Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul

Povestea unei tinere thailandeze pe nume Supatra „Natty” Susuphan, cunoscută drept „cea mai păroasă femeie din lume”, a uimit o lume întreagă.

Supatra Susuphan s-a născut în 1999 în Bangkok, Thailanda, și încă din copilărie a atras atenția medicilor și a comunității din cauza înfățișării sale ciudate, cu întreaga față acoperită de păr.

Cum arată acum „cea mai păroasă femeie din lume”

Ea suferă de o boală genetică extrem de rară numită sindromul Ambras, o formă de hipertricoză. Acest sindrom determină creșterea excesivă a părului pe aproape toată suprafața corpului, inclusiv pe față, ajungând astfel să aibă un aspect neobișnuit.

Conform specialiștilor, sindromul Ambras este atât de rar încât până acum au fost documentate mai puțin de 50 de cazuri în întreaga lume, majoritatea fiind menționate în literatura medicală istorică.

În Evul Mediu, persoanele afectate de acest sindrom erau adesea considerate „ciudățenii ale naturii” și, din nefericire, erau folosite în spectacole de tip circ.

În 2010, atunci când avea doar 11 ani, Supatra a ajuns în Cartea Recordurilor Guinness drept „cea mai păroasă fată din lume”. Apariția ei în această publicație a transformat-o într-o figură cunoscută la nivel internațional și toată lumea era curioasă să îi afle povestea.

Deși titlul i-a adus notorietate, pentru Natty nu a fost întotdeauna ușor. Copilăria ei a fost marcată de episoade de bullying și marginalizare din partea colegilor, care uneori o porecleau sau o evitau.

În tot acest timp familia ei i-a fost mereu alături, sprijinind-o să își dezvolte încrederea în sine, să fie mereu curajoasă și să își exploreze pasiunile.

Afecțiunea lui Supatra este o adevărată provocare medicală, după cum spun medicii, potrivit DailyMail. Părul care crește abundent pe față și pe corp necesită întreținere permanentă pentru a evita ca pilozitatea ei să devină și mai evidentă.

Tânăra a încercat diferite metode de îndepărtare a părului, inclusiv tratamente cu laser, însă rezultatele au fost limitate sau o funcționat doar pentru o scurtă perioadă. Medicii au explicat că în cazul sindromului Ambras, părul crește din nou rapid, ceea ce face imposibilă găsirea unei soluții de durată.

În ciuda acestor dificultăți, Natty și-a păstrat optimismul și a arătat mereu că știe să se bucure de viață. Ea a mărturisit în interviuri că a învățat să nu se mai simtă rușinată de aspectul ei și să își considere înfățișarea ca fiind o parte a identității sale.

Un aspect impresionant din viața lui Supatra, care a atras din nou atenția presei, este povestea de dragoste pe care o trăiește. În 2018, presa thailandeză a povestit că tânăra s-a căsătorit cu iubitul ei, ceea ce a surprins și emoționat publicul. Fotografiile cu cei doi o arătau pe Natty zâmbitoare și fericită alături de soțul ei.

Căsnicia ei a devenit un simbol de speranță pentru mulți oameni care se confruntă cu discriminare din cauza aspectului lor fizic. Această etapă din viața lui Natty a demonstrat că dragostea și acceptarea nu țin cont de înfățișare. Din nefericire, cei doi au divorțat, iar Natty a reușit să își găsească fericirea în brațele unui nou partener.

Recent, au apărut mai multe fotografii cu Supatra Susuphan în care arată total diferit pentru că a a ales să se radă pe față, îndepărtând complet tot părul în exces. Pentru prima dată, cei care o cunosc au putut să îi vadă chipul și trăsăturile. Supatra s-a fotografiat alături de noul ei, iar imaginile au făcut înconjurul internetului.

