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Ce se ascundea în meteoritul care s-a prăbușit într-o casă. Experții au fost uimiți de ce au descoperit

Experții au fost uimiți când au descoperit ce se ascundea în meteoritul care s-a prăbușit într-o casă din SUA.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 25 Iulie 2026, 07:00 | Actualizat Marti, 21 Iulie 2026, 14:55
Meteoritul a rupt acoperișul casei | Shutterstock
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Un meteorit cu o greutate de peste 1 kilogram a străpuns acoperișul unei case din statul american New Jersey în urmă cu 2 ani.

Potrivit experților, roca spațială ar putea oferi indicii importante despre existența apei în Sistemul Solar timpuriu, scrie CNN.

Experții au fost uimiți atunci când au analizat ce se ascundea, de fapt, în interiorul meteoritului.

Meteoritul a devenit celebru atunci când intrarea sa în atmosferă a fost vizibilă în SUA.

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Ce se ascundea în meteoritul care s-a prăbușit într-o casă

Pe 16 iulie 2024, locuitori din New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island și Pennsylvania au raportat o minge de foc care traversa cerul în plină zi.

În timp ce obiectul a trecut la sud de Statuia Libertății, acesta a produs și un boom sonic resimțit de locuitorii din New York și New Jersey.

Spectacolul a fost provocat de o rocă spațială estimată la dimensiunea unui troller mare, care a pătruns în atmosfera Pământului cu o viteză de aproximativ 51.500 km/h.

Spre deosebire de alte meteoriți, acesta era extrem de fragil și s-a dezintegrat la aproximativ 35 de kilometri deasupra solului. Radarul meteorologic Doppler al aeroportului Newark Liberty a detectat un nor de fragmente care au căzut din zona Staten Island către New Jersey.

Doar un singur fragment a fost recuperat. Acesta a străpuns tavanul dormitorului principal al unei locuințe din Hillsborough, New Jersey.

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Impactul nu a provocat răni, iar proprietarii casei au reacționat rapid. Și-au pus mănuși de unică folosință și au adunat fragmentele negre și praful de pe pat și covor folosind folie de aluminiu și borcane de sticlă, a explicat Peter Jenniskens, cercetător principal la Institutul SETI.

Jenniskens e autorul principal al studiului publicat în revista Science Advances, care prezintă analiza meteoritului din Hillsborough.

Proprietarii au reparat și acoperișul înainte ca ploaia să înceapă în aceeași seară. Acesta a fost un gest esențial, deoarece meteoritul e poros și absoarbe rapid umezeala din aer, a precizat cercetătorul.

Datorită reacției rapide, meteoritul nu a fost contaminat în mod semnificativ. Ca urmare, experții au putut să îl studieze în condiții excelente. Analiza a arătat că este vorba despre un tip rar și foarte primitiv de meteorit. Acesta oferă o imagine asupra primelor etape din istoria Sistemului Solar.

Ce conținea meteoritul inedit

„Am detectat un amestec complex de aminoacizi, elementele fundamentale din care sunt alcătuite proteinele, în extractele apoase obținute din meteoritul Hillsborough,” a declarat coautorul studiului, dr. Danny Glavin.

„Majoritatea aminoacizilor identificați sunt extrem de rari. Sau chiar inexistenți în formele de viață de pe Pământ, ceea ce confirmă originea lor extraterestră,” a continuat expertul.

Analiza detaliată a arătat că meteoritul e un condrit carbonic de tip CM. Litera C provine de la carbonic. M face referire la meteoritul Mighei, un condrit carbonic căzut în Ucraina în 1889.

Aceste roci spațiale reprezintă rămășițe ale corpurilor care s-au format în primele etape ale Sistemului Solar. Conțin minerale hidratate și compuși organici.

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Există 2 tipuri principale de meteoriți CM primitivi, CM1 și CM2. Diferența dintre ele e gradul în care apa le-a modificat compoziția atunci când făceau parte dintr-un asteroid mai mare.

Cercetătorii au clasificat meteoritul Hillsborough drept un CM½. Deoarece reprezintă o formă intermediară între cele 2 categorii.

E doar al 2-lea meteorit de acest tip observat în momentul impactului cu Pământul. Însă primul care a putut fi analizat într-o stare atât de bine conservată. Un meteorit asemănător căzut în Indonezia în 2020 s-a prăbușit în noroi, ceea ce a îngreunat studiul său.

„E primul meteorit de tip CM care conține fragmente de rocă ce au păstrat structura din interiorul asteroidului din care provin,” susține Jenniskens. „Avem practic o fereastră unică spre proprietățile fizice ale asteroidului părinte.”

Se crede că meteoritul Hillsborough a făcut cândva parte dintr-un asteroid aflat în centura principală dintre Marte și Jupiter.

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