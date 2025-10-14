Cazul straniu al unor frați care doresc să se căsătorească. Ce solicită avocatul cuplului

Doi frați au ajuns în fața magistraților pentru că doresc să se căsătorească. Iată ce poveste de viață au.

Ana și Daniel Parra sunt frați de sânge și formează un cuplu. Avocatul lor a depus o cerere pentru a fi lăsați să se căsătorească.

Cum s-a transformat iubirea fraternă într-una romantică

Povestea controversată a doi frați din Spania a ridicat multe semne de întrebare, devenind un subiect de dezbatere socială.

Cei doi trăiesc în Andaluzia și au iscat disucții aprinse despre limite, iubire, moralitate și legislație. Ana și Daniel locuiesc împreună, ca un cuplu stabil, de mai mulți ani. Mai mult decât atât, ei au și doi copii.

Aceștia doresc să fie lăsați de autorități să oficieze relația, să se căsătorească, chiar dacă sunt frați de sânge.

Acest caz straniu a stârnit multe controverse. Toată copilăria au fost despărțiți de sistemul de protecție socială. După ani în care au trăit separat, cei doi s-au reîntâlnit, iar la început au avut o apropiere fraternă. Treptat însă lucrurile s-au schimbat, iar relația lor a devenit romantică, în ciuda stigmatului social.

„Astăzi am împlinit 15 ani de când ne cunoaștem. Dacă ceva îmi este foarte limpede este că legătura noastră nu a fost niciodată normală. Nici ușoară. Nici tipică. Nici ca la carte.

Dar a fost ceva al nostru. Doar al nostru. Și ce noroc am că putem continua în forma asta. Cu tine. Cu tot. Cu multă dorință”, a scris Ana pe rețelele de socializare.

Fără să ia în seamă interdicțiile legale, cei doi au devenit părinți. Autoritățile au fost alertate, fiind interzisă prin lege căsătoria între frați, iar relațiile incestuoase fiind sancționate sever. Ana și Daniel au refuzat însă să se despartă.

Ei consideră că nu încalcă reguli, ci construiesc o familie și își cresc copiii în siguranță cu multă afecțiune.

„Ne iubim și vrem să fim recunoscuți ca un cuplu, nu ca un scandal”, au declarat ei, conform unei surse.

Avocatul lor a depus deja o cerere prin care solicită modificarea cadrului legislativ, deoarece realitatea afectivă și familială de acum nu este oglindită în regulile adoptate în trecut.

Autoritățile analizează cu atenție cazul, dorind să ajungă la o concluzie în ceea ce privește statutul celor doi. Situația este una bizară, magistrații neștiind dacă să o trateze ca pe o infracțiune sau ca pe o excepție, dat fiind că Ana și Daniel s-au reîntâlnit când amândoi erau majori.