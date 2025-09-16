Antena Căutare
Home News Inedit Google recunoaște că Internetul liber e acum „într-un declin accelerat”. Ce se întâmplă online

Google recunoaște că Internetul liber e acum „într-un declin accelerat”. Ce se întâmplă online

Google recunoaște acum că Internetul liber e „într-un declin accelerat” după ce a susținut mai multe luni că nu există nicio problemă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 14:33 | Actualizat Marti, 16 Septembrie 2025, 14:50
Google a recunoscut că sunt probleme cu Internetul liber | Shutterstock

După ce reprezentanții companiei au declarat timp de mai multe luni că „Internetul e în floare”, Google recunoaște că Internetul liber e acum „într-un declin accelerat”.

Dezvăluirea vine în contextul în care gigantul tech e investigat de autoritățile de reglementare privind sistemul de mesaje publicitare, scrie Futurism.

Compania a fost acuzată că deține monopolul pe acest segment online.

Google susțin că segmentarea acestei afaceri va avea efecte semnificative asupra companiilor care se bazează pe acest venit din publicitate.

Articolul continuă după reclamă

Google recunoaște că Internetul liber e acum „într-un declin accelerat”

Google recunoaște că Internetul liber e acum „într-un declin accelerat”, în contextul separării departamentului său de publicitate.

Reprezentanții companiei susțin că această separare ar „accelera” dezintegrarea Internetului liber, care deja s-ar afla într-o situație precară. Declarațiile au fost făcute înainte de un proces antitrust, într-o instanță din Washington, DC.

Ce a atras atenția experților în acest caz e faptul că ar fi în interesul Google să minimizeze rolul semnificativ pe care îl joacă în ecosistemul tradițional al Internetului, în acest context.

Citește și: Waze și Google Maps nu vor mai funcționa pe aceste telefoane din 2025. Ce smartphone-uri Android și iPhone sunt afectate

Compania a înfruntat mai multe procese antitrust în ultima perioadă. Autoritățile de reglementare au constatat că firma a acționat anticoncurențial. Google și-ar fi folosit influența pentru a obține un nivel fără precedent de control asupra Internetului deschis.

La începutul acestui an, Departamentul de Justiție al SUA a câștigat un alt proces antitrust împotriva Google.

Judecătorul a stabilit că firma a operat un monopol în domeniul tehnologiei publicitare (adtech). În august 2024, un judecător a hotărât, de asemenea, că Google și-a exploatat ilegal monopolul pe Internet pentru a sufoca inovația și a elimina concurența. Așa că e surprinzător că Google recunoaște că Internetul liber e acum „într-un declin accelerat”, în acest context.

Reprezentanții Google susțin că declarația a fost „scoasă din context”

Reprezentanții Google susțin că afirmația privind „declinul rapid” a fost „scoasă din context”, într-o denaturare a documentul depus.

„Noi subliniem un lucru evident. Investițiile în publicitatea de pe alte medie, precum televiziunea conectată și retail media, cresc în detrimentul celor din publicitatea de pe Internetul deschis,” a spus purtătorul de cuvânt Google.

Citește și: Un fost director Google avertizează că urmează „15 ani de distopie”. De vină pentru schimbare nu ar fi AI

Chiar și așa, documentul scoate în evidență o realitate îngrijorătoare atunci când vine vorba de stadiul în care se află Internetul liber și obstacolele pe care le înfruntă mulți editori digitali.

Mulți dintre ei au devenit extrem de vulnerabili la schimbările din algoritmul Google. Traficul online, și, prin urmare, veniturile din publicitatea online, s-au prăbușit practic peste noapte, mai devreme în acest an, pe măsură ce Google a făcut modificări în culise.

Mai mult, Google susține și AI. Gogantul tech plasează funcția sa AI Overviews - ce a fost criticată pentru numeroasele erori pe care le include - deasupra rezultatelor căutărilor pentru a descuraja utilizatorii să mai dea click pe linkuri.

Cercetările au arătat că utilizatorii Google sunt mult mai puțin predispuși să viziteze site-uri reale atunci când li se oferă rezumate generate de AI.

CEO-ul Google, Sundar Pichai, a încercat să argumenteze că firma nu are nicio legătură cu scăderea masivă a traficului pe internet.

Pichai a declarat că Google „trimite cu siguranță trafic către o gamă mai largă de surse și editori” datorită instrumentelor sale de căutare bazate pe AI.

Profeția tulburătoare a unui preot pentru data de 23 septembrie 2025. Ce ar urma să se întâmple... Cum gătești ceapa corect, potrivit experților. Cei mai mulți oameni o prepară greșit...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ella, dezvăluiri sincere despre relația cu Teo și despărțirea de Andrei. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ella, dezvăluiri sincere despre relația cu Teo și despărțirea de Andrei. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Profeția tulburătoare a unui preot pentru data de 23 septembrie 2025. Ce ar urma să se întâmple
Profeția tulburătoare a unui preot pentru data de 23 septembrie 2025. Ce ar urma să se întâmple
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Ce a putut să facă un român în ghena de gunoi a blocului! Cineva a pozat totul și imaginea a devenit virală
Ce a putut să facă un român în ghena de gunoi a blocului! Cineva a pozat totul și imaginea a devenit virală
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate,... Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x