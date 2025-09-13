O femeie nu mai poate intra în malluri timp de trei ani. Motivul instanței este unul surprinzător

Instanța din Cluj a luat o hotărâre surprinzătoare în cazul unei femei. Iată de ce nu are voie să intre în malluri pentru următorii trei ani.

O femeie nu mai poate intra în malluri timp de trei ani | Shutterstock

O femeie din Cluj nu mai are voie să intre în mallurile din oraș timp de trei ani.

De ce a luat instanța o decizie atât de aspră în cazul femeii

Femeia a fost împiedicată în mod legal să mai intre în centrele comerciale timp de trei ani. Pedeapsa principală hotărâtă de instanță ste de un an și șase luni de închisoare, femeia fiind găsită vinovată pentru mai multe furturi de telefoane mobile.

Pe lângă această pedeapsă, aceasta a primit o sancțiune suplimentară, și anume interdicția de a intra în mallurile și supermarketurile din Cluj pentru următorii trei ani.

Furturile au fost săvârșite la începutul lunii septembrie 2024. Femeia a sustras dispozitivul din bubunarul unui client al unui magazin. Poliția nu a mai recuperat bunul.

La doar câteva zile, ea a acționat din nou, având de această dată și complici. Împreună au furat șapte telefoane din două centre comerciale din Cluj. Prejudiciul depășește 28.000 de lei, potrivit unei surse.

Telefoanele au fost recuperate ulterior, însă magistrații au considerat necesar să adauge o sancțiune suplimentară, pentru a preveni alte furturi pe viitor.

Deși faptele au avut loc anul trecut, instanța a ajuns la o decizie în cazul femeii abia acum.