Apple a dezvăluit 3 dispozitive surpriză. Ce prețuri au noile iPad Pro, MacBook Pro și Vision Pro

Apple a dezvăluit 3 dispozitive surpriză, cu noi modele iPad Pro, MacBook Pro și Vision Pro, toate dotate cu noul cip al companiei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 16 Octombrie 2025, 12:52 | Actualizat Joi, 16 Octombrie 2025, 12:56
Apple a introdus o nouă serie de dispozitive dotate cu procesorul M5 | Shutterstock

La doar o lună de la lansarea seriei iPhone 17, Apple a dezvăluit 3 dispozitive surpriză. Acestea sunt noile modele pentru iPad Pro, MacBook Pro și Vision Pro.

Lansarea a fost una neașteptată și nu a fost acompaniată de un eveniment spectaculos, scrie Daily Mail.

Toate noile dispozitive sunt dotate cu noul cip M5, descris de Apple drept cel mai puternic procesor creat de companie până acum.

Potrivit Apple, acest cip e de până la 4 ori mai rapid decât procesorul precedent, M4.

„M5 marchează următorul salt major în performanța AI pentru cipurile Apple Silicon,” a declarat Johny Srouji, vicepreședinte în cadrul Apple.

Iată ce dispozitive a dezvăluit Apple:

MacBook Pro

MacBook Pro de 14 inchi cu cipul M5 a fost lansat ca parte din actuala gamă de modele M4 Pro și M4 Max. Noul MacBook Pro va fi disponibil în culorile Space Black și Silver, cu mai multe opțiuni de stocare.

Cea mai ieftină variantă, cu 512 GB de stocare, costă 1.599 de dolari. Cea mai scumpă, cu 1 TB de stocare, costă 1.999 de dolari. Dar aceste modele sunt mai ieftine decât M4 Pro și M4 Max, care au un GPU mai mare și, prin urmare, un preț mai ridicat.

Apple afirmă că cipul M5 include un „Neural Accelerator” care ajută aplicațiile AI să fie de 3.5 ori mai rapide și să aibă o procesare grafică de 1.6 ori mai rapidă.

Deoarece cipul e mai eficient energetic, Apple susține că noul MacBook Pro va avea o autonomie de până la 24 de ore.

Apple susține că noul cip va permite utilizatorilor să utilizeze programe AI puternice, cunoscute sub numele de Large Language Models, direct de pe dispozitiv.

Noul MacBook Pro cu M5 va dispune de un ecran îmbunătățit Liquid Retina XDR și de aceeași cameră frontală de 12 MP Centre Stage folosită pe iPhone 17. MacBook Pro cu M5 e disponibil pentru precomandă începând de astăzi și va ajunge la clienți și în magazinele Apple din 22 octombrie.

iPad Pro

Noul iPad Pro cu M5 e disponibil în versiuni de 11 și 13 inchi. Ca MacBook Pro, iPad-ul este oferit în culorile Space Black și Silver, cu mai multe opțiuni de stocare.

Cea mai ieftină variantă e modelul de 11 inchi cu 256 GB de stocare și costă 999 de dolari. Modelul de 13 inchi cu 2 TB de stocare, ecran cu nano-textură și conexiune celulară costă 2.499 de dolari.

Cu noul cip M5, iPad Pro va fi cea mai puternică tabletă Apple de până acum. Compania susține că are o performanță AI de 3.5 ori mai mare față de modelul M4.

Dincolo de capacitățile AI îmbunătățite, dispozitivul are un design mai subțire. Modelul de 11 inchi are 5.3 milimetri grosime, iar cel de 13 inchi doar 5.1.

Ambele versiuni sunt dotate cu ecran Ultra Retina XDR, iar utilizatorii pot opta pentru sticlă cu nano-textură anti-reflexie.

iPad-ul va fi compatibil cu toate accesoriile anterioare Apple, inclusiv Apple Pencil Pro și Magic Keyboard.

Apple Vision Pro

Și casca Apple Visio Pro beneficiază acum de un model cu procesorul M5. În plus, dispozitivul e dotat și cu o nouă bandă de susținere Dual Knit Band.

Modelul cu M5 va înlocui versiunea cu M4, care nu mai e disponibilă în magazinul Apple.

Deși prețul nu va crește, căștile de realitate mixtă rămân extrem de scumpe, cu un preț de pornire de 3.199 de dolari.

Vision Pro ar putea beneficia de îmbunătățiri semnificative datorită noului cip. Apple susține că M5 va oferi imagini mai clare.

Datorită consumului mai eficient de energie, Vision Pro va putea fi folosit timp de 2.5 ore pentru utilizare generală sau 3 ore pentru redare video cu o singură încărcare.

Pentru ca dispozitivul să fie mai confortabil pentru utilizatori, Apple a lansat și noua bandă Dual Knit Band. Aceasta include curele ce trec atât peste cap, cât și în jurul acestuia, ceea ce previne alunecarea dispozitivului în timpul utilizării.

