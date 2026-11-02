Descoperă ce a putut să pățească un bărbat, la scurt timp după ce și-a făcut transplant de păr. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale.

Un transplant de păr este, în zilele noastre, o procedură destul de banală. Pentru Max Jacobasch, povestea a fost una complicată și a avut însă o întorsătură la care nu se aștepta.

Ce a pățit un bărbat după ce și-a făcut transplant de păr. S-a speriat când s-a uitat în oglindă și a văzut ce se întâmplă cu fața lui

Max Jacobasch este un influencer de fitness și antreprenor din Germania. În septembrie 2026, el a publicat în mediul online fotografii și un clip video cu ceea ce i s-a întâmplat la scurt timp după ce a făcut un transplant de păr pe care și-l dorea de mult timp. Omul a părut de-a dreptul „desfigurat” și a dezvăluit ce i s-a întâmplat, de fapt. Descoperă toate detaliile poveștii în rândurile de mai jos.

Ce a pățit un bărbat după ce și-a făcut transplant de păr. S-a speriat când s-a uitat în oglindă și a văzut ce se întâmplă cu fața lui

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Max, ca mulți alți bărbați din această lume, a început să piardă din păr de-a lungul anilor și a vrut să își refacă linia părului. Dornic să aibă look-ul pe care și-l dorea, omul a luat hotărârea de a recurge la un transplant de păr. În zilele noastre, o asemenea procedură de ordin estetic este una cât se poate de banală. Totuși, pentru german, experiența a devenit una extrem de neplăcută, pe care în mod sigur nu o va uita prea curând.

La scurt timp după intevenție, fața i s-a umflat atât de mult încât acesta abia putea să își mai țină ochii deschiși. Edemele erau atât de pronunțate încât, dacă apăsa pe frunte, apărea o gaură.

„Mi-am făcut transplant de păr și asta s-a întâmplat...”, a zis omul, care a explicat că, cel mai probabil, este vorba despre o reacție la anesteziile administrate în timpul procedurii.

Cazul lui Max pare ieșit din comun, dar umflarea după un transplant de păr este ceva frecvent. De aceea, fața poate deveni de nerecunoscut, exact cum s-a întâmplat cu Max. Vestea bună este că, în general, umflătura dispare în decurs de o săptămână. Așa cum era de așteptat, imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale, stârnind un val puternic de reacții printre internauți.