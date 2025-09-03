Antena Căutare
Dispozitivele Apple care devin „depășite” în 2025. Și un model iPhone se află pe listă

Dispozitivele Apple care devin „depășite” în 2025 au fost utilizate de milioane de oameni din întreaga lume și continuă să aibă fani chiar și în ziua de azi.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 18:10 | Actualizat Miercuri, 03 Septembrie 2025, 18:12
Unele dispozitive Apple nu vor mai primi actualizări de sistem din acest an | Shutterstock

Deși au fost unele dintre cele mai căutate gadget-uri din anii 2010, unele dintre dispozitivele Apple devin „depășite” în 2025.

Apple a declarat că aceste dispozitive sunt „depășite”, la mai puțin de 10 ani de când au fost lansate, scrie Daily Mail.

Cei care încă le utilizează vor fi nevoiți să facă acest lucru fără actualizările de sistem, pentru că Apple le va sista pe toate din acest an.

Problema e că aceste dispozitive nu mai au capacitatea să fie actualizate cu noile funcții, susține Apple.

Dispozitivele Apple care devin „depășite” în 2025

Dispozitivele Apple care devin „depășite” în 2025 nu vor mai primi actualizări de securitate din acest punct. Ca urmare, vor fi mult mai vulnerabile la atacurile hackerilor.

Toate produsele Apple trec prin trei categorii, curente, vintage și învechite (sau „depășite”), pe parcursul duratei lor de viață relativ scurte.

Chiar și viitorul iPhone 17 va deveni într-o zi învechit. E un indicator al vitezei cu care se mișcă industria gadget-urilor pentru a determina consumatorii să își cheltuie constant banii.

Dar Apple și alte companii tech au fost criticate pentru că agravează problema deșeurilor electronice.

După cum a observat prima dată MacRumors, produsele pe care Apple tocmai le-a adăugat pe lista de învechite includ MacBook Air de 11 inchi, lansat acum mai bine de un deceniu.

Dispozitivul a fost vândut la prețuri începând de la 899 de dolari când a fost lansat în martie 2015. Dispozitivul a fost apreciat pentru designul său elegant, portabilitate și durata mare de viață a bateriei.

Dar a fost criticat pentru ecranul cu rezoluție 1.366 x 768, considerată mică chiar și atunci. Ca urmare, textele și imaginile nu erau suficient de clare, susțineau untii utilizatori. Acest MacBook Air se numără printre dispozitivele Apple care devin „depășite” în 2025.

iPhone 8 Plus a devenit acum învechit

De asemenea, au devenit învechite două modele MacBook Pro din 2017. Respectiv opțiunile de 13 inchi și 15 inchi, care costau 1.499 de dolari, respectiv 2.399 de dolari.

Descrise de Apple la vremea respectivă ca fiind „revoluționare”, acestea erau „cele mai subțiri și ușoare MacBook Pro create vreodată”, echipate cu „cel mai luminos și mai colorat ecran Retina de până atunci”.

Cele două modele de MacBook Pro au fost lansate în iunie 2017, dar la abia opt ani distanță sunt acum oficial învechite. Între timp, Touch Bar a fost considerată mai degrabă un artificiu și a fost retrasă în 2023.

Apple a trecut, de asemenea, modelele iPhone 8 Plus cu 64 GB și 256 GB de stocare în categoria oficială „vintage”. Ceea ce înseamnă că au peste cinci ani și, ca urmare, este posibil să nu mai poată primi actualizări Apple.

iPhone 8 Plus, disponibil din septembrie 2017, avea prețuri începând de la 799 de dolari. Se remarca prin spatele din sticlă, ecranul de 5.5 inchi și sistemul de cameră duală de 12 megapixeli.

Apple se pregătește în prezent să dezvăluie noul său smartphone de top, iPhone 17, care va deveni probabil învechit în 2033 sau 2034.

