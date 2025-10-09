Antena Căutare
Home News Religie Postul Crăciunului 2025. Când începe și ce zile cu dezlegare la pește sunt în calendarul creștin-ortodox

Postul Crăciunului 2025. Când începe și ce zile cu dezlegare la pește sunt în calendarul creștin-ortodox

Toamna și-a intrat rapid în drepturi, potrivit temperaturilor de afară, și mai sunt doar câteva săptămâni până la Crăciun. Iată când începe postul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Octombrie 2025, 14:07 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 14:08
Galerie
Când începe Postul Crăciunului 2025 | Shutterstock

Postul Crăciunului sau Postul Nașterii Domnului este una dintre cele mai importante sărbători religioase din calendarul creștin-ortodox.

Citește și: Ce zile libere vom avea de Crăciun și Revelion. Cât va dura vacanța de iarnă pentru angajați

Când începe Postul Crăciunului în 2025

Postul Crăciunului are a doua cea mai lungă durată din calendarul ortodox și este, de asemenea, a doua perioadă importantă din anul bisericesc, după Postul Paștelui.

Articolul continuă după reclamă

Conform unei surse, în 2025, Postul Crăciunului începe la data de 15 noiembrie, sâmbătă, și se încheie la 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului.

Citește și: Sărbătoare creștină importantă pe 1 octombrie. De ce se citește acatistul Acoperământul Maicii Domnului

Pe data de 14 noiembrie se lasă sec, însă cum în accest an 14 este într-o vineri, înseamnă că se ține post și în ziua respectivă. Astfel, creștinii pot lăsa sec cu o zi înainte, pe 13 noiembre.

În această perioadă, creștinii își amintesc de devotamentul patriarhilor și drepților din Vechiul Testament, care au postit zile îndelungate în așteptarea lui Mesia, Cel care izbăvește lumea. Totodată, cele 40 de zile de post amintest și de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, până să primească vorbele lui Dumnezeu, transcrise pe Tablele Legii.

Potrivit sursei menționate anterior, durata Postului Crăciunului a fost stabilită încă din 1166, la Sinodul de la Constantinopol, sub patriarhul Luca Hrisoveghi.

Citește și: Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică. Ce e bine și ce nu e bine să faci pe 8 septembrie

Postul Crăciunului este de regulă unul dificil, fiind în sezonul rece, când legumele și fructele proaspete se găsesc mai greu sau au prețuri destul de mari. Cu toate acestea, este unul pe care creștinii îl țin cu bucurie, fiind marcat de speranță pentru Nașterea Domnului.

Rugăciunea și faptele de smerenie și milostenie ar trebui să fie printre prioritățile oamenilor, nu doar abținerea de la consumul alimentelor precum carne, ouă lactate.

În perioada aceasta nu se oficiază cununii, botezuri, festivități sau petreceri, fiind una dedicată legăturii cu divinitatea.

Citește și: Rugăciune puternică pentru iertarea păcatelor la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare prăznuită pe 29 august

În ce zile este dezlegare în Postul Crăciunului 2025

De pe 21 noiembrie, când se celebrează Intrarea Maicii Domnulu în Biserică, și până pe 20 decembrie, când este pomenirea Sfântului Ignatie Teoforul, în fiecare sâmbătă și duminică, este dezlegare la pește.

colaj mătănii, paha rcu apă și o felie de până și scenă a nativității
+18
Mai multe fotografii

Pe întreaga durată a Postului, creștinii sunt îndemnați să treacă pragul bisericii, să se spovedească și să se împărtășească.

Mii de oameni așteaptă să se închine la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Timpul de așteptare ajunge și la 20 de ore...
Înapoi la Homepage
AS.ro FCSB redevine Steaua? Anunţul lui Gigi Becali. Ce pregăteşte pentru fani FCSB redevine Steaua? Anunţul lui Gigi Becali. Ce pregăteşte pentru fani
Observatornews.ro De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte" De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte"
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia" Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Mii de oameni așteaptă să se închine la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Timpul de așteptare ajunge și la 20 de ore
Mii de oameni așteaptă să se închine la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Timpul de așteptare ajunge și la...
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Află ce îți rezervă astrele
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Află ce îți rezervă astrele Catine.ro
Sărbătoare creștină importantă pe 1 octombrie. De ce se citește acatistul Acoperământul Maicii Domnului
Sărbătoare creștină importantă pe 1 octombrie. De ce se citește acatistul Acoperământul Maicii Domnului
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul soț al faimoasei Demet Ozdemir
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator... Libertatea.ro
Autostrăzile și drumurile expres gata în 2025. Numărul de kilometri recepționați, potrivit CNAIR. „Sezonul lucrărilor”, la final
Autostrăzile și drumurile expres gata în 2025. Numărul de kilometri recepționați, potrivit CNAIR.... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a... Elle
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă HelloTaste.ro
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025. Peștii sunt asumați în tot ceea ce fac. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025. Peștii sunt asumați în tot ceea ce fac. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Inspectorii ANAF, trimiși să rupă firmele cu amenzi. Cine vine fără bani e concediat
Inspectorii ANAF, trimiși să rupă firmele cu amenzi. Cine vine fără bani e concediat Jurnalul
Andreea Răducan, la 25 de ani de la Sydney. Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta mare gimnastă
Andreea Răducan, la 25 de ani de la Sydney. Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta mare gimnastă Kudika
Inspectorii ANAF, uluiţi de ce au găsit în casa lui Klaus Iohannis! Au intrat cu forţa în imobil, fostul preşedinte a fost prins în fapt
Inspectorii ANAF, uluiţi de ce au găsit în casa lui Klaus Iohannis! Au intrat cu forţa în imobil, fostul... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume” ProSport
Șoferii care riscă să își piardă permisul de conducere, chiar dacă plătesc amenda de 435 lei și circulă cu 49 de kilometri pe oră în localitate
Șoferii care riscă să își piardă permisul de conducere, chiar dacă plătesc amenda de 435 lei și circulă cu... Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Mentora lui Liam Payne a dezvăluit ultima conversație pe care a avut-o cu artistul înainte de moartea lui: „Știam că era în Argentina”
Mentora lui Liam Payne a dezvăluit ultima conversație pe care a avut-o cu artistul înainte de moartea lui:... ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x