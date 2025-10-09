Postul Crăciunului 2025. Când începe și ce zile cu dezlegare la pește sunt în calendarul creștin-ortodox

Toamna și-a intrat rapid în drepturi, potrivit temperaturilor de afară, și mai sunt doar câteva săptămâni până la Crăciun. Iată când începe postul.

Postul Crăciunului sau Postul Nașterii Domnului este una dintre cele mai importante sărbători religioase din calendarul creștin-ortodox.

Când începe Postul Crăciunului în 2025

Postul Crăciunului are a doua cea mai lungă durată din calendarul ortodox și este, de asemenea, a doua perioadă importantă din anul bisericesc, după Postul Paștelui.

Conform unei surse, în 2025, Postul Crăciunului începe la data de 15 noiembrie, sâmbătă, și se încheie la 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului.

Pe data de 14 noiembrie se lasă sec, însă cum în accest an 14 este într-o vineri, înseamnă că se ține post și în ziua respectivă. Astfel, creștinii pot lăsa sec cu o zi înainte, pe 13 noiembre.

În această perioadă, creștinii își amintesc de devotamentul patriarhilor și drepților din Vechiul Testament, care au postit zile îndelungate în așteptarea lui Mesia, Cel care izbăvește lumea. Totodată, cele 40 de zile de post amintest și de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, până să primească vorbele lui Dumnezeu, transcrise pe Tablele Legii.

Potrivit sursei menționate anterior, durata Postului Crăciunului a fost stabilită încă din 1166, la Sinodul de la Constantinopol, sub patriarhul Luca Hrisoveghi.

Postul Crăciunului este de regulă unul dificil, fiind în sezonul rece, când legumele și fructele proaspete se găsesc mai greu sau au prețuri destul de mari. Cu toate acestea, este unul pe care creștinii îl țin cu bucurie, fiind marcat de speranță pentru Nașterea Domnului.

Rugăciunea și faptele de smerenie și milostenie ar trebui să fie printre prioritățile oamenilor, nu doar abținerea de la consumul alimentelor precum carne, ouă lactate.

În perioada aceasta nu se oficiază cununii, botezuri, festivități sau petreceri, fiind una dedicată legăturii cu divinitatea.

În ce zile este dezlegare în Postul Crăciunului 2025

De pe 21 noiembrie, când se celebrează Intrarea Maicii Domnulu în Biserică, și până pe 20 decembrie, când este pomenirea Sfântului Ignatie Teoforul, în fiecare sâmbătă și duminică, este dezlegare la pește.

Pe întreaga durată a Postului, creștinii sunt îndemnați să treacă pragul bisericii, să se spovedească și să se împărtășească.