 | Actualizat Vineri, 08 August 2025, 15:28
Deși a fost plătită, o femeie este acum în plin proces de judecată cu compania care a angajat-o, după 20 de ani în care a lucrat acolo. | Facebook & Capturia Youtube

Imaginați-vă cum ar fi să fiți plătiți pentru a nu face absolut nimic. Pentru majoritatea oamenilor, asta ar putea părea un vis devenit realitate, dar pentru Laurence Van Wassenhove, a fost un coșmar care a durat două decenii.

Ce a urmat după ce femeiea a dat în judecată compania la care era agajată, după 20 de ani în care a fost plătită, deși nu făcea nimic

Totul a început în 1993, când Laurence Van Wassenhove s-a alăturat France Télécom, care ulterior a devenit o companie de telefonie mobilă celebră în toată lumea, plină de ambiția și energia pe care o are un tânăr proaspăt angajat. Dar, după ce a început să aibă probleme de sănătate, a fost transferată într-un post de secretară, mai puțin solicitant din punct de vedere fizic. Părea o ajustare rezonabilă, până când a devenit clar că angajatorul nu avea intenția de a-i mai oferi vreodată o muncă semnificativă.

Citește și: Un bărbat a refuzat oferta de 1.5 miliarde de dolari din partea lui Mark Zuckerberg. Ce voia CEO-ul Meta de la el

Articolul continuă după reclamă

Ani de zile, femeia a venit la serviciu și a stat la birou și a așteptat. Nu a primit sarcini sau responsabilități, deci nu a putut să se dezvolte din punct de vedere profesional. Cererile ei repetate de reasignare, formare sau chiar sarcini de bază au fost ignorate. În cele din urmă, a fost pusă în concediu medical pe termen lung, nu pentru că ar fi cerut asta, ci pentru că angajatorul pur și simplu nu știa ce altceva să facă cu ea.

Laurence spune că a fost tratată ca un scaun gol cu o plăcuță cu numele ei. „Da, am fost plătită”, a declarat ea pentru publicația franceză Mediapart, citată de Vocal Media, „dar am fost tratată ca și cum nu aș fi existat”.

Deși situația poate părea absurdă la prima vedere, impactul psihologic nu a fost deloc amuzant. Izolată de colegii de muncă, fără nimic de lucru și lăsată într-o stare de incertitudine profesională timp de 20 de ani, femeia spune că inactivitatea a dus la o depresie severă. Ea descrie această perioadă ca o formă de anulare socială și emoțională, ca și cum ar fi fost închisă într-un birou izolat fonic, unde nimeni nu-și amintea că este.

În procesul intentat, ea susține că firma nu numai că nu i-a oferit condiții rezonabile pentru limitările ei medicale, dar a și marginalizat-o în mod activ timp de douăzeci de ani. Legislația muncii din Franța impune firmelor să depună eforturi de bună-credință pentru a reasigna angajații care sunt inapți din punct de vedere medical pentru rolurile lor inițiale. Echipa juridică a lui Laurence Van Wassenhove susține că ignorarea ei în totalitate nu a fost doar neglijență, ci și discriminare.

Ca răspuns, compania a declarat că „ia în serios toate problemele legate de sănătatea angajaților și de condițiile de muncă”, dar a refuzat să facă alte comentarii pe durata procesului.

Citește și: O bătrână din Elveția a fost dată în judecată după ce a hrănit în repetate rânduri pisica vecinului. Ce lege au în vigoare acolo

Totuși, aceasta nu este prima dată când firma se confruntă cu o anchetă privind practicile la locul de muncă. La sfârșitul anilor 2000, compania a fost zguduită de o serie de sinucideri ale angajaților legate de o campanie toxică de restructurare. Deși au urmat reforme, cazul femeii sugerează că problemele ar putea fi mai profunde, și mai discrete, decât o arată adesea titlurile dramatice din presă.

Procesul nu are legătură cu banii pentru că aceasta a fost plătit pe toată durata colaborării. Cazul ei este acum judecat de tribunalele muncii din Franța. Dacă va avea câștig de cauză, ar putea crea un precedent care să oblige companiile din întreaga Europă să-și regândească modul în care gestionează concediile medicale de lungă durată și reintegrarea la locul de muncă a angajaților cu dizabilități.

Fenomene astronomice spectaculoase din august 2025. Când le poți admira pe cer...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Observatornews.ro Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 7 august 2025. Ispita Narcis, deghizat în sunetist, a luat prin surprindere cuplurile! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 7 august 2025. Ispita Narcis, deghizat în sunetist, a luat prin surprindere cuplurile! Joi, 07.08.2025, 18:34 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Fenomene astronomice spectaculoase din august 2025. Când le poți admira pe cer
Fenomene astronomice spectaculoase din august 2025. Când le poți admira pe cer
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea Catine.ro
Schimbarea Instagram care a înfuriat utilizatorii. Ce poți face pe aplicație de acum
Schimbarea Instagram care a înfuriat utilizatorii. Ce poți face pe aplicație de acum
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului... Libertatea.ro
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se orientează spre off-shore-uri
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios HelloTaste.ro
Ilie Bolojan amână decizia prin care Traian Băsescu primește vilă de protocol. Surse: Vrea să discute personal cu fostul președinte
Ilie Bolojan amână decizia prin care Traian Băsescu primește vilă de protocol. Surse: Vrea să discute personal... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu”
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu” Jurnalul
Un erou uitat: Ilie Popa, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, înmormântat în tăcere, fără onoruri și fără recunoștință
Un erou uitat: Ilie Popa, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, înmormântat în tăcere, fără onoruri... Kudika
Ce este Portalul Leului 888. Ce să faci în cea mai puternică zi din an pentru îndeplinirea tuturor dorințelor
Ce este Portalul Leului 888. Ce să faci în cea mai puternică zi din an pentru îndeplinirea tuturor dorințelor Playtech
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu Redactia.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze... ProSport
Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 de lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Ce a primit, de fapt
Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 de lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Ce a primit, de fapt Gandul
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x