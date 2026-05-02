Buticul de lux construit în pustietate, care nu vinde nimic. Ce e Prada Marfa, de fapt

Buticul de lux construit în pustietate a atras atenția la nivel mondial, deși nimeni nu poate cumpăra vreunul dintre produsele expuse.

Prada Marfa a fost construit lângă un oraș cu doar 132 de persoane | Shutterstock

Prada Marfa e o copie a unui butic de lux Prada care poate fi găsit în cartiere selecte, dar e construită în pustietate.

Acest magazin se află în orașul Valentine, SUA; care are o populație de 132 de persoane și un venit mediu anual de 45.670, echivalentul a 15-17 genți Prada, scrie Vogue.

În geamul magazinului se găsesc mai multe genți scumpe și pantofi, dar aceștia sunt acoperiți cu un strat fin de praf.

În ciuda acestor produse expuse, Prada Marfa nu a vândut și nici nu va vinde vreodată unul dintre ele.

Buticul de lux construit în pustietate, care nu vinde nimic

Deși arată ca un butic de lux, Prada Marfa e, de fapt, o operă de artă publică. De-a lungul anilor, a devenit un reper cultural în SUA, vizitat de numeroase vedete care poartă haine și accesorii de lux de zeci sau chiar sute de mii de dolari, precum Beyonce.

Prada Marfa a fost creată de parteneriatul creativ Elmgreen & Dragset (Michael Elmgreen și Ingar Dragset), atunci când cei 2 se mutaseră în cartierul Chelsea. Înainte, locuiau în SoHo, dar acest cartier a fost acaparat de magazine de lux.

Cei 2 au lipit pe ferestrele unei galerii din Chelsea afișe pe care scria „Prada, în curând”. Aceste afișe au atras atenția lui Yvonne Force Villareal și Doreen Remen. Prin organizația lor nonprofit Art Production Fund și filiala Ballroom Marfa, au contribuit la realizarea proiectului Prada Marfa.

Miuccia Prada s-a implicat în proiect. A aprobat folosirea logo-ului mărcii și a selectat produsele potrivite pentru expunere.

„Opera a fost inițial gândită ca un fel de experiment,” au explicat recent Elmgreen & Dragset. „Am vrut să vedem ce se întâmplă dacă am combina cultura pop cu Land art. A fost și un comentariu despre branding și cultura consumului.”

Prada Marfa a fost vandalizată în repetate rânduri

„Ne-a plăcut ideea ca piesa să se nască pe 1 octombrie și să nu mai fie niciodată întreținută.”, a spus Villareal. „Dacă cineva o vandalizează sau un cowboy o folosește drept țintă, sau poate un animal își face cuib acolo, peste 50 de ani va deveni o ruină care reflectă epoca în care a fost creată.”

De atunci, Prada Marfa a devenit atât de des ținta vandalismului încât lucrarea s-a schimbat. La doar câteva zile după inaugurarea din 2005, un hoț a spart geamurile și a fugit cu produsele expuse.

Gențile au fost ulterior dotate cu GPS. Fundul lor a fost decupat pentru a descuraja furtul. Au fost adăugate măsuri de securitate mai stricte, precum camere și alarmă.

Protecția operei de artă a fost încredințată unui localnic din orașul apropiat Valentine, Boyd Elders. Șeriful local a fost rugat să supravegheze zona.

„Un antreprenor a sugerat chiar să punem șerpi cu clopoței în interior,” au spus Villareal și Remen. „Dar am decis că ar fi fost exagerat!”

În timp, partea din spate a clădirii a fost acoperită treptat de graffiti-uri lăsate de artiști și trecători.

Dar Prada Marfa a suferit recent un act de vandalism care a distrus, în esență, opera de artă. Prada Marfa a fost stropită cu vopsea albastră, marchiza a fost tăiată, iar vandalul a lipit semne incomprehensibile cu un adeziv puternic care a deteriorat geamurile din Plexiglas.

„Citisem recent despre artistul care a distrus vasele lui Ai Weiwei în Miami, așa că nu am fost complet surprinși,” au spus Elmgreen & Dragset. „Pare a fi un fel de sindrom alimentat de rețelele sociale. Artiști care, dornici să se promoveze cu orice preț, ajung să distrugă lucrările altora pentru a atrage atenția.”

Vandalul a acordat un interviu, unde a recunoscut că nu era familiarizat cu lucrările Elmgreen & Dragset și că „adevărata viziune de a lăsa Prada Marfa să se degradeze nu era respectată”.