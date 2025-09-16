Google recunoaște că Internetul liber e acum „într-un declin accelerat”. Ce se întâmplă online

Google recunoaște acum că Internetul liber e „într-un declin accelerat” după ce a susținut mai multe luni că nu există nicio problemă.

După ce reprezentanții companiei au declarat timp de mai multe luni că „Internetul e în floare”, Google recunoaște că Internetul liber e acum „într-un declin accelerat”.

Dezvăluirea vine în contextul în care gigantul tech e investigat de autoritățile de reglementare privind sistemul de mesaje publicitare, scrie Futurism.

Compania a fost acuzată că deține monopolul pe acest segment online.

Google susțin că segmentarea acestei afaceri va avea efecte semnificative asupra companiilor care se bazează pe acest venit din publicitate.

Google recunoaște că Internetul liber e acum „într-un declin accelerat”, în contextul separării departamentului său de publicitate.

Reprezentanții companiei susțin că această separare ar „accelera” dezintegrarea Internetului liber, care deja s-ar afla într-o situație precară. Declarațiile au fost făcute înainte de un proces antitrust, într-o instanță din Washington, DC.

Ce a atras atenția experților în acest caz e faptul că ar fi în interesul Google să minimizeze rolul semnificativ pe care îl joacă în ecosistemul tradițional al Internetului, în acest context.

Compania a înfruntat mai multe procese antitrust în ultima perioadă. Autoritățile de reglementare au constatat că firma a acționat anticoncurențial. Google și-ar fi folosit influența pentru a obține un nivel fără precedent de control asupra Internetului deschis.

La începutul acestui an, Departamentul de Justiție al SUA a câștigat un alt proces antitrust împotriva Google.

Judecătorul a stabilit că firma a operat un monopol în domeniul tehnologiei publicitare (adtech). În august 2024, un judecător a hotărât, de asemenea, că Google și-a exploatat ilegal monopolul pe Internet pentru a sufoca inovația și a elimina concurența. Așa că e surprinzător că Google recunoaște că Internetul liber e acum „într-un declin accelerat”, în acest context.

Reprezentanții Google susțin că declarația a fost „scoasă din context”

Reprezentanții Google susțin că afirmația privind „declinul rapid” a fost „scoasă din context”, într-o denaturare a documentul depus.

„Noi subliniem un lucru evident. Investițiile în publicitatea de pe alte medie, precum televiziunea conectată și retail media, cresc în detrimentul celor din publicitatea de pe Internetul deschis,” a spus purtătorul de cuvânt Google.

Chiar și așa, documentul scoate în evidență o realitate îngrijorătoare atunci când vine vorba de stadiul în care se află Internetul liber și obstacolele pe care le înfruntă mulți editori digitali.

Mulți dintre ei au devenit extrem de vulnerabili la schimbările din algoritmul Google. Traficul online, și, prin urmare, veniturile din publicitatea online, s-au prăbușit practic peste noapte, mai devreme în acest an, pe măsură ce Google a făcut modificări în culise.

Mai mult, Google susține și AI. Gogantul tech plasează funcția sa AI Overviews - ce a fost criticată pentru numeroasele erori pe care le include - deasupra rezultatelor căutărilor pentru a descuraja utilizatorii să mai dea click pe linkuri.

Cercetările au arătat că utilizatorii Google sunt mult mai puțin predispuși să viziteze site-uri reale atunci când li se oferă rezumate generate de AI.

CEO-ul Google, Sundar Pichai, a încercat să argumenteze că firma nu are nicio legătură cu scăderea masivă a traficului pe internet.

Pichai a declarat că Google „trimite cu siguranță trafic către o gamă mai largă de surse și editori” datorită instrumentelor sale de căutare bazate pe AI.