Ce se întâmplă cu bateria iPhone dacă încarci telefonul la 80% în loc de 100%. Puțini știu adevărul

O femeie a testat ce se întâmplă cu bateria iPhone dacă încarci telefonul la 80% în loc de 100%, așa cum sfătuiesc experții.

Publicat: Vineri, 03 Octombrie 2025, 15:56 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 16:05
O utilizatoare a realizat un experiment de 1 an cu bateria unui iPhone | Shutterstock

Te-ai întrebat ce se întâmplă cu bateria iPhone dacă încarci telefonul la 80% în loc de 100%? O utilizatoarea a vrut să vadă dacă acest sfat chiar ajută dispozitivul.

Utilizatoarea a realizat un experiment timp de 1 an întreg, scrie UniLad.

În această perioadă, și-a încărcat dispozitivul doar până la 80%.

Ea a vrut să testeze metoda pentru a evalua „limitele longevității bateriei”.

Ce se întâmplă cu bateria iPhone dacă încarci telefonul la 80% în loc de 100%

Ea a scris un raport despre ce se întâmplă cu bateria iPhone dacă încarci telefonul la 80% în loc de 100% după acest an.

„Din septembrie 2024, iPhone 16 Pro Max a fost limitat la o încărcare de 80%, fără trișat,” a scris utilizatoarea. „Până astăzi, capacitatea maximă a bateriei mele este de 94%, cu 299 de cicluri de încărcare.”

„În testul de anul trecut, am petrecut mult timp cu bateria sub 20%. Am văzut unele comentarii care sugerau că descărcarea atât de joasă ar putea afecta și ea capacitatea bateriei în timp. Așa că anul acesta am încercat să mențin bateria între 20 și 80%. Nu am reușit mereu, dar iPhone 16 Pro Max a fost în acel interval mediu de încărcare cea mai mare parte a timpului,” a continuat utilizatoarea.

În ciuda eforturilor sale, susține că autonomia bateriei e „cam medie”. Utilizatoarea a constatat că și experimentul anterior cu iPhone 15 Pro Max lăsase dispozitivul la 94% capacitate a bateriei după 1 an.

Citește și: Actualizarea iOS 26 a nemulțumit utilizatorii iPhone. Ce problemă au cu schimbarea „dezgustător de urâtă"

„Am folosit atât încărcare prin MagSafe, cât și prin USB-C. iPhone 16 Pro Max se poate încălzi atunci când se încarcă prin MagSafe, mai ales cu baterii externe MagSafe,” a continuat utilizatoarea. „Cum încercam să rămân peste 20% încărcare, am folosit mai mult încărcarea wireless când eram plecată. Nu pot să nu mă întreb dacă încălzirea a fost o problemă anul acesta.”

Dincolo de faptul că a dezvăluit ce se întâmplă cu bateria iPhone dacă încarci telefonul la 80% în loc de 100%, utilizatoarea a dezvăluit și dificultățile pe care le-a întâmpinat în cadrul acestui experiment.

„A fost în continuare incomod să limitez bateria iPhone-ului la 80%. Acasă era okay, dar dacă eram plecată și voiam să folosesc camera sau aveam nevoie de GPS, de multe ori nu era suficientă baterie,” a continuat utilizatoarea. „Când setezi limita de încărcare la 80%, iPhone-ul se va încărca din când în când complet pentru calibrare. Am apreciat acele zile-surpriză cu 20% baterie în plus.”

Utilizatoarea a fost „dezamăgită” de rezultatele experimentului

În raport, femeia a dezvăluit că a fost „dezamăgită” de rezultatele testului, în ciuda eforturilor depus.

„Am făcut upgrade la iPhone 17 Pro Max și deja l-am limitat la 80% încărcare pentru un nou test de 12 luni,” a dezvăluit utilizatoarea. „Sunt curioasă să văd cum schimbă lucrurile bateria mai mare și dacă trecerea la aluminiu va face vreo diferență.”

Citește și: Avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone. Cum se pot proteja de înșelătoria care le golește conturile bancare

De-a lungul anilor, mai mulți experți au sfătuit utilizatorii să încarce bateria doar până la 80% și să se asigure că aceasta nu scade sub 20%. Se spune că acest truc ajută la longevitatea bateriei, pentru că durează mai mult până când sunt folosite toate ciclurile de încărcare.

Dar, potrivit acestui experiment, se pare că acest truc nu duce la o diferență notabilă. Utilizatoarea susține că sănătatea bateriei sale e „medie”, în ciuda eforturilor depuse.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

