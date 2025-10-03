Antena Căutare
Home News Social Românii preferă porcul din Danemarca. Cât costă 1 kilogram de cotlet cu două luni înainte de Crăciun

Românii preferă porcul din Danemarca. Cât costă 1 kilogram de cotlet cu două luni înainte de Crăciun

Carnea de porc este la mare căutare, mai ales în această perioadă, când mulți români se pregătesc pentru Crăciun. Iată cât costă 1 kilogram de cotlet de porc importat din Danemarca.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 03 Octombrie 2025, 16:12 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 16:12
Galerie
Cât costă 1 kilogram de cotlet cu două luni înainte de Crăciun | Shutterstock, Facebook

Românii sunt mari consumatori de carne de porc, pe care o folosesc la multe produse alimentare tradiționale. Influențați de temperaturile de afară, mulți au început deja pregătirile pentru Crăciun, fiind în căutare de carne de porc.

Citește și: 5 rețete cu carne de porc la grătar. Sfaturi pentru a te bucura de cele mai delicioase preparate

Cât a ajuns să coste 1 kilogram de cotlet de porc la finalul lui 2025

În ultimii ani, tot mai puțini români au crescut porc în propria gospodărie, iar peste 80% din carnea de porc aflată la vânzare în magazinele autohtone provine din import, din țări precum Spania, Germania, Ungaria sau Chile, dar mai nou și din Danemarca, conform unei surse.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: 5 rețete ușoare cu carne de porc tocată. De la preparate tradiționale, la variante moderne

Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a postat recent două imagini, una cu un cotlet de porc care provine din Danemarca, iar alta cu prețul acestuia. Carnea era într-un ambalaj Bio, iar în descrierea postării se specifică faptul că „porcul a fost crescut, sacrificaat și tranșat în Danemarca”, dar a fost ambalat în România. Prețul pentru respectivul cotlet era de 36,58 de lei, în timp ce 1 kilogram de cotlet de porc din Danemarca costă 149,90 de lei.

Citește și: Rețetă de scăricică de porc pe pat de risotto, pregătită de Chef Nicolai Tand la Neatza cu Răzvan și Dani! Cum se face totul

„Cotlet de porc din Danemarca la 150 lei/kg! Porcul a fost crescut, sacrificat, tranșat în Danemarca și ambalat în România! Cum vi se pare prețul?” este specificat în postarea respectivă.

Internauții s-au arătat revoltați în comentarii, unii lăsând comentarii sarcastice, în timp ce alții recomandă consumul de carne din România.

Citește și: Friptură de porc cu bere. Rețeta și pașii pentru o carne fragedă și gustoasă

„Măi fraierilor este carne congelată și pentru Danemarca e expirată și o bagă la romani ca și aia din Spania”, spune cineva.

„Da, da românii iubesc tot ce vine din afară, ce e autohton nu e safe”, completează altcineva.

„Cât costă cel mioritic? Adică porcul crescut în Dacia mioritică, sacrificat, tranșat, ambalat și vândut în același magazin? Când aflați să ne spuneți și nouă!” spune un alt internaut.

Citește și: Români filmați în timp ce pârleau porcul pe o stradă din Liverpool: „E Crăciunul! Respect pentru tradiții” | VIDEO

„Foarte <<atractiv>>!” e de părere o persoană.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

colaj femeie care se uită la un pachet de cotlet de porc în magazin și un pachet de cotlet de porc bio din danemarca
+19
Mai multe fotografii

„Culoarea nu are legătură cu autenticul și nici prețul! Dar merge celor născuți după 2000, de când nu mai există <<viața sau vacanța la țară>>”, este de părere un alt internaut.

Rezultate Loto 2 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 de peste 7,28 milioane de euro la tragerile de duminică, 5 octombri...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cât poate cheltui lunar milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! Suma e colosală Cât poate cheltui lunar milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! Suma e colosală
Observatornews.ro Fenomene extreme în România. Zeci de maşini avariate, cod roșu și portocaliu de viscol în jumătate de țară Fenomene extreme în România. Zeci de maşini avariate, cod roșu și portocaliu de viscol în jumătate de țară
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Rezultate Loto azi, 2 octombrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 2 octombrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în vârstă de 79 de ani
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în... Catine.ro
(P) Concursul Național ANFP pentru ocupare de funcții publice vacante - oportunități reale de carieră
(P) Concursul Național ANFP pentru ocupare de funcții publice vacante - oportunități reale de carieră
Kerem Bürsin și Melisa Tapan nu mai formează un cuplu. Motivul pentru care s-au despărțit
Kerem Bürsin și Melisa Tapan nu mai formează un cuplu. Motivul pentru care s-au despărțit Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată... Libertatea.ro
Ce salarii au judecătorii și procurorii din România. Locul ocupat de țara noastră la nivelul UE. Cifre oficiale
Ce salarii au judecătorii și procurorii din România. Locul ocupat de țara noastră la nivelul UE. Cifre... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini 
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini  Spynews.ro
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă HelloTaste.ro
Vedeta OnlyFans care a câștigat 80 de milioane $ într-un an și jumătate a făcut o mărturisire total neașteptată
Vedeta OnlyFans care a câștigat 80 de milioane $ într-un an și jumătate a făcut o mărturisire total neașteptată Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de alertă”
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de... Jurnalul
Cine a fost Jane Goodall, un erou pentru animale
Cine a fost Jane Goodall, un erou pentru animale Kudika
Cum să economisești până la 30% la gaze după ce pornești centrala termică. Ce setări trebuie să faci pentru costuri mai mici
Cum să economisești până la 30% la gaze după ce pornești centrala termică. Ce setări trebuie să faci pentru... Playtech
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele... Redactia.ro
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe Observator
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea ProSport
Vântul a făcut prăpăd în București: zeci de mașini distruse de copacii căzuți, cabluri rupte, construcții avariate
Vântul a făcut prăpăd în București: zeci de mașini distruse de copacii căzuți, cabluri rupte, construcții... Gandul
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să stau în picioare”
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Pulpe de pui cu dovleac și cartofi la cuptor. Rețetă cu arome de toamnă
Pulpe de pui cu dovleac și cartofi la cuptor. Rețetă cu arome de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x