Ce haine trebuie să porți pe timp de caniculă, potrivit experților. Puțini știu cum să se protejeze de căldură

Experții au dezvăluit ce haine trebuie să porți pe timp de caniculă, cu unele trucuri pe care puțini le cunosc.

Unele sfaturi te pot ajuta să te protejezi pe timpul verii | Shutterstock

Lumea se confruntă tot mai des cu valuri de căldură extremă, devenite mai frecvente din cauza schimbărilor climatice.

Ca urmare, hainele pe care le purtăm joacă un rol esențial în menținerea unei temperaturi confortabile a corpului.

Cercetătorii au descoperit că alegerea unor haine potrivite poate duce la o utilizare mai rară a aerului condiționat, scrie BBC News.

Pe termen lung, acest lucru ar reduce semnificativ consumul de energie, costurile și emisiile de gaze cu efect de seră.

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Ce haine trebuie să porți pe timp de caniculă, potrivit experților

Când vine vorba despre culoare, majoritatea oamenilor aleg haine albe vara, deoarece albul reflectă razele soarelui, în timp ce negrul absoarbe lumina.

Totuși, lucrurile devin mai complicate atunci când luăm în calcul grosimea și croiala hainelor. Căldura nu provine doar de la soare, ci și de la propriul nostru corp. Stunci când această căldură ajunge la o haină albă, ea e reflectată înapoi către corp.

În 1980, un studiu care încerca să explice de ce beduinii, o populație semi-nomadă din regiunile deșertice ale Peninsulei Arabice, Orientului Mijlociu și Africii de Nord, poartă haine negre în deșert.

Studiul a concluzionat că expunerea la căldură e practic aceeași indiferent dacă aceștia poartă haine negre sau albe.

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Țesăturile negre radiază căldura mai eficient, ceea ce înseamnă că absorb căldura emisă de corp și contribuie astfel la răcirea acestuia.

Secretul beduinilor constă în faptul că poartă haine negre largi, mai ales când bate vântul. Spațiul dintre piele și material se încălzește, iar aerul cald se ridică asemenea unui coș de fum. Ceea ce creează un curent ascendent care favorizează răcirea corpului.

„Cantitatea de căldură absorbită de un beduin expus în deșert e aceeași indiferent dacă poartă o robă albă sau una neagră,” scrie în studiu. „Căldura suplimentară absorbită de roba neagră era disipată înainte de a ajunge la piele.”

Prin urmare, croiala hainelor e mai importantă decât culoarea. Totuși, dacă alegi haine mulate, e mai bine să fie albe.

Materialele cu textură au avantajul că țin materialul ușor depărtat de piele, în loc să se lipească de corp.

Materialul hainelor contează mai mult decât culoarea

„Alegerea materialului e esențială,” susține jurnalista de modă Heather Newberger. „Dacă porți o salopetă largă din denim, îți va fi mult mai cald decât unei persoane îmbrăcate într-o ținută mai strânsă, dar confecționată din voal sau șifon.”

În ceea ce privește croiala, țesăturile ușoare din bumbac sau mătase tind să stea mai lejer pe corp decât materialele tricotate.

Acest aspect e deosebit de important în condiții de umiditate ridicată. Într-un climat uscat, simpla absorbție a transpirației poate fi suficientă, deoarece aceasta se evaporă rapid.

În schimb, într-un mediu cald și umed, aerul e deja saturat cu vapori de apă, astfel încât transpirația absorbită de haine nu mai are unde să se evapore.

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„E mai bine să alegi un material care permite trecerea vaporilor de apă și nu împiedică evaporarea transpirației,” susține Rhett Allain, profesor asociat de fizică la Southeastern Louisiana University. „Unele materiale sportive moderne fac acest lucru foarte bine. Bumbacul nu se descurcă la fel de bine.”

Toate textilele rețin într-o anumită măsură radiația infraroșie emisă de corp. Acest lucru e benefic iarna, dar nu și în zilele toride.

Materiale precum bumbacul netratat și inul sunt considerate respirabile într-o anumită măsură, deoarece permit eliminarea căldurii și a vaporilor de apă. Acestea sunt însă diferite de materialele care transportă activ umezeala de pe piele spre exterior.

Bumbacul și poliesterul absorb și reflectă aproape 99% din radiația infraroșie, motiv pentru care apar aproape albe în imaginile termice. Totuși, ele permit trecerea a 30-40% din lumina vizibilă.

Potrivit cercetătorilor de la MIT, această combinație poate încălzi corpul mai rapid, deoarece lumina vizibilă produce căldură care rămâne prinsă în material și nu mai poate fi eliminată eficient sub formă de radiație infraroșie.