Apple ar lansa 3 noi produse surpriză săptămâna aceasta. Ce dispozitive ar ajunge pe piață

Potrivit unui nou raport, Apple ar lansa 3 noi produse surpriză săptămâna aceasta, la mai puțin de 1 lună de când compania a dezvăluit seria iPhone 17.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 14:30 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 14:32
Apple se pregătește de o nouă lansare în octombrie 2025 | Shutterstock

La mai puțin de 1 lună de când a adus pe piață iPhone 17, Apple ar lansa 3 noi produse surpriză săptămâna aceasta, potrivit expertului tech Mark Gurman.

Gurman e cunoscut în domeniu pentru informațiile sale despre lansările Apple, scrie Daily Mail.

Potrivit expertului, cele 3 dispozitive vor fi toate dotate cu noul cip M5 al Apple, ce ar ajuta cu funcțiile AI.

Gurman susține că aceste 3 dispozitive vor ajunge pe piață până la finalul lunii.

Gurman a dezvăluit că Apple ar lansa 3 noi produse surpriză săptămâna aceasta în cadrul newsletter-ului său celebru, Power On.

„Lansările de produse Apple mult așteptate din octombrie sunt pe cale să aibă loc”, a declarat Gurman. „Cu gama iPhone 17, iPhone Air, AirPods Pro 3 și noile ceasuri deja lansate, Apple își va îndrepta atenția săptămâna aceasta spre restul gamei sale de produse din toamnă. Mă aștept ca mai multe produse noi să fie prezentate în acest val.”

Iată ce produse ar lansa Apple în octombrie, potrivit lui Gurman:

Vision Pro

Apple se pregătește să lanseze o versiune actualizată a căștii sale Vision Pro, lansată inițial în SUA la începutul anului trecut.

Spre deosebire de versiunea originală, noul model Vision Pro va fi echipat cu noul cip M5. Cipul a intrat în producție de masă la începutul acestui an.

Citește și: Actualizarea iOS 26 a nemulțumit utilizatorii iPhone. Ce problemă au cu schimbarea „dezgustător de urâtă”

M5 permite o procesare mai rapidă și mai eficientă energetic, optimizată pentru cerințele actuale ale inteligenței artificiale. Dispozitivul va avea, de asemenea, o bandă de susținere îmbunătățită, care oferă mai mult confort și stabilitate utilizatorului, cu benzi suplimentare în spate și în partea superioară a capului.

Modelul actual Vision Pro cântărește aproximativ 600 g și are un preț de pornire de 3.499 de dolari pe site-ul Apple. Încă nu se știe dacă noul model va fi mai ușor sau mai ieftin.

iPad Pro

Un alt dispozitiv nou care urmează să fie lansat în această săptămână și care va primi, de asemenea, cipul M5 e iPad Pro de generația a 8-a.

Noua tabletă va urma modelul de generație 7, lansat anul trecut, echipat cu cipul M4 și un ecran OLED. Acesta oferă o calitate a imaginii superioară față de LCD și MiniLED, folosite în modelele anterioare.

Citește și: Avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone. Cum se pot proteja de înșelătoria care le golește conturile bancare

Actualul iPad Pro e disponibil în două dimensiuni: 11 inchi (999 de dolari) și 13 inchi (1.299 de dolari). Gurman se așteaptă ca Apple să păstreze aceste opțiuni pentru noua versiune.

MacBook Pro de 14 inchi

Gurman spune că este probabil ca în această săptămână să fie anunțat și un nou MacBook Pro. Și acesta va fi dotat cu cipul M5. Această schimbare va fi principala noutate față de modelul actual, care costă 1.599 de dolari.

Laptopul e destinat profesioniștilor din domeniul afacerilor. Va fi disponibil cu un ecran de 14 inchi, în timp ce o versiune cu ecran de 16 incho e așteptată anul viitor.

Potrivit lui Gurman, Apple va anunța aceste 3 noi produse online, mai degrabă decât printr-un eveniment spectaculos la sediul companiei, așa cum se întâmplă de obicei cu lansările de iPhone.

Ziua în care tehnologia va depăși inteligența umană a fost dezvăluită. Momentul e mai apropiat decât se crede... Cazul straniu al unor frați care doresc să se căsătorească. Ce solicită avocatul cuplului...
