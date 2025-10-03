Românii preferă porcul din Danemarca. Cât costă 1 kilogram de cotlet cu două luni înainte de Crăciun

Carnea de porc este la mare căutare, mai ales în această perioadă, când mulți români se pregătesc pentru Crăciun. Iată cât costă 1 kilogram de cotlet de porc importat din Danemarca.

Cât costă 1 kilogram de cotlet cu două luni înainte de Crăciun

Românii sunt mari consumatori de carne de porc, pe care o folosesc la multe produse alimentare tradiționale. Influențați de temperaturile de afară, mulți au început deja pregătirile pentru Crăciun, fiind în căutare de carne de porc.

Cât a ajuns să coste 1 kilogram de cotlet de porc la finalul lui 2025

În ultimii ani, tot mai puțini români au crescut porc în propria gospodărie, iar peste 80% din carnea de porc aflată la vânzare în magazinele autohtone provine din import, din țări precum Spania, Germania, Ungaria sau Chile, dar mai nou și din Danemarca, conform unei surse.

Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a postat recent două imagini, una cu un cotlet de porc care provine din Danemarca, iar alta cu prețul acestuia. Carnea era într-un ambalaj Bio, iar în descrierea postării se specifică faptul că „porcul a fost crescut, sacrificaat și tranșat în Danemarca”, dar a fost ambalat în România. Prețul pentru respectivul cotlet era de 36,58 de lei, în timp ce 1 kilogram de cotlet de porc din Danemarca costă 149,90 de lei.

„Cotlet de porc din Danemarca la 150 lei/kg! Porcul a fost crescut, sacrificat, tranșat în Danemarca și ambalat în România! Cum vi se pare prețul?” este specificat în postarea respectivă.

Internauții s-au arătat revoltați în comentarii, unii lăsând comentarii sarcastice, în timp ce alții recomandă consumul de carne din România.

„Măi fraierilor este carne congelată și pentru Danemarca e expirată și o bagă la romani ca și aia din Spania”, spune cineva.

„Da, da românii iubesc tot ce vine din afară, ce e autohton nu e safe”, completează altcineva.

„Cât costă cel mioritic? Adică porcul crescut în Dacia mioritică, sacrificat, tranșat, ambalat și vândut în același magazin? Când aflați să ne spuneți și nouă!” spune un alt internaut.

„Foarte <<atractiv>>!” e de părere o persoană.

„Culoarea nu are legătură cu autenticul și nici prețul! Dar merge celor născuți după 2000, de când nu mai există <<viața sau vacanța la țară>>”, este de părere un alt internaut.