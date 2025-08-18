Ce salariu au astronauții NASA. Suma e diferită față de ce cred cei mai mulți din public

Mulți se întreabă ce salariu au astronauții NASA, dar sumele primele sunt foarte diferite față de percepția publică.

Te-ai întrebat ce salariu au astronauții NASA? Oamenii care ajung să se antreneze pentru a ajunge în spațiu primesc sume surprinzătoare.

Un astfel de job are obstacole specifice, dar acestea nu sunt corelate unui salariu ieșit din normal pentru SUA, scrie Daily Mail.

Astronauții sunt lansați în spațiu la viteze de zeci de mii de kilometri pe oră, trebuie să supraviețuiască timp de săptămâni sau luni întregi cu mâncare deshidratată și au de-a face cu gravitație 0, ceea ce le afectează masa musculară.

La acestea se adaugă și antrenamentul vast înainte să ajungă în spațiu.

Ce salariu au astronauții NASA

Mulți nu știu ce salariu au astronauții NASA și se așteaptă ca sumele primite să fie semnificative. Dar, în comparație cu salariile medii din SUA, suma nu e atât de mare.

O fostă astronaută a dezvăluit că această carieră nu e cea mai profitabilă. Nicole Stott, astronaut și inginer, a dat un răspuns de doar 3 cuvinte atunci când a fost întrebată ce salariu are.

„Nu prea mare,” a răspuns Stott. „Funcționar public guvernamental. Nu devii astronaut ca să câștigi mulți bani.”

De-a lungul carierei, Stott a zburat în două expediții și a petrecut peste 100 de zile în spațiu. Ea a condus misiunea STS-128 către Stația Spațială Internațională (ISS) în 2009 și a stat acolo trei luni.

A fost a 10-a femeie care a realizat o ieșire extravehiculară și prima persoană care a operat brațul robotic al ISS pentru a prinde un vehicul de marfă aflat pe orbită.

Conform NASA, salariul mediu anual al astronauților este de 152.258 de dolari pe an. Dar acesta poate varia în funcție de nivelul de educație și experiență. Cei care se întreabă ce salariu au astronauții NASA pot fi surprinși de această sumă.

La începutul acestui an, a reieșit că astronauții NASA Sunita Williams și Butch Wilmore (care au rămas blocați pe ISS timp de 9 luni) ar urma să primească probabil o compensație foarte mică pentru inconvenient.

Fosta astronaută NASA Cady Coleman a declarat că astronauții primesc doar salariul de bază, fără beneficii pentru munca peste program. Beneficiază doar de o mică sumă pentru „cheltuieli neprevăzute”. E o sumă pe care agenția este „obligată prin lege să o plătească”.

„Pentru mine era cam 4 dolari pe zi,” a spus Coleman. Ea a primit aproximativ 636 de dolari pentru misiunea sa de 159 de zile între 2010 și 2011.

Ce bonus ar putea primi astronauții Sunita Williams și Butch Wilmore

Potrivit acestui calcul, Williams și Wilmore ar avea salarii între 125.133 de dolari și 162.672 de dolari pe an. Dar ar putea câștiga puțin peste 1.000 de dolari în plus față de salariul de bază din cauza celor 9 luni neprevăzute pe care le-au petrecut în spațiu.

Între timp, Neil Armstrong a avut un salariu de 27.401 dolari și era cel mai bine plătit dintre membrii echipajului Apollo 11 în 1969.

Pentru a deveni astronaut, candidații trebuie să treacă printr-un antrenament extrem de riguros. Posturile sunt foarte competitive, cu doar câteva locuri disponibile pentru cei care au experiența necesară și îndeplinesc calificările fizice și psihice impuse de NASA.

NASA selectează o nouă clasă de astronauți, de regulă, o dată la 2 ani. Agenția acceptă doar aproximativ 0,08% dintre toți candidații în programul de pregătire.