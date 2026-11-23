Iarna își face simțită prezența mai devreme decât s-ar fi așteptat mulți bucureșteni. După zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, vremea se schimbă radical, iar prognozele meteorologice indică posibilitatea apariției primilor fulgi de nea chiar la sfârșitul lunii noiembrie. Când ar putea ninge în București.

Când va ninge prima dată în București | Profimediaimages.ro

Când va ninge prima dată în București. Primele ninsori sunt prognozate pentru 28 și 29 noiembrie 2026

Potrivit prognozei meteorologice primii fulgi de nea ar putea apărea în București sâmbătă, 28 noiembrie 2026, când sunt anunțate precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Pentru această zi, temperaturile vor coborî până la -2 grade Celsius, în timp ce maxima nu va depăși 3 grade. Probabilitatea precipitațiilor este estimată la 100%.

Duminică, 29 noiembrie, vremea va deveni și mai rece. Prognoza indică ninsoare, cu o probabilitate de 70%, iar temperaturile vor oscila între -3 și 0 grade Celsius.

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Vremea se răcește puternic în București. Temperaturile ajung la -6 grade Celsius

Ultima săptămână din noiembrie aduce o schimbare importantă a vremii în București.

Luni, 23 noiembrie, sunt prognozate ploi și temperaturi maxime de aproximativ 11 grade Celsius.

Marți, 24 noiembrie, valorile termice vor scădea până la 7 grade, iar în timpul nopții se vor putea înregistra temperaturi negative.

Miercuri, 25 noiembrie, minima ar putea ajunge la -3 grade Celsius, în timp ce maxima va fi de numai 5 grade. Răcirea va continua spre finalul săptămânii, când cresc și șansele apariției precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare.

Mai mult, potrivit aceleiași prognoze, luni, 30 noiembrie, temperaturile ar putea coborî până la -4 grade Celsius, iar marți, 1 decembrie, minima ar putea atinge -6 grade, cu o maximă de numai -2 grade Celsius.

Astfel, bucureștenii ar putea întâmpina Ziua Națională a României cu temperaturi specifice iernii.

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