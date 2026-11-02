Antena Căutare
Home News Inedit Ce a pățit un bărbat după ce și-a făcut transplant de păr. S-a speriat când s-a uitat în oglindă și a văzut ce se întâmplă

Ce a pățit un bărbat după ce și-a făcut transplant de păr. S-a speriat când s-a uitat în oglindă și a văzut ce se întâmplă

Descoperă ce a putut să pățească un bărbat, la scurt timp după ce și-a făcut transplant de păr. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 23:20 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 23:33
Descoperă imaginile ce arată ce a pățit bărbatul după transplantul de păr | Profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Un transplant de păr este, în zilele noastre, o procedură destul de banală. Pentru Max Jacobasch, povestea a fost una complicată și a avut însă o întorsătură la care nu se aștepta.

Ce a pățit un bărbat după ce și-a făcut transplant de păr. S-a speriat când s-a uitat în oglindă și a văzut ce se întâmplă cu fața lui

Max Jacobasch este un influencer de fitness și antreprenor din Germania. În septembrie 2026, el a publicat în mediul online fotografii și un clip video cu ceea ce i s-a întâmplat la scurt timp după ce a făcut un transplant de păr pe care și-l dorea de mult timp. Omul a părut de-a dreptul „desfigurat” și a dezvăluit ce i s-a întâmplat, de fapt. Descoperă toate detaliile poveștii în rândurile de mai jos.

Ce a pățit un bărbat după ce și-a făcut transplant de păr. S-a speriat când s-a uitat în oglindă și a văzut ce se întâmplă cu fața lui

Articolul continuă după reclamă

Max, ca mulți alți bărbați din această lume, a început să piardă din păr de-a lungul anilor și a vrut să își refacă linia părului. Dornic să aibă look-ul pe care și-l dorea, omul a luat hotărârea de a recurge la un transplant de păr. În zilele noastre, o asemenea procedură de ordin estetic este una cât se poate de banală. Totuși, pentru german, experiența a devenit una extrem de neplăcută, pe care în mod sigur nu o va uita prea curând.

La scurt timp după intevenție, fața i s-a umflat atât de mult încât acesta abia putea să își mai țină ochii deschiși. Edemele erau atât de pronunțate încât, dacă apăsa pe frunte, apărea o gaură.

„Mi-am făcut transplant de păr și asta s-a întâmplat...”, a zis omul, care a explicat că, cel mai probabil, este vorba despre o reacție la anesteziile administrate în timpul procedurii.

Cazul lui Max pare ieșit din comun, dar umflarea după un transplant de păr este ceva frecvent. De aceea, fața poate deveni de nerecunoscut, exact cum s-a întâmplat cu Max. Vestea bună este că, în general, umflătura dispare în decurs de o săptămână. Așa cum era de așteptat, imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale, stârnind un val puternic de reacții printre internauți.

O femeie a simțit că are un gust metalic în gură. A mers la medic și i s-a pus diagnostic ce i-a schimbat viața. Ce avea...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: „E omul potrivit să facă asta” Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: &#8222;E omul potrivit să facă asta&#8221;
Observatornews.ro EXCLUSIV. Proprietara magazinului îl contrazice pe Ciolacu despre "blana de 500 de euro" EXCLUSIV. Proprietara magazinului îl contrazice pe Ciolacu despre "blana de 500 de euro"
Antena 3 Surse: Ce s-a mâncat şi cât a fost darul la botezul cu 400 de invitaţi de la Timişoara. Imaginile cu liderii PSD au stârnit controverse Surse: Ce s-a mâncat şi cât a fost darul la botezul cu 400 de invitaţi de la Timişoara. Imaginile cu liderii PSD au stârnit controverse
SpyNews Femeia implicată în organizarea atacului asupra Mirelei Vaida, din nou în instanță! Ce a cerut judecătorilor Femeia implicată în organizarea atacului asupra Mirelei Vaida, din nou în instanță! Ce a cerut judecătorilor
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
O femeie a simțit că are un gust metalic în gură. A mers la medic și i s-a pus diagnostic ce i-a schimbat viața. Ce avea, de fapt
O femeie a simțit că are un gust metalic în gură. A mers la medic și i s-a pus diagnostic ce i-a schimbat...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum a slăbit un bărbat 177 de kilograme, fără operație și injecții de slăbit! Care a fost fraza auzită, care l-a ambiționat
Cum a slăbit un bărbat 177 de kilograme, fără operație și injecții de slăbit! Care a fost fraza auzită, care...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x