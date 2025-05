Alisa are doar 11 ani, dar e absolventă de facultate. Cum a fost posibil

O fetiță de doar 11 ani este absolventă de facultate. Iată care este povestea ei.

Alisa Perales are 11 ani și este tânără absolventă de facultate în Statele Unite. Aceasta nu are doar o diplomă universitară, ci două, una în matematică și una în științe multiple la Crafto Hills Collage din Yucaipa.

Care este povestea Alisei Perales, cea mai tânără absolventă de facultate din Statele Unite ale Americii

Alisa este o fetiță cu totul specială. Rafael Perales, tatăl ei, și-a dat seama de asta din primii ani de viață, astfel că a renunțat la profesia sa de avocat pentru a-i deveni mentor, conform unei surse.

Rafael s-a asigurat că vor avea un venit din investiții și s-a concentrat doar pe educația fiicei sale.

„Alisa este genială din naștere. Este ageră. Toată lumea a observat că s-a născut cu ceva în plus. Nu s-a născut știind să calculeze, nu s-a născut știind trigonometrie”, a spus bărbatul.

Însă talentul natural al fetiței a fost dezvoltat de efortul constant al familiei. În ciuda criticilor privind educația acasă, familia Perales a continuat să-i ofere cea mai bună educație Alisei.

„A fost doar pas cu pas. Nu a fost niciun miracol. Totul a fost pas cu pas, pas cu pas. Și uitându-mă înapoi acum, zece ani mai târziu, nu am niciun regret. A fost o bucurie. A fost un privilegiu și o onoare să o învăț”, a adăugat Rafael.

La doar 2 ani și jumătate, Alisa deja putea citit cărți întregi, iar la 5 ani învăța algebră. Nu doar la asta s-a limitat educația fetiței. În vacanță, familia mergea în locuri deosebite pentru ca exeriența să fie educativă pentru micuță. Astfel că alegeau locuri precum Marele Canion și Yellowstone.

„Se descurca atât de bine, încât am vrut să continui să o răsplătesc și să o fac să aștepte cu nerăbdare fiecare săptămână ca pe ceva nou și foarte distractiv care urmează”, relatează tatăl Alisei.

Alisa a fost înscrisă la colegiu la vârsta de 8 ani, momentul fiind unul tensionat pentru familie, deoarece era prima oară când fetița intra într-o sală de clasă.

„A fost prima dată când a fost într-o sală de clasă și m-am gândit că ar putea fi puțin intimidată. Era ca la televizor sau în filme pentru ea. Nu a avut nicio problemă. Nu am auzit-o nici măcar o dată și nici măcar o dată nu a venit la mine să-mi spună: «Mă simt inconfortabil» sau «Nimeni nu se poartă frumos cu mine» sau ceva de genul acesta”, și-a adus aminte Rafael Perales.

Alisa mărturisește că a fost emoționată când a pășit prima oară în sala de clasă la Crafton, însă atitudinea oamenilor din jur a ajutat-o să se destindă.

„Când am început să merg la Crafton, la vârsta de 8 ani, am fost puțin emoționată… pentru că era prima dată când mergeam la o școală din sistemul public, dar apoi am întâlnit niște oameni foarte drăguți, iar asta m-a ajutat foarte mult”, dezvăluie Alisa.

Sandra Ruiz, una dintre profesoarele micuței, a fost impresionată de la început de capacitatea acesteia. Deși mărturisește că era prima oară când întâlnea un student atât de tânăr, Alisa s-a făcut remarcată încă de la început.

„A fost prima dată când am avut un student atât de tânăr. S-a dovedit că a fost o elevă uimitoare, care a avut un nivel de concentrare și creativitate care a făcut-o să iasă în evidență la fel de mult ca vârsta ei”, a declarat profesoara.

Pasiunile Alisei se extind pe zi ce trece, iar de la mateatică și fizică trece la inteligența artificială și la explorarea spațiului.

„Vrea să meargă în spațiu. Vrea să mă tragă și pe mine acolo”, glumește tatăl ei.

O altă premieră din palmaresul Alisei este procesul intentat Californiei și guvernului federal. În luna aprilie 2023, aceasta a dat în judecată statul California și guvernul federal, contestând al 26-lea amendament al Constituției Statelor Unite ale Americii, care prevede limitarea dreptului de vot pe criterii de vârstă. Cu toate că dosarul a fost clasat în ianuarie 2024, tatăl ei este extrem de mândru de ea.

„A fost inspirată să conteste amendamentul în timpul orei de științe politice, singurul curs universitar la care nu a primit un «A»”, spune Rafael.

Alisa Perales a absolvit facultatea la vârsta la care cei mai mulți termină clasa a V-a. Însă drumul ei nu se oprește aici, dorind să urmeze și specializarea în informatică, la Universitatea de Stat din Irvine din California.