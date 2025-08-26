„Mineralul extraterestru” care a uimit experții. Cum reacționează atunci când e încălzit

„Mineralul extraterestru” care a uimit experții are o reacție considerată ciudată atunci când e încălzit, ceea ce a ridicat numeroase semne de întrebare.

„Mineralul extraterestru” care a uimit experții a fost descoperit în interiorul unui meteorit.

Potrivit experților, nu se comportă precum niciun alt element de pe Pământ atunci când e încălzit, scrie Futurism.

Elementul a fost descris în detaliu într-un studiu publicat în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences.

Cercetarea a fost realizată de o echipă internațională de experți, care a analizat proprietățile incredibile ale acestui element.

„Mineralul extraterestru” care a uimit experții provine dintr-o mostră de tridimit de siliciu. Aceasta ar fi o formă extraterestră de dioxid de siliciu prelevată dintr-un meteorit căzut în Germania încă din anul 1724.

Cel mai remarcabil aspect este că materialul nu respectă regulile obișnuite atunci când vine vorba de conductivitatea căldurii de pe Pământ. În schimb, elementul menține un nivel constant de conductivitate termică atunci când este încălzit la diferite temperaturi.

Ca urmare, poate avea numeroase potențiale aplicații industriale pe Pământ. Dar, până acum, un astfel de element nu a fost identificat pe Pământ.

Elementul e considerat de unii experți drept „rezistent la căldură” datorită capacității bizare de a-și păstra aceeași temperatură chiar și atunci când este expus la încălzire. Acest mineral extraterestru nu se găsește doar pe meteoriți, ci a fost descoperit și pe Marte. Dar, până acum, nu a fost identificat pe Pământ.

„Mineralul extraterestru” care a uimit experții, spre deosebire de majoritatea fragmentelor de rocă spațială, include structuri atomice unice nu pot fi clasificate nici ca cristal, nici ca sticlă.

În timp ce cristalele au, conform explicațiilor, o „rețea ordonată de atomi”, iar sticla are o „structură dezordonată, amorfă”, tridimitul provenit din acel meteorit de secol XVIII pare să se situeze undeva între cele două.

Mineralul a fost extras dintr-un meteorit

Structurile atomice dictează și modul în care fiecare material reacționează la căldura. Cristalele, potrivit cercetătorilor, își reduc conductivitatea termică atunci când sunt încălzite, în timp ce sticla și-o mărește. Însă conductivitatea termică a tridimitului meteoritic a rămas constantă.

Cercetătorii care au participat la acest studiu au sugerat că materiale similare cu tridimitul ar putea fi folosite pentru a controla mai eficient temperaturile extreme din timpul producției de oțel. Acesta e un proces care emite anual circa un miliard de tone de dioxid de carbon și reprezintă aproximativ 7% din emisiile de carbon din SUA.

Dar raritatea mineralului e o problemă semnificativă. Dar, dacă acesta se găsește pe Marte, reprezintă o potențială sursă importantă nu doar pentru industriile terestre, ci și pentru cele care ar putea fi construite pe Planeta Roșie.

Rămâne de văzut dacă există într-adevăr resurse vaste de acest element pe Marte. Până acum, roverii trimiși pe Planeta Roșie s-au concentrat pe descoperirea altor elemente, mai ales ale celor care ar fi putut susține viața în trecut.