Cea mai frumoasă deținută. În ce țară s-a organizat un consurs de Miss în închisoare

Într-o închisoare de femeie a fost organizat un concurs de Miss. Iată în ce țară a avut loc.

Concursurile de frumusețe nu sunt organizate doar în lumina reflectoarelor, unele instituții s-au mobilizat și au organizat unul propriu. Este vorba de o închisoare, unde condamnatele au defilat pentru titlul de Miss.

În ce țară a fost organzat un concurs de Miss în închisoare pentru deținute

Nu este o premieră pentru închisoarea El Buen Pastor din Bogotá, Colombia, organizarea unui concurs de Miss pentru femeile încarcerate. De fapt, instituția este la al șaptelea an consecutiv.

Concursul este un eveniment anual și se organizează în cinstea sărbătorii Fecioarei Maria a Milostivirii, protectoarea deținuților, celebrată de regulă pe 24 septembrie.

Dintre prizonierele de la El Buen Pastor doar 16 au ajuns în marea finală. Evenimentul își propune să promoveze coexistența și socializarea între femeile deținute. Unele dintre ele au ajutat chiar la decorarea locației competiției.

Câștigătoarea a primit și o coroană și toate participanetele au purtat panglici și rochii. Ele au defilat în fața celorlalte deținute și a juriului, însă nu înainte de a se pregăti urmând tratamente faciale, aranjându-și părul și machiajul.

Atmosfera în timpul concursului a fost plină de veselie și culoare, scoțându-le pe deținute din rutina închisorii. Acestea au avut un prilej de a socializa atât în timpul concursului, cât și înainte, în timpul pregătirilor, dar și după încheierea acestuia.