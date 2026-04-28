Biserică ortodoxă cum n-a mai fost văzută, construită în Republica Moldova. Cum arată construcția neobișnuită

O biserică ortodoxă așa cum n-a mai fost văzută a fost construită în Republica Moldova, orașul Cornești.

Biserica „Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din orașul Cornești, Republica Moldova a atras atenția datorită arhitecturii sale neobișnuite pentru un astfel de lăcaș de cult.

De obicei, bisericile ortodoxe urmează urmează în mare aceleași linii arhitecturale, dar aceasta a surprins cu formele sale moderne.

Slujba de sfințire a bisericii a fost condusă de Preasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, scrie Trinitas.

Arhitectul proiectului a fost Alexandrin Buraga și ctitorul Viorel Godea.

Biserica „Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare” și „Sfântul Ierarh Nicolae” a fost construită în orașul Cornești, Republica Moldova. Potrivit ctitorului său, încă de la început au fost planuri pentru a crea un lăcaș de cult diferit față de bisericile care se găsesc în această zonă.

Planul pentru biserica inedită a început chiar din anii 2000, dar pământul a fost acordat de primărie abia în anul 2019.

În aceeași zi ca târnosirea bisericii a fost oficiată și o slujbă de pomenire pentru părintele Vladimir Childescu, care a coordonat începutul edificării bisericii, dar care și-a pierdut viața înainte să vadă lucrarea finalizată.

„Toată lucrarea noastră, dacă vrem s-o facem s-o vadă Dumnezeu. Și, dacă o văd și oamenii, atunci oamenii să mulțumească, pentru că se dorește să se facă,” a declarat Mitropolitul Basarabiei la ceremonie. „Eu apreciez așa ceva. Apreciez pe acei oameni care au și grija sufletului, nu numai a trupului. Pentru că tot ce vedem în lumea asta, ne despărțim de ea. O lăsăm.”

„Dar dacă facem o lucrare a lui Dumnezeu, știu că rămâne în folosul oamenilor,” a continuat Mitropolitul. „A celor care vor veni. Care se vor ruga. Așa și aici. Noi apreciem lucrarea aceasta care s-a făcut. Dumnezeu să-i ocrotească pe acei oameni care iubesc casa lui Dumnezeu. Pentru că biserica e casa lui Dumnezeu, unde, împreună cu preotul, ne rugăm. Ne rugăm și când avem timpuri bune și când avem și timpuri mai puțin bune. Când avem și încercări din viața aceasta. Dar trebuie toate să i le mulțumim lui Dumnezeu.”

Biserica „Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare” și „Sfântul Ierarh Nicolae” are o arhitectură inedită

Spre deosebire de majoritatea bisericilor ortodoxe din România și Republica Moldova, noua biserică impresionează cu linii drepte, albe, în stil minimalist. Se pare că de la început a fost planificată o biserică diferită.

„În anii 2000 am început să gândim această biserică. Cam în 2011 am făcut cunoștință cu Părintele Vladimir. Împreună cu el am început ideea respectivă, să o realizăm,” a declarat omul de afaceri Viorel Godea, ctitorul bisericii.

„Am primit pământul respectiv de la primărie în anul 2019, când a început și proiectarea,” a continuat Godea. „Am adunat un grup de proiectanți, care am discutat împreună cu ei că vreau o biserică mai diferită față de toate bisericile pe care le avem arealul românesc.”

O astfel de biserică, prin liniile sale neobișnuite, poate deveni și atracție turistică pe viitor, la fel ca multe alte lăcașe de cult din întreaga lume, care atrag vizitatori în fiecare an.