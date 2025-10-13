Bucureștiul se pregătește încet să îmbrace hainele de sărbătoare, iar Piața Constituției devine din nou centrul magic al Crăciunului.

Cât costă să închiriezi o căsuță la Târgul de Crăciun din București, unde poți vinde mâncare. Suma este incredibil de mare

Târgul de Crăciun București 2025, organizat de Primăria Capitalei prin CREART, se anunță cel mai spectaculos eveniment al iernii, desfășurat între 29 noiembrie și 28 decembrie 2025. Totuși, pentru comercianți, magia Crăciunului vine la pachet cu taxe pe măsură – unele dintre ele considerate „incredibil de mari”.

Cât costă o căsuță unde se vinde mâncare tradițională

Cea mai scumpă categorie este destinată comercianților care prepară mâncare tradițională pe loc – sarmale, pomana porcului, fasole cu ciolan, varză călită, cârnați sau frigărui. Pentru aceste standuri, chiria pentru întreaga perioadă a târgului ajunge la 40.000 de lei. În acest preț este inclusă doar închirierea căsuței, comercianții fiind obligați să suporte separat cheltuielile legate de aprovizionare, energie, echipamente și personal.

Vin fiert și băuturi calde, la 35.000 de lei

A doua cea mai scumpă categorie este cea a comercianților de băuturi și vin fiert, care trebuie să achite 35.000 de lei pentru întreaga durată a târgului. De la aceste standuri, vizitatorii pot cumpăra vin fiert, ceai, băuturi răcoritoare și apă. Totuși, cafeaua și ciocolata caldă nu sunt permise în această categorie, pentru a evita suprapunerea cu alte tipuri de comercianți, potrivit libertatea.ro.

25.000 de lei pentru fast-food și deserturi

Cei care vor să vândă burgeri, hot-dog, cartofi prăjiți sau deserturi populare precum clătite, gogoși și langoși, vor plăti o taxă de 25.000 de lei. Chiar și în acest caz, regulile sunt stricte: nu pot fi comercializate băuturi alcoolice sau nealcoolice, acestea fiind rezervate altor categorii.

5.000 de lei pentru meșterii populari

Dacă la capitolul mâncare prețurile sunt ridicate, meșterii populari plătesc cea mai mică taxă. Pentru 5.000 de lei, aceștia pot expune și vinde ceramică, sticlă, ii, costume populare sau obiecte din lemn și metal, toate realizate manual. Scopul acestei categorii este de a promova tradițiile autentice românești.

Tot în zona produselor nealimentare, căsuțele destinate decorațiunilor de Crăciun, cadourilor și obiectelor festive costă 10.000 de lei, iar cele pentru produse hand-made, naturiste sau de îngrijire – 8.000 de lei.

Condiții stricte pentru comercianți

Primăria Capitalei a impus anul acesta reguli clare pentru participanți. Toți aplicanții trebuie să fi participat anterior la cel puțin două evenimente similare în aer liber, dovadă ce se face prin fotografii și descriere în formularul de înscriere.

De asemenea, comercianții sunt obligați să utilizeze numai materiale biodegradabile pentru servirea produselor: pahare, farfurii, tacâmuri și pungi de ambalare. Cei care gătesc mâncare pe loc trebuie să asigure instalații de gaze conforme și personal autorizat pentru racordarea buteliilor la plite.

Ediția din 2025 se prelungește cu două zile față de anii trecuți, până pe 28 decembrie, oferind vizitatorilor mai mult timp pentru a se bucura de atmosfera de Crăciun. În schimb, pentru comercianți, costurile au crescut simțitor – o consecință a majorării TVA-ului și a creșterii generale a prețurilor.

Într-un decor de poveste, cu luminițe, colinde și miros de vin fiert, Crăciunul din Piața Constituției devine din nou centrul sărbătorilor românești – deși, pentru unii comercianți, prețul pentru a face parte din această poveste este... unul pe măsura spectacolului.