Soarele „se trezește”, avertizează experții. Cum ar putea afecta Pământul în următoarele decenii

Experții NASA avertizează că Soarele „se trezește” și că acest proces ar putea afecta Pământul în următoarele decenii.

Potrivit experților, Soarele „se trezește” dintr-o perioadă de lipsă de activitate relativă. Ceea ce ar contrazice teoriile precedente legate de steaua din mijlocul Sistemului Solar.

Dacă noua teorie e adevărată, atunci e posibil să avem de-a face cu un risc ridicat atunci când vine vorba de condițiile meteo spațiale, scrie Live Science.

Potrivit experților, Soarele are, de obicei, un ciclu solar de 11 ani.

Acest proces ar începe cu o perioadă mai liniștită, numită și minimul solar, după care activitatea solară crește semnificativ după 11 ani, în perioada de maxim solar.

Soarele „se trezește”, avertizează experții

Acest tipar de 11 ani e cunoscut sub numele de „ciclul petelor solare”. Deoarece numărul petelor întunecate de pe suprafața Soarelui crește și scade odată cu activitatea solară. Ciclul petelor solare e, la rândul său, guvernat de un ciclu mai lung, de 22 de ani. Aceste e cunoscut drept Ciclul Hale. E perioada în care câmpul magnetic al Soarelui se inversează complet și apoi revine la configurația inițială.

Dar, acum, experții avertizează că Soarele „se trezește”. Potrivit noilor date, pe lângă ciclul petelor solare și ciclul Hale, Soarele are și fluctuații pe termen lung ale activității solare. Acestea pot dura mai multe decenii și sunt mult mai greu de prezis sau explicat.

Exemple includ perioada dintre 1645 și 1715, cunoscută sub numele de Minim Maunder, și perioada dintre 1790 și 1830, cunoscută drept Minim Dalton. Atunci, activitatea solară a fost mult mai scăzută de-a lungul mai multor cicluri succesive de pete solare.

La începutul anilor 2000, scăderea activității solare i-a determinat pe unii oameni de știință să creadă că intrăm posibil într-un nou „minim solar profund”.

Teoria a a devenit mai cunoscută după ultimul maxim solar, dintre 2013 și 2014. Acesta a fost mult mai slab decât ciclurile anterioare. Totuși, ciclul actual al petelor solare, care tocmai a atins vârful, a răsturnat complet această ipoteză și i-a făcut pe mulți experți să creadă că Soarele „se trezește”.

Într-un nou studiu, publicat în The Astrophysical Journal Letters, cercetătorii au analizat mai multe măsurători ale activității solare. Inclusiv vântul solar, intensitatea câmpului magnetic și numărul petelor solare.

Cu ajutorul acestor date, au descoperit că acestea prezintă o tendință ascendentă încă din jurul anului 2008. Și ar putea crește și mai mult în ciclurile viitoare. Ceea ce sugerează că teoria „minimului solar profund” e, practic, contrazisă.

Soarele ar putea fi mult mai activ în următoarele decenii

„Toate semnele arătau că Soarele va intra într-o fază prelungită de activitate scăzută,” a declarat autorul principal al studiului, Jamie Jasinski. „Așa că a fost o surpriză să vedem cum această tendință s-a inversat. Soarele se trezește încet.”

În prezent, ne apropiem de sfârșitul celui mai recent maxim solar al Soarelui. Acesta a început oficial la începutul lui 2024, dar nu s-a desfășurat așa cum era de așteptat.

Când ciclul actual al petelor solare a început la sfârșitul lui 2019, experții de la Space Weather Prediction Center (SWPC) au prezis că maximul solar va începe cel mai probabil undeva în 2025 și că va fi comparabil cu ciclul anterior, mai slab.

Însă, pe măsură ce ciclul a progresat, a devenit rapid clar că maximul solar va sosi mai devreme și va fi mult mai activ decât se prevăzuse inițial. Ulterior, oamenii de știință de la SWPC și-au recunoscut greșeala și au emis prima prognoză actualizată din istorie, exact la timp pentru debutul maximului solar.

De atunci, Soarele a atins cel mai mare număr de pete solare din ultimele peste două decenii și a emis un număr record de erupții de tip X. Acestea sunt cele mai puternice explozii pe care le poate produce.

În timpul acestui maxim, Pământul a fost lovit și de mai multe furtuni geomagnetice majore, adică perturbări ale câmpului magnetic terestru. Cea mai notabilă a fost un eveniment „extrem” în mai 2024. Acesta a declanșat unele dintre cele mai spectaculoase aurore din ultimele secole și a cauzat pagube de peste 500 de milioane de dolari.