Cum arată topul „Orașul perfect 2026”, unul dintre cele mai cuprinzătoare clasamente care analizează calitatea vieții în marile orașe ale României.

Care e topul celor mai bune orașe din România unde să locuiești. Cine a făcut clasificarea aceasta | Shutterstock

Studiul este realizat de platforma Bucureștiul Meu, care a evaluat 17 municipii pe baza a șapte criterii esențiale: infrastructura, sistemul medical, calitatea aerului, accesul la natură, activitățile culturale, salariul relativ și indicele financiar.

Concluziile analizei arată diferențe clare între centrele urbane, dar și un interes tot mai mare al românilor pentru orașe care oferă atât oportunități economice, cât și o viață de zi cu zi confortabilă.

1. Timișoara – liderul clasamentului

Timișoara ocupă prima poziție în topul „Orașul perfect 2026”. Orașul este remarcat pentru economia stabilă, salariile bune și conexiunile internaționale solide, fiind unul dintre cele mai dinamice centre din vestul țării. Printre minusuri se numără traficul din ce în ce mai aglomerat și creșterea prețurilor locuințelor.

Articolul continuă după reclamă

2. București – capitala avantajelor și a provocărilor

Pe locul al doilea se află Bucureștiul, orașul cu cele mai mari salarii din țară și cu o piață a muncii extrem de diversă. Totuși, traficul sufocant și nivelul ridicat al poluării continuă să reprezinte principalele probleme pentru locuitori.

Citește și: Gustarea mai bună decât ciocolata Dubai. Care e acum cel mai nou trend peTikTok. Imaginile care au facut înconjurul internetului

3. Cluj-Napoca – hub-ul tinerilor și al industriei IT

Cluj-Napoca urcă pe podium datorită economiei dinamice, în special în sectorul IT, și a statutului de centru universitar major. Orașul oferă multiple activități culturale și o viață urbană vibrantă. Dezavantajele sunt costurile foarte ridicate ale locuințelor și traficul rutier intens.

4. Sibiu – echilibrul dintre urban și natură

Sibiul se clasează pe locul patru, fiind apreciat pentru infrastructura rutieră bună, accesul rapid la zone naturale și salariile relativ competitive pentru un oraș de dimensiuni medii. Totuși, piața muncii rămâne limitată, iar prețurile locuințelor sunt în creștere.

5. Oradea – un oraș în plină transformare

Pe locul al cincilea se află Oradea, oraș care, în ultimii ani, a trecut printr-un amplu proces de modernizare finanțat în mare parte din fonduri europene. Curățenia și urbanismul modern sunt printre atuurile sale, însă oferta de locuri de muncă rămâne limitată.

Citește și: Cele mai vizitate oraşe din acest an de către români. Care au fost destinațiile preferate ale românilor

6. Târgu Mureș – liniște și costuri de trai accesibile

Târgu Mureș ocupă locul șase, fiind considerat un oraș curat, liniștit, cu un sistem medical foarte bine poziționat, datorită existenței unui spital important. Costurile de trai sunt accesibile, însă numărul redus de oportunități economice trage orașul în jos în clasament.

7. Brașov – frumusețe, dar puține oportunități economice

Brașovul se află pe locul șapte. Deși este unul dintre cele mai atractive orașe din punct de vedere al peisajelor și al calității vieții, limitarea ofertelor pe piața muncii scade punctajul general. Cu toate acestea, orașul rămâne o destinație preferată pentru cei care apreciază natura și liniștea urbană, potrivit digi24.ro.

Clasamentul „Orașul perfect 2026” scoate în evidență nu doar diferențele economice dintre marile orașe ale țării, ci și modul în care infrastructura, accesul la natură și dinamica culturală influențează calitatea vieții.