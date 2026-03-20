Bărbatul care a fost crescut de lupi într-o peșteră timp de 12 ani. Cum arată și ce a dezvăluit despre experiența lui

Un bărbat și-a povestit experiența de viață după ce a fost crescut de lupi timp de 12 ani într-o peșteră.

Povestea de viață a lui Marcos Rodriguez Pantoja este una inedită și complet neașteptată pentru cei care au ascultat-o. Bărbatul a crescut timp de 12 ani într-o peșteră.

Marcos, în vârstă de 79 de ani acum, spune că se simte dezamăgit de oamenii din viața lui după ce a petrecut 12 ani într-o peșteră, departe de civilizație. Marcos Rodriguez Pantoja este supranumit și Mowgli din Spania.

Marcos a fost crescut de lupi timp de 12 ani

Autoritățile spaniole l-au găsit pe bărbat într-o peșteră. El a fost crescut de lupi, iar când a ajuns să înfrunte viața adevărată și să fie nevoie să se integreze în societate, a declarat că se simte dezamăgit de oameni și de comportamentul lor. Acum lui îi este dor să se întoarcă în sălbătăcie și să trăiască printre animale pentru că în mijlocul lor s-a simțit cel mai bine.

„Nu știam unde să mă duc – pur și simplu voiam să scap și să mă duc în munți”, a declarat bărbatul pentru BBC.

Marcos avea 19 ani atunci când a fost descoperit de autorități în lanțul muntos Sierra Morena din Spania, potrivit publicației Mirror.

Cei care l-au găsit au crezut inițial că bărbatul s-a rătăcit și că are nevoie de ajutor. De fapt, el a trăit timp de 12 ani printre animale, umbla desculț și a crescut într-o peșteră. El nu știa să vorbească, dar imita sunetele animalelor și era doar pe jumătate îmbrăcat.

Acum, la vârsta de 79 de ani, el trăiește într-o casă mică și povestește că cele mai de preț amintiri ale lui sunt de pe vremea când era copil și locuia în sălbăticie înconjurat de animale. Motivul pentru care a ajuns să trăiască în munți și să fie crescut de lupi este că și-a pierdut părinții la o vârstă fragedă.

Mama lui a murit pe când el avea doar 3 ani, iar tatăl lui a plecat să locuiască cu o altă femeie. Tatăl lui și mama lui vitregă l-au dus într-o zi la munte și l-au lăsat în grija unui cioban. După ce a învățat cum să vâneze și cum să își facă singur unelte, ciobanul l-ar fi abandonat și el pe când Marcos avea 7 ani. Astfel, tânărul a rămas în grija animalelor sălbatice și o femelă lup care avea pui l-a crescut pe băiat ca pe propriul ei copil.

Marcos își amintește și acum că a trăit într-o peșteră cu lilieci, șerpi și căprioare. Lupii i-au arătat, de asemene, și ce fructe de pădure și ciuperci sunt comestibile, iar el a putut să facă față foarte ușor vieții în sălbătăcie.

„Într-o zi am intrat într-o peșteră și am început să mă joc cu pui de lup. Un pui s-a apropiat de mine și am încercat să îi fur mâncarea pentru că îmi era foame, dar lupoaica m-a împins și a trebuit să renunț”, a mai povestit bărbatul.

Până la urmă lupoaica i-a aruncat o bucată de carne și așa a ajuns să îl îngrijească și pe el. După ce autoritățile l-au salvat din sălbăticie și l-au adus la civilizație, Marcos a fost extrem de dezamăgit de interacțiunile cu oameni. S-a simțit marginalizat, denigrat și mulți au profitat de bunătatea lui la locul de muncă.

„Cred că râd de mine pentru că nu știu nimic despre politică și fotbal”, a mai spus Marcos.

Chiar dacă el a încercat să se reîntoarcă în sălbăticie, în locurile în care a crescut, bărbatul spune că lucrurile nu mai sunt la fel și lupii nu l-au mai recunoscut.

