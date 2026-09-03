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A lucrat vreme de cinci ani ca gunoier ca să își plătească Facultatea de Drept. Ce a făcut după ce a obținut diploma

Un tânăr din Mexic a lucrat timp de cinci ani la serviciul de salubritate al orașului pentru a-și plăti studiile. Gestul surprinzător pe care l-a făcut după absolvire!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 03 Septembrie 2026, 09:01 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 09:45
A lucrat vreme de cinci ani ca gunoier ca să își plătească Facultatea de Drept. Ce a făcut după ce a obținut diploma | Captură Facebook/Shutterstok
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Jose Israel Hernandez Chavez este un tânăr din Matamoros, Mexic, care a fost dispus să facă orice doar pentru a-și transforma visul în realitate. Pentru a-și plăti studiile la Facultatea de Drept, tânărul s-a angajat la serviciul de salubritate al orașului.

Ani la rând, salariul obținut din această activitate i-a acoperit cheltuielile universitare, de la taxele de școlarizare până la materialele necesare studiului, potrivit elimparcial.com.

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Ce a făcut tânărul după ce a obținut diploma în Drept

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Povestea sa a atras atenția datorită felului în care a ales să sărbătorească obținerea diplomei. În loc să renunțe la locul de muncă care îl ajutase să își susțină financiar pregătirea academică, tânărul s-a întors la autospeciala de salubritate şi a sărbătorit alături de colegii săi.

De asemenea, a continuat, pentru o perioadă, munca de gunoier în cadrul Departamentului de Salubritate Publică din Matamoros, mai transmite sursa citată mai sus.

Ce program avea tânărul

Jose Israel Hernandez Chavez a îmbinat studiile la Facultatea de Drept cu turele de colectare a deșeurilor în Matamoros, o muncă pe care o desfășura indiferent de condițiile meteo. Tânărul avea 21 de ani când și-a terminat studiile.

Ziua de lucru a tânărului putea începe la ora șase dimineața, iar programul se prelungea până seara târziu. Condițiile de lucru variau, însă trebuia să lucreze indiferent de vreme.

Israel Hernandez participa la traseele de colectare a deșeurilor prin diverse zone ale orașului, activitatea sa presupunând parcurgerea traseelor repartizate la bordul unei autospeciale de salubritate, alături de alți lucrători.

În timpul anilor de studiu, el a fost nevoit să își organizeze timpul astfel încât să își îndeplinească obligațiile academice, dar și responsabilitățile de la locul de muncă. Deși facultatea îi ocupa o mare parte din zi, tot trebuia să ajungă la muncă după.

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Ce a spus tânărul după ce a absolvit Facultatea de Drept

După ce și-a finalizat studiile, Hernandez Chavez și-a împărtășit experiența în mediul online.

„Absolvirea este rezultatul efortului, perseverenței și disciplinei investite în atingerea obiectivului de a-mi finaliza studiile; este, fără îndoială, un moment cu totul special care nu trebuie trecut cu vederea”, a transmis el, potrivit elimparcial.com.

Tânărul s-a pozat lângă autospeciala de salubritate, demonstrând că acest loc de muncă nu a fost separat de pregătirea sa academică, ci a reprezentat calea care i-a permis să își finalizeze educația.

În mesajul său de absolvire, Jose Israel Hernandez Chavez a ținut să le mulțumească celor care i-au fost alături.

„În primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu; mă simt foarte mândru și fericit de această realizare și le sunt recunoscător în mod special părinților, surorilor, iubitei și prietenilor mei, care au contribuit la acest succes”, a zis el, citat de sursa menționată mai sus.

După obținerea diplomei în Drept, tânărul a decis să continue temporar munca de gunoier în cadrul Departamentului de Salubritate Publică din Matamoros. Cu toate acestea, și-a exprimat dorința de a urma o carieră în domeniul juridic și de a căuta o oportunitate legată de diploma obținută.

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