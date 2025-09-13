Antena Căutare
Home News Social O femeie nu mai poate intra în malluri timp de trei ani. Motivul instanței este unul surprinzător

O femeie nu mai poate intra în malluri timp de trei ani. Motivul instanței este unul surprinzător

Instanța din Cluj a luat o hotărâre surprinzătoare în cazul unei femei. Iată de ce nu are voie să intre în malluri pentru următorii trei ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Septembrie 2025, 10:17 | Actualizat Miercuri, 10 Septembrie 2025, 15:26
Galerie
O femeie nu mai poate intra în malluri timp de trei ani | Shutterstock

O femeie din Cluj nu mai are voie să intre în mallurile din oraș timp de trei ani.

Citește și: Hotelierii de la Marea Neagră pun alarme pe lenjerii și prosoape ca să nu mai fie furate: „Din 300 de prosoape am rămas cu 100”

De ce a luat instanța o decizie atât de aspră în cazul femeii

Femeia a fost împiedicată în mod legal să mai intre în centrele comerciale timp de trei ani. Pedeapsa principală hotărâtă de instanță ste de un an și șase luni de închisoare, femeia fiind găsită vinovată pentru mai multe furturi de telefoane mobile.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: O influenceriță din Suedia și-a descoperit telefonul furat în România. Ce mesaje a primit de la internauți:„Poate îl găsim”

Pe lângă această pedeapsă, aceasta a primit o sancțiune suplimentară, și anume interdicția de a intra în mallurile și supermarketurile din Cluj pentru următorii trei ani.

Citește și: Furt misterios într-un oraș din țară. Ce au putut să sustragă doi bărbați de pe domeniul public

Furturile au fost săvârșite la începutul lunii septembrie 2024. Femeia a sustras dispozitivul din bubunarul unui client al unui magazin. Poliția nu a mai recuperat bunul.

Citește și: Ancheta pentru furtul tezaurului dacic continuă. A fost arestat al cincilea suspect.Ce au găsit polițiștii olandezi în locuința sa

La doar câteva zile, ea a acționat din nou, având de această dată și complici. Împreună au furat șapte telefoane din două centre comerciale din Cluj. Prejudiciul depășește 28.000 de lei, potrivit unei surse.

Citește și: Mesaje în limba română într-un supermarket din Olanda. Ce avertisment surprinzător conțin

Telefoanele au fost recuperate ulterior, însă magistrații au considerat necesar să adauge o sancțiune suplimentară, pentru a preveni alte furturi pe viitor.

oameni pe scările rulante din mega mall bucurești
+7
Mai multe fotografii

Deși faptele au avut loc anul trecut, instanța a ajuns la o decizie în cazul femeii abia acum.

Rezultate Loto, 11 septembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 6,19 milioane de euro. Ce premii sunt în joc...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf &#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
Observatornews.ro Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani Vineri, 12.09.2025, 08:45
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Vineri, 12.09.2025, 15:54
Mai multe
Citește și
Rezultate Loto, 11 septembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 6,19 milioane de euro. Ce premii sunt în joc duminică
Rezultate Loto, 11 septembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 6,19 milioane de euro. Ce premii sunt în...
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
România propune pelicula Jaful Secolului la Premiile Oscar 2026. Cum a reacționat scenaristul Cristian Mungiu | VIDEO
România propune pelicula Jaful Secolului la Premiile Oscar 2026. Cum a reacționat scenaristul Cristian Mungiu | VIDEO
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic”
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin... Libertatea.ro
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35 de ani: „Se va îndrepta către o nouă candidatură”
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă useit
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească, însă un detaliu a dat-o de gol
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească,... Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea... Gandul
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x